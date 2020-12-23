Выездной туризм из России сократился на 77%

Число выездных туристических поездок из России в 2020 году сократилось на 77% по сравнению с предыдущим годом, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, по итогам 2020 года общий объем туристов составил 2,7 млн человек. Ломидзе уточнила, что учитывался первый квартал, когда еще не было пандемии коронавируса, передает ТАСС.

«Тогда поток был достаточно активный, в том числе по популярным зимним направлениям. И снижение по сравнению с прошлым годом составляет 77%», – сказала она.

Ранее глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР), советник главы Ростуризма по транспорту Дмитрий Горин заявил, что границы для россиян готовы открыть такие популярные страны, как Доминикана, Мексика. Кроме того, с марта 2021 года на определенных условиях российских туристов начнет принимать Кипр, с 14-дневным карантином предлагает открыться Таиланд.