Турция запретила развлекательные мероприятия в отелях

Все развлекательные новогодние программы в отелях Турции запрещены в связи с ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса, говорится в циркуляре МВД, разосланном во все провинции страны.

«Поскольку массовые мероприятия противоречат ограничительным мерам, в новогоднюю ночь в отелях запрещается проведение новогодних развлекательных программ, танцев. С 22.00 31 декабря по 5.00 4 января запрещается исполнение и трансляция музыки в ресторанах, холлах и других общих помещениях отелей», – передает РИА «Новости» текст документа.

Кроме того, в период действия комендантского часа туристам запрещается собираться большими группами.

Президент страны Тайип Эрдоган 14 декабря объявил о введении непрерывного комендантского часа с 21.00 31 декабря до 05.00 4 января в рамках борьбы с распространением коронавируса. Представительница министерства культуры и туризма страны заявила, что комендантский час не будет распространяться на иностранных туристов.