Россия вооружилась цифровым учетом иностранцев

Впервые в своей истории Россия отказалась от архаичной системы бумажных виз, разрешив иностранцам приезжать в нашу страну по сути свободно. Жители 52 стран, включая, к примеру, Германию и Францию, могут отныне получить визу в Россию через интернет, не выходя из дома. Как визами нового образца могут воспользоваться иностранцы и как нововведение отразится на вопросах безопасности наших границ?

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил список государств, граждане которых могут обращаться за российскими электронными визами. В перечень вошли 52 страны, в том числе и такие, как Китай, Япония, Саудовская Аравия, а также ведущие страны Евросоюза вроде Германии, Франции и Италии. Иностранцы смогут въезжать через специально оборудованные пункты пропуска в любой точке на границе или в аэропорту внутри страны и путешествовать по всем уголкам России. Срок пребывания достигает 16 дней.

Кандидатам не требуется приглашение, бронирование гостиницы или другие документы для подтверждения причин поездки. Консульский сбор составляет 40 долларов (детям до шести лет бесплатно). В правительстве надеются, что «введение единой электронной визы в России поможет развитию туризма, повысит инвестиционную привлекательность регионов и будет способствовать росту экономики в целом».

Это, на первый взгляд, сугубо техническое решение, на самом деле ставит точку в целой исторической эпохе. Бумаги с печатями, за которыми надо обращаться в посольство и долго ждать позволения въехать в пределы страны, существовали едва ли не столько же, сколько существуют сами государства.

На Руси разного рода «подорожные» были в ходу в Средние века, а визы в паспортах по сути своей не изменились с позапрошлого века. Электронные визы, которые сильно облегчают жизнь туристам, вошли в мировую практику еще в конце прошлого века. В середине 2010-х цифровые туристические и бизнес-визы стала выдавать, например, Индия, а чуть позже Вьетнам и Кения. В России же прощание с архаичными бумажными «подорожными» затянулось – тем важнее нынешняя либерализация в хорошем смысле этого слова.

«Решение правительства опровергает утверждения критиков, в том числе из несистемной оппозиции, о том, что Россия чем дальше, тем больше закрывается от внешнего мира,

что страна якобы движется по пути архаизации», – отмечает эксперт Института коммуникационного менеджмента, политтехнолог Марат Баширов. По его мнению, открытие можно считать удачным проявлением либерализации. «Во многом это дорога с двусторонним движением. Некоторые из этих стран тоже уже ввели электронные визы для россиян. Это та же Турция, которая первой открыла нашим гражданам, Черногория вводит подобные визы, Мальдивы», – сказал политтехнолог газете ВЗГЛЯД.

Баширов назвал решение «логичным в части поддержки заграничного туризма». Как подчеркнул Баширов, этот шаг находится в контексте «нормальной, прогнозируемой политики для людей, которые занимаются бизнесом». «С одной стороны, мы устанавливаем принципы посещения России в условиях пандемии, а с другой – понимаем, что поддерживать туризм необходимо, и если человек не болеет и поддерживает наши стандарты инфекционной безопасности, то следует облегчить ему посещение нашей страны», – уверен политолог.

Вице-президент международной антитеррористической ассоциации «Альфа» Алексей Филатов считает, что использование механизма электронных виз позволит не только решить проблему безопасности, но и увеличить поток туристов на 5-15%, тем самым еще больше открыв Россию миру. Кроме того, эксперт рассматривает введение системы электронных виз для въезда в РФ как абсолютно закономерный процесс.

«Наша страна идет по пути цифровизации экономики. То, что мы переходим с бумажных носителей на цифровые разрешения – совершенно нормально. Цифровые визы – это правильный шаг к цивилизованному миру, где не нужна лишняя бумажная волокита», – сказал Филатов газете ВЗГЛЯД. По его мнению, наиболее удачный опыт в введении электронных виз продемонстрировала Белоруссия. «Там практически на 45% процентов увеличилось присутствие иностранных туристов, что привело к росту доходов как государства, так и малого бизнеса. Потому принятое российскими властями решение – это шаг в верном направлении», – резюмировал Филатов.

На эту тему

Не секрет, что основные возражения против быстрого и полного перевода визового режима в «цифру» исходили от ФСБ. Но судя по тому, что система заработала сравнительно быстро и для столь большого списка стран, пограничники и контрразведчики успешно взяли на вооружение систему цифрового учета и контроля за въездом и выездом иностранных гостей.

