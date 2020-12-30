Коронавирус вызвал расцвет путешествий внутри России

Вместо Антальи и Куршевеля многие россияне были вынуждены открыть для себя новые туристические направления – это не только Крым, но и Петропавловск-Камчатский и даже Магадан. Таким оказался результат коронавирусного 2020 года для туристической индустрии. Как изменился мировой и российский туризм – и куда отправятся отдыхать жители России в 2021-м?

Как свидетельствует недавняя статистика Всемирной туристической организации ООН, за десять месяцев 2020 года из-за ограничений на поездки, опасений туристов и борьбы по сдерживанию коронавируса глобальный турпоток упал на 900 млн человек, или на 72% к тому же периоду прошлого года. Падение экспортных доходов от международного туризма составило 935 млрд долларов – в десять раз выше, чем убытки отрасли из-за глобального экономического кризиса 2008-2009 годов. Мультипликативный же отрицательный эффект для отраслей, связанных с туризмом, определенно измеряется триллионами долларов.

Рынок в кейнсианской ловушке

В основе теорий крупнейшего экономиста ХХ века Джона Мейнарда Кейнса лежит анализ ожиданий бизнеса как одного из главных факторов принятия решений компаниями и предпринимателями. Описывая экономические кризисы, Кейнс исходил из того, что при падении спроса на товары и услуги многие компании сокращают и предложение – и это лишь усугубляет кризис: падают производство, занятость, инвестиции, спрос и т. д. В итоге рынок рано или поздно находит некую низшую точку равновесия, но без уверенных ожиданий падение может быть очень затяжным.

Рынок путешествий может служить прекрасной иллюстрацией того, как все это работает на практике. Представим себе стандартную поездку на летний отдых российской семьи в турецкую Анталью. Чтобы купить пакетный тур в отель по системе «все включено» по привлекательной цене, обращаться в турагентство надо в апреле–мае, а то и раньше. Но для того, чтобы у агентства были гарантированные места размещения, туроператор, консолидирующий турпакет, должен сделать предоплаты отелям на сезон вперед еще зимой, а также авансировать чартерную программу авиаперевозчиков. В свою очередь, отели должны заключить договоры на сезон с массой контрагентов – от автобусных компаний до аниматоров, провести реновацию номеров и т. д. Кроме того, компании, видя динамику ежегодного роста рынка, могут запланировать инвестиции в новые объекты для туристов, рассчитав сроки их возвращения.

Но как только в этой обычно работающей как часы системе появляется неустранимый фактор неопределенности (в нашем случае коронавирус и все с ним связанное) – вся цепочка тут же разрушается. Из нее быстро вымываются деньги – как оборотные средства, так и потенциальные инвестиции. В лучшем случае туристы примут решение о поездке в последний момент или за несколько дней, и только самые смелые будут планировать что-то заранее. Многие, кстати, при этом будут обоснованно думать не только о рисках заразиться, но и о том, смогут ли вернуть свои деньги «живьем», а не в виде ваучера или сертификата на отдых когда-нибудь потом.

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В итоге глубина бронирования зарубежных поездок сократилась с прежних четырех–шести месяцев до нескольких дней до момента совершения поездки. Причем это касается и отелей, и авиабилетов, отмечает Алена Балахничева, директор по маркетингу онлайн-сервиса бронирования туристических трансферов Intui travel.

Настроения среди участников индустрии демонстрируют, что ожидания относительно будущего сейчас далеко не самые лучшие. «Никто не знает, что будет через месяц, – говорит директор туроператора по северо-западу России «Полярная Аврора» Сергей Луговой. – Например, Санкт-Петербург «закрыли» (музеи, рестораны и т. д.) на Новый год от туристов буквально пару недель назад. В Мурманске слегка ужесточили карантинные меры. Про Карелию ходили слухи, что ряд маршрутов также будут перекрыты, однако, к счастью, они не подтвердились. Но как можно продавать туры, например, на Новый год, в октябре и ноябре, когда не знаешь, что именно будет или не будет работать? Все понимают, что ничего не понятно».

