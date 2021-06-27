Прививка от COVID-19 срывает курортный сезон

Власти Краснодарского края своими жесткими мерами в борьбе с коронавирусом могут сорвать туристический сезон. Еще несколько дней назад этот год обещал быть рекордным для региона. Однако сегодня туристы кинулись обнулять купленные туры в Краснодарский край. Главный их конкурент – Крым – занял куда более прибыльную и привлекательную для туристов позицию.

Для заселения в отели и гостиницы Краснодарского края с 1 июля нужен отрицательный анализ на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) либо документ, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, а с 1 августа вводят еще более жесткие меры – край будет принимать гостей только с сертификатом о вакцинации. Такое заявление сделал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Это вызвало отторжение туристов, которые уже начали аннулировать забронированные путевки в регион. Еще большую волну отмены туроператоры ждут в начале следующей недели. Количество заявок на аннуляцию туров на курорты Краснодарского края, по предварительным данным, на туры в июле составляет 30%, а на август - порядка 70%, сообщила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Губернатор разделил высокий летний сезон на два неравных отрезка. В июле на курорт еще можно попасть, имея отрицательный ПЦР-тест, но уже в августе-октябре здесь смогут отдохнуть только привитые туристы.

«В июле от уже оплаченных туров откажется 20% туристов из-за необходимости делать ПЦР-тест. В масштабах Краснодарского края это потеря примерно от 500 тыс. до 1 млн туристов из тех 3 млн туристов, которые, по нашей оценке, должны были заехать в гостиницы края в июле», - говорит газете ВЗГЛЯД гендиректор туроператора «Дельфин», специализируещегося на внутреннем туризме, Сергей Ромашкин.

В августе ситуация будет хуже, потому что за оставшийся месяц все желающие поехать отдыхать в Краснодарский край просто физически не успеют вакцинироваться. «Нельзя сегодня сделать прививку, а завтра поехать отдыхать. Чтобы сделать второй компонент прививки 31 июля и получить сертификат о вакцинации, и иметь возможность поехать отдыхать в Краснодарский край, необходимо первый компонент прививки сделать до 10 июля. А сейчас в стране образовались очереди на вакцинацию. В Москве записывают уже на 29 июня, а в Питере в одной из поликлиник запись на вакцинацию идет уже на середину июля», - рассказывает собеседник.

«Сейчас в среднем вакцинировано где-то 15% населения. Поскольку туристы - эта гигантская выборка, то среди них примерно такой же процент привитых. Значит, требованиям Кондратьева сейчас соответствует только 15% туристов.

За оставшийся месяц до 1 августа сделать прививку успеет всего лишь еще 5%. Таким образом, Краснодарский край «смахивает» 80% туристов со своей туристической карты в августе»,

- говорит Ромашкин.

По оценке Ромашкина, край может потерять как минимум полмиллиона туристов в июле, 1,5-2 млн - в августе и порядка миллиона - в сентябре. В итоге вместо рекордных показателей край недосчитается миллионов туристов, что означает гигантские потери. «В 2019 году край посетило 16 млн туристов, в этом году прогноз был лучше. Еще три дня назад этот сезон обещал быть лучшим за всю историю Краснодарского края. Теперь в лучшем случае он будет немного лучше, чем «ковидный» сезон 2020 года, но точно хуже, чем сезон 2019 года», - говори глава «Дельфина».

Любопытно, что власти Крыма таких жестких мер вводить не собираются. По крайней мере 25 июня в министерстве курортов и туризма Крыма официально заявили, что гражданам РФ не нужно предъявлять справку об отрицательном тесте COVID-19 и оставаться на карантине по приезде. Полный перечень правил по Крыму можно посмотреть здесь.

Столь диаметрально противоположные меры в борьбе с коронавирусом выглядят как минимум странно. Если полуостров пойдет по пути своего туристического конкурента, то его ожидают ровно те же последствия, а именно потеря 20% туристов в случае введения обязательного ПЦР-теста, и потеря 80% туристов, если на курорт будут пускать только вакцинированных. Пока же крымские власти готовятся побить рекорд аж 1988 года, когда полуостров посетило 8,3 млн туристов.

«Если не помешает какой-то запрет, то это вполне реальная цифра. Спрос на Крым вырос в процентном соотношении даже выше, чем на Краснодарский край. В нашей компании спрос на Крым вырос на 50%, а на Краснодарский край – на 30%», - говорит Ромашкин.

Впрочем, есть шанс, что Краснодарский край сменит гнев на милость. О полном снятии «ковидных» ограничений речь вряд ли пойдет. Даже туроператоры, сразу обратившиеся через АТОР (ассоциацию туроператоров России) к вышестоящим властям, не стали требовать полного послабления. Однако они предлагают расширить список документов до трех, по которым туристы могут отдыхать на курортах Краснодарского края.

А именно – кроме сертификата о вакцинации это может быть отрицательный ПЦР-тест или тест на наличие антител, свидетельствующий о недавно перенесенном коронавирусе. «Мы думаем, что большинство туристов готовы сделать ПЦР-тест. При расширении списка документов, разрешающих посещение Краснодарского края, потери оцениваются только в 20% туристов. Это меньшее из зол в этой ситуации. Лучше потерять 20% туристов, чем 80% туристов», - говорит Ромашкин.

К тому же именно такой набор вариантов дают другие туристические страны для въезда в их страну на отдых. «Почему Россия должна создавать для своих туристов более трудные условия, чем турки, киприоты или греки?», - недоумевает глава российского туроператора «Дельфин». Многие россияне выбрали отдых в России этим летом в том числе потому, чтобы не заморачиваться со всеми этим справками, необходимыми при выезде за границу. А итоге условия «там» кажутся проще, чем тут.

Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова уже предложила руководству Краснодарского края «немножко изменить формулировку с тем, чтобы не только те, кто имеет вакцинацию, но и лица, имеющие достоверную информацию о перенесенном заболевании, тоже могли попасть на курорт. Или те, кто не может сделать прививку по медицинским показаниям».

По ее словам, необходимые справки о перенесенной коронавирусной инфекции россияне смогут получить на сайте Госуслуг. Правда, многие россияне имеют антитела, но у них нет учетной записи на госуслугах. Проблемы могут возникнуть и у туристов, которые не могут сделать прививку из-за медотвода, однако доказать на бумаге это сейчас невозможно. Необходим официальный список болезней, при которых прививка не рекомендована, и официальный документ, подтверждающий медотвод, а этого пока нет.

Как всегда, есть не только проигравшие, но и бенефициары. И выиграет в данной ситуации частный сектор Краснодарского края, который зачастую не реагирует на запреты властей. «Как говорил мне один директор частной гостиницы: «Меня невозможно закрыть, потому что я никогда и не открывался». Его гостиница нигде не фигурирует, не учтена, поэтому к нему не может прийти с проверкой тот же Роспотребнадзор», - говорит Ромашкин.

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Проверить всех прибывающий туристов в Краснодарский край на въезде просто нереально. В регион каждый день прибывает оценочно 70 тыс. туристов по автомобильной, железной дорогам и через аэропорт. Согласно постановлению губернатора Краснодарского края, требовать справку о вакцинации или ПЦР-тесте на коронавирус при въезде в региона на личном автомобилей или на железнодорожном вокзале не будут. И эти справки будут требовать только для заселяющихся к зарегистрированные средства размещения (частный сектор не попадает).

Выиграть может также Турция, с которой восстановлено авиасообщение. Российские туристы уже начали менять путевки на отечественные курорты в пользу Турции, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Хотя пока это не стало массовым явлением, потому что туристы финансово теряют при таких заменах.

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