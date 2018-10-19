Почему повышение ставки ЦБ неожиданно сыграло против рубля

Ключевая ставка ЦБ была поднята второй раз в этом году. Это шаг на опережение инфляции, объясняет регулятор. Однако это еще и защита рубля от спекулянтов и будущих санкций. Российская валюта сначала обрадовалась и подросла, однако очень быстро все прекратилось. Почему регулятор не смог помочь рублю и к чему готовиться россиянам?

ЦБ второй раз в этом году повысил ключевую ставку. Первый раз в сентябре – на 0,25 п. п., до 7,5%. Затем в октябре регулятор сохранил ставку на этом уровне. А теперь снова повысил на 0,25 п. п. – до 7,75%. Это решение носит «упреждающий характер и направлено на ограничение инфляционных рисков», в том числе из-за повышения НДС с нового года.

Уже в ноябре отмечается ускорение инфляции, которая по году будет, скорее всего, 4%. При этом в марте – апреле 2019 года инфляция может превысить 5,5% и даже достичь 6%, не исключает глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Однако к концу года она, как ожидается, замедлится до 5–5,5%. Повышение ставки должно в этом помочь.

У Центробанка не было другого выхода, кроме как поднять ставку, считает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. «Действие проинфляционных факторов, таких как повышение НДС, очевидно требует ужесточения монетарной политики. В противном случае дешевые рубли станут приманкой для спекулянтов: можно будет, занимая в рублях и размещая привлеченные средства в валюте, зарабатывать на обесценении рубля. ФРС, вероятнее всего, повысит ставку на следующей неделе, значит, схема такого керри-трейда может стать популярной», – объясняет Ващенко.

А влияние крупных спекулянтов на курс рубля может быть очень неприятным. К примеру, в конце лета – начале осени рубль обесценился за короткий срок сразу на 12% из-за выхода нерезидентов из ОФЗ, и даже огромный – в 110 млрд долларов – профицит торгового баланса не помог сдержать натиск, указывает эксперт.

Что значит это повышение ставки для российских потребителей?

Такой шаг регулятора фундаментально должен спасать рубль от грядущего обесценивания. И первая реакция рубля была действительно положительной – рост на 20 копеек. Однако эффект продержался недолго.

Рост был быстро отыгран, и курс рубля вернулся к 66,8 за доллар.

Почему в итоге ЦБ не спас, а, наоборот, обрушил рубль? Что же пошло не так? Во-первых, регулятор объявил о том, что с 15 января возвращается к покупкам на валютном рынке, что будет давить на рубль (вбрасывается много рублей). Эта негативная новость для рубля, судя по всему, перебила положительную – о повышение ключевой ставки. Возобновлять интервенции приходится для выполнения бюджетного правила и формирования «подушки безопасности», а также для притока валютной ликвидности в банковскую систему.

Во-вторых, реакция рынка отражает настроения нерезидентов, а они восприняли решение по ставкам как подтверждение высокой вероятности введения умеренно жестких санкций против России.

Впрочем, по крайней мере, теперь шансы на ослабление российской валюты к доллару выше отметки 68 минимальны, считает Ващенко. Конечно, если не последует внешних шоков.

На реальном секторе экономики ужесточение политики ЦБ сильно сказаться не должно. «Повышение ставки на 25 б. п. не отразится существенно на уже высоких кредитных ставках. А для потребителей главными факторами будут рост инфляции в связи с повышением НДС и ослабление рубля», – считает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.

По мнению Ващенко, ставки по ипотеке поднимутся несильно – на 0,5–0,75 п. п., а по другим потребкредитам ставки, скорее всего, не изменятся. Для предприятий стоимость займов вырастет вслед за повышением доходности ОФЗ, примерно на 0,25–0,5 п. п. «Но снижения деловой активности в январе, несмотря на повышение цен, мы, скорее всего, не увидим. Наоборот, за счет накопленных запасов и опасений дальнейшего роста цен в потребительском секторе возможен даже рост продаж на 1–2%», – ожидает Ващенко.

Остается главный вопрос – чего же дальше ждать от регулятора? Продолжится ли повышение ставки в 2019 году и насколько серьезным будет ужесточение монетарной политики российским Центробанком? А здесь уже есть варианты, так как ЦБ поднял ставку не только на опережение инфляции, но и для защиты против будущих санкций.

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По прогнозу Луцко, если санкции США в начале 2019 года будут мягкими (нейтральными), то рубль, скорее всего, сможет укрепиться в первом квартале благодаря росту текущего счета. Но эффект роста будет ограничен возобновлением покупки валюты Минфином. «Укрепление рубля в отсутствие санкций приведет к активным отложенным покупкам валюты Минфином. ЦБ должен распределить покупки 30 млрд долларов в течение года или равномерно в течение трех лет», – говорит эксперт.

При этом повышать дальше ставку ЦБ вряд ли будет. Наоборот, возрастает шанс снижения ключевой ставки с конца второго квартала в связи с сезонным снижением инфляции. «При таком сценарии рубль в первом квартале может укрепиться до 64 против доллара, но дальнейшее укрепление будет нивелировано регулярными и отложенными с 2018 года покупками валюты Минфином», – говорит Искандер Луцко. К сожалению, мягкие санкции уже кажутся маловероятными.

Если санкции будут жесткими (блокировка валютных корсчетов госбанков и запрет на покупку ОФЗ на первичном рынке для нерезидентов), то Центробанк может существенно усилить темпы увеличения ключевой ставки. «Это приведет к запрету на покупку валюты Минфином, а пара рубль/доллар может пробить отметку в 70 и выше», – прогнозирует Луцко.