Электронная система получения виз значительно упростила решение проблемы въезда на территорию страны нежелательных лиц, отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД генерал-майор ФСБ в запасе, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов. «Вопрос с нежелательными лицами решается на уровне электронного фильтра. Данные о лицах, которым запрещен въезд в Россию, вводятся в базу, и при получении электронной визы они получают отказ», – объяснил Михайлов.

Иностранные турфирмы и индивидуальные путешественники сетовали не только на дороговизну выправления документов (по данным на прошлый год, однократная виза – 80 долларов, двукратная виза – 128 долларов, многократная – 240 долларов), но и на бумажную волокиту при оформлении. Первым признаком того, что ситуация сдвинулась с мертвой точки, стало введение в 2017 году электронных виз в отдельно взятых регионах. Пилотный проект сначала запустили на Дальнем Востоке, чуть позже – в Калининградской области, Петербурге и Ленобласти. Но это послабление выглядело как полумера – виза была действительна в течение 30 дней и разрешала пребывание на территории регионов без возможности выезда за их пределы.

Следующим шагом к прощанию с морально устаревшей бумажной системой стало упрощение въезда для иностранных болельщиков во время чемпионата мира по футболу 2018 года. «Только сейчас можно избежать абсурдно-запутанной и дорогой волокиты, которую необходимо вытерпеть для получения российской визы. Обычно для этого требуется поехать в Лондон, Манчестер или Эдинбург, сдать свои отпечатки пальцев и заплатить... Сейчас же просто нужно купить билет на любой матч и потратить несколько минут на оформление паспорта болельщика», – делился впечатлениями корреспондент лондонской The Independent.

«Мы рады, что наши гости увидели всё своими глазами, что рухнули мифы и предубеждения. Знаем, что зарубежные гости и болельщики не раз говорили, что хотели бы вернуться к нам вновь, – сказал президент Владимир Путин накануне финала ЧМ-2018. – И мы обязательно продумаем для болельщиков, полюбивших Россию, максимально комфортный визовый режим». Летом прошлого года президент подписал поручение главе правительства, руководителям МИД, МВД и ФСБ обеспечить введение электронных виз во всероссийском масштабе.

С 1 января 2021 года иностранные туристы смогут получать электронные визы для поездок во все регионы России, отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Эта услуга будет платной, отметил глава региона. «Вместе с Владивостоком мы просили, чтобы с учетом специфики и отдаленности и одного, и другого региона, принцип бесплатности был сохранен. Однако пока такое решение принято не было», – сказал Алиханов.

Как рассказал гендиректор туроператора «Свой ТС» Сергей Войтович, сейчас от МИД ожидается издание подзаконных актов, которые будут регламентировать процесс оформления электронной визы. «Въездной туризм сейчас находится на стопе, запросов на зиму тоже сейчас нет, все ждут, как будет развиваться ситуация с пандемией и открытием границ», – сказал он изданию Profi.Travel. Ожидается, что с появлением электронной визы в 2021 году отрасль ждут серьезные сдвиги во въездном туризме.

«Визы – это, конечно же, анахронизм»,

– заявил член президиума Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в разговоре с радио Sputnik. «Мы видим, как наши соседи, та же Белоруссия, сначала отменили визы для стран ЕС на пять дней, позже до 30 дней. Мы видим, что поток вырос сразу в три раза. Если мы хотим быть привлекательными для иностранцев, надо полностью отменять визы. Электронные визы – это первый шаг. Это уберет личную явку в консульство за визой и сдачу пальчиков», – считает Мкртчян.

В то же время руководитель департамента инкаминга компании UTS Travel Светлана Гаевич, оценивая визовые нововведения, заявила: «Я говорю визовым изменениям тысячу раз – да. Они поспособствуют восстановлению рынка въездного туризма. Такой поддержки рынок въездного туризма еще не получал. Думаю, что въездной турпоток увеличится в разы. Конечно, для еще более впечатляющих результатов можно было бы, хотя бы временно, сделать визы бесплатными. Также необходимо, на наш взгляд, расширить список стран, жителям которых будут доступны электронные визы. Например, внести в список Великобританию. Турпоток оттуда стабильно высокий».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД