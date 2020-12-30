Коронавирус вызвал расцвет путешествий внутри России

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30 декабря, среда  |  Последнее обновление — 17:49  |  vz.ru
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Саудовская Аравия показала опасность нефтяной иглы

Саудовская Аравия столкнулась в 2020 году с финансовыми трудностями REUTERS/Maxim Shemetov
Нефтяной кризис нанес серьезный удар по экономике Саудовской Аравии. Она показала рекордное за десятилетие падение. Королевство нещадно сжигает свои резервы и лезет в долговую яму. История Саудовской Аравии может стать наглядным примером того, как нефтяная игла губит страну. Подробности...
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Конец эпохи Меркель не сулит России ничего хорошего

Раньше Германия была главным партнером России в ЕС, теперь это главный критик Sputnik/Sergei Guneev/Kremlin/REUTERS
Под конец года Россия и Германия ввели очередные санкции друг против друга, что наглядно характеризует 2020-й в отношениях двух стран – он худший со времен падения Берлинской стены. Принимая в Москве представителей немецкой оппозиции, российская власть сама демонстрирует, что надежды на взаимопонимание с Берлином при канцлере Меркель больше нет. В 2021-м Меркель уйдет. Но тогда, скорее всего, станет еще хуже. Подробности...
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В создании лучших подводных лодок России возникли сложности

Атомные подводные лодки «Ясень-М» – самые совершенные подводные лодки ВМФ России mil.ru
Происходящая традиционно в конце года массовая передача новейшей военной техники Вооруженным силам России омрачилась досадным эпизодом. Сразу к трем новейшим и совершенным атомным подводным лодкам, в том числе носителю атомной торпеды «Посейдон», у ВМФ России возникли вопросы – и передача этих кораблей флоту была перенесена. В чем проблемы с этим важнейшим для нашей страны оружием? Подробности...
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Как наказать Латвию за гонения на российские СМИ

Телеканал РТ стал одной из главных мишеней латвийских спецслужб Илья Питалев/РИА «Новости»
Еще не так давно Латвия умоляла Москву не забирать полностью транзит из Прибалтики – а всего через несколько дней в стране арестовали журналистов, вся вина которых заключалась лишь в сотрудничестве с российской прессой. Судя по реакции из России, происходящее может окончательно изменить политику Москвы по отношению к происходящему в прибалтийских странах. Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Постсоветские страны ничему не учатся

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Массовые акции протеста армян против премьер-министра Никола Пашиняна – еще одно доказательство элементарной аксиомы для стран постсоветского пространства. Никакие простые акции – ни Майданы, ни выборы спасителя – не помогут решить фундаментальную задачу по созданию государства. Подробности...

Империю Романовых погубили мифы и слухи

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Возможные отношения между Распутиным и женой Николая II обсуждал весь Петербург – это было общим развлечением для всех чинов и классов. Распутин эти слухи никак не комментировал, таким образом, их не отрицая. Подробности...
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Почему гимн СССР – лучший для России

Андрей Веселов
Андрей Веселов, руководитель группы расследований интернет-газеты ВЗГЛЯД
30 декабря исполняется двадцать лет с момента утверждения и первого исполнения нового-старого гимна России на музыку Александрова. Это советский гимн, и он стал частью «национального кода» – вместе с салатом оливье и романом «Война и мир». Подробности...
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Что изменит уход Меркель

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Когда распадется Украина

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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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ВМФ пополнил новый корвет «Гремящий», вооруженный «Калибром»

Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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ВКС России получили на вооружение первый Су-57

Воздушно-космические силы России получили на вооружение первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Перед поступлением в строевую часть машина пройдет испытания в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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    Коронавирус вызвал расцвет путешествий внутри России

    Оказалось, что путешествовать по России ничуть не менее интересно, чем за границу    30 декабря 2020, 16:55
    Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
    Текст: Михаил Кувырко

    Вместо Антальи и Куршевеля многие россияне были вынуждены открыть для себя новые туристические направления – это не только Крым, но и Петропавловск-Камчатский и даже Магадан. Таким оказался результат коронавирусного 2020 года для туристической индустрии. Как изменился мировой и российский туризм – и куда отправятся отдыхать жители России в 2021-м?