Работать впустую никто не хочет, а следовательно, и вложения в туризм пока замерли, отмечает представитель турбизнеса. Причем в анабиоз, по его словам, впали не только инвесторы, но и вообще все, кто связан с туризмом. «Сейчас проще заработать при меньшем риске, торгуя ценными бумагами со своего смартфона, чем вложить миллионы в то, что потом может просто сгнить из-за коронавируса и ограничений, связанных с ним», – констатирует Луговой.

Вакцинация без полной гарантии

Полное восстановление туристической отрасли займет годы, отмечает Александр Гладилин, генеральный директор компании «Новые туристические технологии» (сервиc поездок и путешествий «Туту.ру»). Открываться для путешествий, по его мнению, мир будет не сразу и непросто: возможно, появятся новые правила и медицинские документы, необходимые для посещения стран – и скорее всего, люди еще долго будут настороженно относиться к вероятности чем-то заболеть в поездке.

Вакцинация способна повлиять на туристический рынок лишь опосредованно, уверена Алена Балахничева. К тому же, чтобы она распространилась по всем странам мира, включая беднейшие, потребуется, по прогнозам ВОЗ, два–четыре года. При этом сам вирус COVID-19 никуда не денется, и рынку путешествий придется учиться жить в новых реалиях.

«Восстановление международных поездок и туристической отрасли большинства стран мира зависит от того, как быстро государства и отраслевые объединения смогут разработать и согласовать на политическом уровне нормы поездок. Поскольку для этого потребуется несколько месяцев, очевидно, что в 2021 году туристическая отрасль продолжит переживать кризис. Конечно, такого же краха, как в 2020 году, не будет, но даже половины объемов показателей отрасли в 2018-2019 годах ожидать не стоит. Скорее всего, возвращение к допандемическим показателям произойдет через пять лет», – прогнозирует Балахничева.

Будем ездить поближе и покороче

Но говорить о полном развале туриндустрии, конечно же, не приходится. Отдых неизменно относится к базовым потребностям человека, поэтому спрос на путешествия будет сохраняться, хотя и трансформируется на глазах. Эксперты отрасли вполне единодушны в том, что в 2020 году во всем мире в тренде были прежде всего короткие поездки неподалеку от дома.

Из-за ограничений более широкое распространение получили практики, именуемые в мировой туриндустрии staycation (короткие поездки на небольшие расстояния) и workation (совмещение работы с отпуском), отмечает Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды платформы «Авито Недвижимость». По его словам, для первой из них путешественники чаще выбирают соседние регионы, куда удобнее добираться на личном автомобиле, а для второй ориентируются на арендное жилье, где предусмотрены и рабочее место, и пространство для отдыха. Вместе с тем, признают специалисты агентства делового туризма «Аэроклуб», сегмент бизнес-путешествий находится в глубоком кризисе: в 2020 году в России состоялась лишь треть запланированных командировок.

Благодаря удаленному формату работы, который позволил многим путешествовать, не дожидаясь отпуска, появилась новая тенденция business pleasure – бизнес с удовольствием, добавляет создатель онлайн-агентства путешествий Kupibilet.ru Сергей Пирожников. В перечне популярных требований к сервису места размещения теперь значатся стабильный интернет, розетки, регулируемые столы и эргономичные стулья, тихие номера.

Кроме того, добавляет директор по развитию и коммуникациям сервиса Tvil.ru Оксана Шустикова, стали очень популярны апарт-отели, которые первыми открылись после первой волны коронавируса. А многие сетевые отели ввели у себя апартаменты, чтобы зарабатывать в пандемию. «Туристы не боятся уезжать на долгий срок в другой город и, конечно, в первую очередь бронируют апартаменты и квартиры. В 2021 году эта тенденция будет еще более явной», – добавляет эксперт.

