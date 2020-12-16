Новогодний комендантский час в Турции решили не распространять на туристов

Комендантский час, введенный правительством Турции с 31 декабря по 4 января, не будет распространяться на иностранных туристов, сообщила представительница министерства культуры и туризма страны.

Представительница турецкого ведомства сообщила, что «комендантский час не будет действовать на туристов, по крайней мере до тех пор, пока не будут введены какие-либо другие дополнительные ограничения, предусматривающие это», передает ТАСС.

Президент страны Тайип Эрдоган 14 декабря объявил о введении непрерывного комендантского часа с 21.00 31 декабря до 05.00 4 января в рамках борьбы с распространением коронавируса.

В данный момент в республике действуют ограничения на выход на улицу по будням с 21.00 до 05.00, а также по выходным дням. Также ограничивается число посетителей продуктовых магазинов и торговых центров. В свою очередь при входе в последние у людей будут считывать QR-коды, именуемые здесь «кодами здоровья».

9 декабря Турция объявила о начале токсикологических испытаний российской вакцины.

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