    Как свидетельствует недавняя статистика Всемирной туристической организации ООН, за десять месяцев 2020 года из-за ограничений на поездки, опасений туристов и борьбы по сдерживанию коронавируса глобальный турпоток упал на 900 млн человек, или на 72% к тому же периоду прошлого года. Падение экспортных доходов от международного туризма составило 935 млрд долларов – в десять раз выше, чем убытки отрасли из-за глобального экономического кризиса 2008-2009 годов. Мультипликативный же отрицательный эффект для отраслей, связанных с туризмом, определенно измеряется триллионами долларов.

    Рынок в кейнсианской ловушке

    В основе теорий крупнейшего экономиста ХХ века Джона Мейнарда Кейнса лежит анализ ожиданий бизнеса как одного из главных факторов принятия решений компаниями и предпринимателями. Описывая экономические кризисы, Кейнс исходил из того, что при падении спроса на товары и услуги многие компании сокращают и предложение – и это лишь усугубляет кризис: падают производство, занятость, инвестиции, спрос и т. д. В итоге рынок рано или поздно находит некую низшую точку равновесия, но без уверенных ожиданий падение может быть очень затяжным.

    Рынок путешествий может служить прекрасной иллюстрацией того, как все это работает на практике. Представим себе стандартную поездку на летний отдых российской семьи в турецкую Анталью. Чтобы купить пакетный тур в отель по системе «все включено» по привлекательной цене, обращаться в турагентство надо в апреле–мае, а то и раньше. Но для того, чтобы у агентства были гарантированные места размещения, туроператор, консолидирующий турпакет, должен сделать предоплаты отелям на сезон вперед еще зимой, а также авансировать чартерную программу авиаперевозчиков. В свою очередь, отели должны заключить договоры на сезон с массой контрагентов – от автобусных компаний до аниматоров, провести реновацию номеров и т. д. Кроме того, компании, видя динамику ежегодного роста рынка, могут запланировать инвестиции в новые объекты для туристов, рассчитав сроки их возвращения.

    Но как только в этой обычно работающей как часы системе появляется неустранимый фактор неопределенности (в нашем случае коронавирус и все с ним связанное) – вся цепочка тут же разрушается. Из нее быстро вымываются деньги – как оборотные средства, так и потенциальные инвестиции. В лучшем случае туристы примут решение о поездке в последний момент или за несколько дней, и только самые смелые будут планировать что-то заранее. Многие, кстати, при этом будут обоснованно думать не только о рисках заразиться, но и о том, смогут ли вернуть свои деньги «живьем», а не в виде ваучера или сертификата на отдых когда-нибудь потом.

    В итоге глубина бронирования зарубежных поездок сократилась с прежних четырех–шести месяцев до нескольких дней до момента совершения поездки. Причем это касается и отелей, и авиабилетов, отмечает Алена Балахничева, директор по маркетингу онлайн-сервиса бронирования туристических трансферов Intui travel.

    Настроения среди участников индустрии демонстрируют, что ожидания относительно будущего сейчас далеко не самые лучшие. «Никто не знает, что будет через месяц, – говорит директор туроператора по северо-западу России «Полярная Аврора» Сергей Луговой. – Например, Санкт-Петербург «закрыли» (музеи, рестораны и т. д.) на Новый год от туристов буквально пару недель назад. В Мурманске слегка ужесточили карантинные меры. Про Карелию ходили слухи, что ряд маршрутов также будут перекрыты, однако, к счастью, они не подтвердились. Но как можно продавать туры, например, на Новый год, в октябре и ноябре, когда не знаешь, что именно будет или не будет работать? Все понимают, что ничего не понятно».

