Неожиданное решение ЦБ изменит модель поведения россиян

Решение Центрального банка поднять ключевую ставку впервые за четыре года для многих стало неожиданностью. Смены монетарной политики ждали, но после объявления санкций США против российского госдолга и банков. Однако несколько принятых регулятором решений сразу помогли рублю укрепиться. Что ждать дальше?

Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку с 7,25% до 7,50%. Это случилось впервые с 2014 года, тогда в декабре регулятор резко поднял ставку с 10,5% до 17%.

На этот раз курс монетарной политики меняется на противоположный плавно. Стоит напомнить, что еще до апрельских санкций против «Русала» Дерипаски рынок был уверен, что к концу этого года ключевая ставка снизится до 6,75%. Однако обесценивание рубля на пике на 18% заставляет рынок ожидать ужесточения кредитно-денежной политики. Хотя не все на рынке согласны, что надо было прибегать именно к повышению ставки.

ЦБ объясняет причины: изменение внешних условий существенно усилило риски инфляции. Сейчас годовая инфляция находится на уровне 3,1%, а инфляционные ожидания – 9,9%. В 2019 году годовая инфляция будет в интервале 5–5,5%, делает новый прогноз ЦБ. Однако благодаря решению по ключевой ставке и приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем рынке до конца года в рамках бюджетного правила регулятор надеется в 2020 году вернуть инфляцию к целевым 4%.

Центробанк явно решил действовать на опережение. Очевидной необходимости повышать ставку, по мнению аналитиков, не было – это было бы логично в случае появления новых западных санкций. «Рынок не исключает возникновения очередной спекулятивной волны в паре рубль – доллар, связанной с санкциями, что с учетом эффекта переноса валютного курса на цены может сильно ускорить инфляционные процессы в России», – говорит Анастасия Соснова из ИК «Фридом Финанс».

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В любом случае после повышения ключевой ставки, а также продления моратория на закупку валюты до конца года рубль сразу резко окреп до максимумов за две недели.

«Последствиями повышения ставки считаются сжатие рублевой ликвидности, которое обеспечивает поддержку российской валюте, а также рост ставок по депозитам и кредитам, сперва краткосрочных, затем и долгосрочных. Рост ставок по депозитам, соответственно, повысит привлекательность рублевых активов, а подъем ставок по кредитам должен привести к некоторому охлаждению рынка кредитования. Пока изменение ставки не столь значительное, чтобы существенно повлиять на экономику, но общий курс на ужесточение денежно-кредитной политики, кажется, обозначен», – говорит Соснова.

Таким образом,

начавшийся бум потребительского кредитования на фоне роста ставок может скоро закончиться, и россияне снова вернутся к сберегающей модели поведения.

Тем более что ставки по вкладам вырастут. Кстати, ЦБ развеял опасения, возникшие после заявления главы ВТБ Андрея Костина по поводу валютных вкладов. Он сказал, что если против отечественной банковской системы будут введены западные санкции, то средства населения с долларовых счетов могут быть конвертированы в рубли. Набиуллина заверила, что у регулятора даже мыслей на эту тему не было.

Будет ли и дальше повышаться ставка? «Конечно, если инфляция начнет ускоряться еще более быстрыми темпами, волатильность на валютном рынке продолжится, то исключать возможное увеличение ключевой ставки не стоит. Но если подобное произойдет, то повышение будет идти небольшими шагами по 0,25 или 0,5 базисного пункта», – говорит Сергей Королев из ИК «Церих Кэпитал Менеджмент».

Главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко считает неоправданным резкое повышение ставки регулятором, так как у России хорошие фундаментальные показатели по сравнению с другими развивающимися рынками. «У России положительное сальдо по счету текущих операций – 4%, низкий уровень долларизации экономики – менее 25%, и самый низкий за последние восемь лет внешний долг», – говорит Ицков.

По его мнению, если бы ЦБ оставил ставку без изменений, то первая реакция рынка, конечно, была бы негативной, ведь нерезиденты уже рассчитывали на ее повышение. Но дальше курс рубля бы восстановился. «Наш базовый сценарий по-прежнему предполагает, что, если не будет жестких санкций, ставка до конца года останется на уровне 7,5%. При этом мы по-прежнему моделируем на конец года обменный курс 65 рублей за доллар и цену нефти на уровне не менее 70 долларов за баррель», – говорит Луцко.