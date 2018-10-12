Британия, Франция и Германия выступили с требованием к Саудовской Аравии

В совместном заявлении Британия, Франция и Германия резко осудили убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве Саудовской Аравии.

В заявлении европейские страны также потребовали от саудовских властей срочно прояснить обстоятельства убийства журналиста Хашукджи, передает РИА «Новости».

Напомним, Саудовская Аравия признала смерть журналиста в консульстве, однако причиной называется драка, которая последовала после некоего конфликта.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Эр-Рияд солгал о причинах смерти журналиста, а в Германии заявили об ответственности Вашингтона за произошедшее.

Газета ВЗГЛЯД писала о реакции США на убийство саудовского журналиста.