    Работать впустую никто не хочет, а следовательно, и вложения в туризм пока замерли, отмечает представитель турбизнеса. Причем в анабиоз, по его словам, впали не только инвесторы, но и вообще все, кто связан с туризмом. «Сейчас проще заработать при меньшем риске, торгуя ценными бумагами со своего смартфона, чем вложить миллионы в то, что потом может просто сгнить из-за коронавируса и ограничений, связанных с ним», – констатирует Луговой.

    Вакцинация без полной гарантии

    Полное восстановление туристической отрасли займет годы, отмечает Александр Гладилин, генеральный директор компании «Новые туристические технологии» (сервиc поездок и путешествий «Туту.ру»). Открываться для путешествий, по его мнению, мир будет не сразу и непросто: возможно, появятся новые правила и медицинские документы, необходимые для посещения стран – и скорее всего, люди еще долго будут настороженно относиться к вероятности чем-то заболеть в поездке.

    Вакцинация способна повлиять на туристический рынок лишь опосредованно, уверена Алена Балахничева. К тому же, чтобы она распространилась по всем странам мира, включая беднейшие, потребуется, по прогнозам ВОЗ, два–четыре года. При этом сам вирус COVID-19 никуда не денется, и рынку путешествий придется учиться жить в новых реалиях.

    «Восстановление международных поездок и туристической отрасли большинства стран мира зависит от того, как быстро государства и отраслевые объединения смогут разработать и согласовать на политическом уровне нормы поездок. Поскольку для этого потребуется несколько месяцев, очевидно, что в 2021 году туристическая отрасль продолжит переживать кризис. Конечно, такого же краха, как в 2020 году, не будет, но даже половины объемов показателей отрасли в 2018-2019 годах ожидать не стоит. Скорее всего, возвращение к допандемическим показателям произойдет через пять лет», – прогнозирует Балахничева.

    Будем ездить поближе и покороче

    Но говорить о полном развале туриндустрии, конечно же, не приходится. Отдых неизменно относится к базовым потребностям человека, поэтому спрос на путешествия будет сохраняться, хотя и трансформируется на глазах. Эксперты отрасли вполне единодушны в том, что в 2020 году во всем мире в тренде были прежде всего короткие поездки неподалеку от дома.

    Из-за ограничений более широкое распространение получили практики, именуемые в мировой туриндустрии staycation (короткие поездки на небольшие расстояния) и workation (совмещение работы с отпуском), отмечает Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды платформы «Авито Недвижимость». По его словам, для первой из них путешественники чаще выбирают соседние регионы, куда удобнее добираться на личном автомобиле, а для второй ориентируются на арендное жилье, где предусмотрены и рабочее место, и пространство для отдыха. Вместе с тем, признают специалисты агентства делового туризма «Аэроклуб», сегмент бизнес-путешествий находится в глубоком кризисе: в 2020 году в России состоялась лишь треть запланированных командировок.

    Благодаря удаленному формату работы, который позволил многим путешествовать, не дожидаясь отпуска, появилась новая тенденция business pleasure – бизнес с удовольствием, добавляет создатель онлайн-агентства путешествий Kupibilet.ru Сергей Пирожников. В перечне популярных требований к сервису места размещения теперь значатся стабильный интернет, розетки, регулируемые столы и эргономичные стулья, тихие номера.

    Кроме того, добавляет директор по развитию и коммуникациям сервиса Tvil.ru Оксана Шустикова, стали очень популярны апарт-отели, которые первыми открылись после первой волны коронавируса. А многие сетевые отели ввели у себя апартаменты, чтобы зарабатывать в пандемию. «Туристы не боятся уезжать на долгий срок в другой город и, конечно, в первую очередь бронируют апартаменты и квартиры. В 2021 году эта тенденция будет еще более явной», – добавляет эксперт.