Россия в восходящем тренде

Российский рынок путешествий в 2020 году после снятия большинства ограничений пережил ажиотажный спрос. Россия сейчас находится на втором месте в мире по восстановлению внутреннего туризма, отмечает Сергей Пирожников. Директор по маркетингу сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Алексей Теплов приводит такие данные своей компании: во второй половине года поездок по России было совершено на 10% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

«В начале следующего года повышенный спрос на поездки в столицы и курортные города России сохранится. Отдельно стоит назвать такие направления, как Петропавловск-Камчатский и Горно-Алтайск, где мы отмечаем рост спроса в два раза и на треть соответственно. Их возросшая популярность говорит о том, что путешественники стали чаще рассматривать места для экотуризма. Стало больше людей, желающих посещать живописные локации в России вдали от крупных городов. Скорее всего, рост спроса на такого рода поездки также продолжится в следующем году», – прогнозирует Теплов.

По данным АТОР, летом турпоток в Бурятию и на Алтай вырос до 10%. Количество туристов на Урале, Чукотке, в Карелии, Ингушетии и Магадане увеличилось на 35%.

Россияне действительно начали более разнообразно путешествовать по своей стране, соглашается Александр Гладилин. По его мнению, в 2021 году одним из главных трендов будет локальный туризм: если раньше россияне массово путешествовали по немногочисленным популярным курортам, то теперь слово «массовый» стало синонимом «небезопасный» – и все больше людей выбирают для отдыха менее известные уголки страны. При этом появляется запрос на кастомизированный отдых – небольшие группы, авторский подход, интересные заповедные места, которые лучше всего смотреть с местными гидами. Есть интерес и к активному отдыху на природе – сплавам, конным походам, велотурам, фитнес-турам.

2020 год в России можно с уверенностью назвать годом расцвета внутреннего туризма – в летний сезон спрос в целом по стране был в полтора раза выше, чем годом ранее, констатирует Артем Кромочкин. Россияне активно путешествовали по собственным регионам и открывали новые направления, которые ранее не пользовались настолько высокой популярностью: Карелию, Дагестан, Алтай, Северную Осетию, Ингушетию и Калининградскую область. Кроме того, стало востребованным направление экологического туризма, что привело к дополнительному росту спроса на краткосрочную аренду загородного жилья – за последний год в целом по стране, по данным «Авито Недвижимость», он увеличился на 70%.

Оксана Шустикова выделяет следующие перспективные тенденции внутреннего рынка. Во-первых, в следующем году будет очень популярен отдых с лечением и оздоровлением. Причем на ключевых курортах Крыма, Краснодарского края и Кавминвод места на всех не хватит, в связи с чем будут популярны и другие направления – алтайская Белокуриха, марциальные воды Карелии, Башкирия. Во-вторых, набирает спрос на этнический и эзотерический отдых в России – еще одна реакция на пандемию для очищения души и тела. В-третьих, востребованы высокий уровень сервиса и хороший уровень номерного фонда.

При этом, добавляет Шустикова, заметен и рост цен: уже на новогодние праздники владельцы объектов размещения подняли цены на 30-40%, и по многим направлениям уже почти все забронировано. Дальше, отмечает эксперт, будет наблюдаться тенденция к повышению среднего чека на проживание минимум на 20%, что позволит отельерам отбить потери 2020 года.

Резкое падение международной конкуренции за российского туриста дает шанс отечественным курортам и регионам. Они могут достаточно заработать на росте спроса и привлечь инвестиции в развитие отрасли к тому моменту, когда после пандемии конкуренция вернется на прежний уровень, резюмирует Алена Балахничева.

Но наличие спроса еще не означает, что регионы смогут преобразовать его в продажи и развитие – для этого нужна инфраструктура, которая создается годами. Причем не только отели и бары, но и городская инфраструктура в целом: от парковок и общественных туалетов до интересных развлечений на местах. А для успешных инвестиций, подчеркивает эксперт, прежде всего необходимы привлекательные законодательные условия на уровне страны и конкретных территорий.