    Россия в восходящем тренде

    Российский рынок путешествий в 2020 году после снятия большинства ограничений пережил ажиотажный спрос. Россия сейчас находится на втором месте в мире по восстановлению внутреннего туризма, отмечает Сергей Пирожников. Директор по маркетингу сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Алексей Теплов приводит такие данные своей компании: во второй половине года поездок по России было совершено на 10% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

    «В начале следующего года повышенный спрос на поездки в столицы и курортные города России сохранится. Отдельно стоит назвать такие направления, как Петропавловск-Камчатский и Горно-Алтайск, где мы отмечаем рост спроса в два раза и на треть соответственно. Их возросшая популярность говорит о том, что путешественники стали чаще рассматривать места для экотуризма. Стало больше людей, желающих посещать живописные локации в России вдали от крупных городов. Скорее всего, рост спроса на такого рода поездки также продолжится в следующем году», – прогнозирует Теплов. 

    По данным АТОР, летом турпоток в Бурятию и на Алтай вырос до 10%. Количество туристов на Урале, Чукотке, в Карелии, Ингушетии и Магадане увеличилось на 35%.

    Россияне действительно начали более разнообразно путешествовать по своей стране, соглашается Александр Гладилин. По его мнению, в 2021 году одним из главных трендов будет локальный туризм: если раньше россияне массово путешествовали по немногочисленным популярным курортам, то теперь слово «массовый» стало синонимом «небезопасный» – и все больше людей выбирают для отдыха менее известные уголки страны. При этом появляется запрос на кастомизированный отдых – небольшие группы, авторский подход, интересные заповедные места, которые лучше всего смотреть с местными гидами. Есть интерес и к активному отдыху на природе – сплавам, конным походам, велотурам, фитнес-турам.

    2020 год в России можно с уверенностью назвать годом расцвета внутреннего туризма – в летний сезон спрос в целом по стране был в полтора раза выше, чем годом ранее, констатирует Артем Кромочкин. Россияне активно путешествовали по собственным регионам и открывали новые направления, которые ранее не пользовались настолько высокой популярностью: Карелию, Дагестан, Алтай, Северную Осетию, Ингушетию и Калининградскую область. Кроме того, стало востребованным направление экологического туризма, что привело к дополнительному росту спроса на краткосрочную аренду загородного жилья – за последний год в целом по стране, по данным «Авито Недвижимость», он увеличился на 70%.

    Оксана Шустикова выделяет следующие перспективные тенденции внутреннего рынка. Во-первых, в следующем году будет очень популярен отдых с лечением и оздоровлением. Причем на ключевых курортах Крыма, Краснодарского края и Кавминвод места на всех не хватит, в связи с чем будут популярны и другие направления – алтайская Белокуриха, марциальные воды Карелии, Башкирия. Во-вторых, набирает спрос на этнический и эзотерический отдых в России – еще одна реакция на пандемию для очищения души и тела. В-третьих, востребованы высокий уровень сервиса и хороший уровень номерного фонда.

    При этом, добавляет Шустикова, заметен и рост цен: уже на новогодние праздники владельцы объектов размещения подняли цены на 30-40%, и по многим направлениям уже почти все забронировано. Дальше, отмечает эксперт, будет наблюдаться тенденция к повышению среднего чека на проживание минимум на 20%, что позволит отельерам отбить потери 2020 года.

    Резкое падение международной конкуренции за российского туриста дает шанс отечественным курортам и регионам. Они могут достаточно заработать на росте спроса и привлечь инвестиции в развитие отрасли к тому моменту, когда после пандемии конкуренция вернется на прежний уровень, резюмирует Алена Балахничева.

    Но наличие спроса еще не означает, что регионы смогут преобразовать его в продажи и развитие – для этого нужна инфраструктура, которая создается годами. Причем не только отели и бары, но и городская инфраструктура в целом: от парковок и общественных туалетов до интересных развлечений на местах. А для успешных инвестиций, подчеркивает эксперт, прежде всего необходимы привлекательные законодательные условия на уровне страны и конкретных территорий.


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