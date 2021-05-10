Экономика Крыма вырвалась из инфраструктурной ловушки

Уже ясно, что Крым стал одним из наиболее популярных регионов, выбранных россиянами для отдыха на майские праздники. Сделать полуостров максимально удобным для качественного туризма помогают масштабные инвестиции, главным образом государственные. Как сделать так, чтобы западные санкции не мешали развивать крымскую экономику?

Как демонстрирует очередное исследование качества жизни в российских регионах, выполненное аналитиками РИА «Рейтинг», Республика Крым (РК) и Севастополь уверенно закрепились в группе «крепких середняков» с большими амбициями. Если в первом аналогичном исследовании (по итогам 2015 года), где присутствовали два новых региона России, РК стартовала с 76 позиции, а Севастополь с 71 строчки, то в рейтинге по итогам прошлого года они заняли, соответственно, 42 и 19 места.

Скачок в XXI век

Сопоставимую динамику в рейтинге качества жизни за последние годы не демонстрировал ни один «старый» российский регион, и этот результат, несомненно, отражает объем вливаний в крымскую инфраструктуру из федерального бюджета. Только в рамках федеральной целевой программы по развитию Крыма в 2015-2020 годах, по данным Минэкономразвития РФ, было потрачено 668,4 млрд рублей. А после продления ФЦП до 2025 года объем ее общего финансирования из всех источников был увеличен на 116 млрд рублей до 1,374 трлн рублей.

Сразу после воссоединения с Россией полуостров производил впечатление нетронутого уголка советской цивилизации. Причем уголка отнюдь не идиллического, поскольку крымская инфраструктура, доставшаяся Украине в наследство от СССР, неуклонно ветшала. Возможности ее модернизации у Украины, несомненно, были – например, в рамках подготовки Украины к Чемпионату Европы по футболу 2012 года. Однако всякий раз Крым оказывался для Киева бедным родственником: никаких принципиальных вложений в дороги, объекты энергетики, водоснабжение и прочие узкие места на протяжении четверти века не делалось.

Критическое состояние крымской инфраструктуры продемонстрировал первый же курортный сезон после присоединения полуострова к России. Приехавшие с материка туристы столкнулись с разбитыми дорогами, не рассчитанными на значительный поток отдыхающих на личном транспорте. В удручающем состоянии находились пляжи и коммунальные сети, а основным типом размещения гостей в Крыму оказался частный сектор, порой со спартанскими условиями. В сравнении с Черноморским побережьем Краснодарского края Крым выглядел осколком ХХ века, слабо соответствующим требованиям современного рынка путешествий.

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За последующие годы в транспортной и энергетической инфраструктуре Крыма был создан задел на десятилетия вперед. Переломным моментом стал 2018 год, когда один за другим были запущены ключевые для жизнеобеспечения полуострова объекты – две новые теплоэлектростанции (Балаклавская и Таврическая), новый терминал аэропорта в Симферополе и автомобильная часть моста через Керченский пролив. Как результат, в 2018 году в Крыму был зафиксирован турпоток в 6,8 млн человек, превысивший рекордные показатели советских времен, а спустя год полуостров посетили уже 7,4 млн гостей.

В этом году есть все основания рассчитывать на дальнейший рост. После запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту и открытия трассы «Таврида», соединившей Керчь и Севастополь, полуизоляция Крыма от материковой России окончательно осталась в прошлом. Уже понятно, что уходящие майские праздники стали для полуострова сверхуспешными - сообщается, что в Крым прилетели около миллиона человек, гостиницы полностью заполнены. Туроператоры заявляли, что продажи бьют рекорды допандемийного 2019 года в несколько раз. Большинство туристов прибывают в Крым личным автотранспортом через Крымский мост.

Разумеется, это не означает, что все инфраструктурные проблемы Крыма позади. Главным образом, по-прежнему не решен вопрос о водоснабжении полуострова, на который также закрывали глаза украинские власти. Именно это направление станет главным приоритетом на завершающем этапе реализации ФЦП. Прошлой осенью правительство РФ приняло решение выделить на обеспечение Крыма водой порядка 50 млрд рублей. Ожидается, что соответствующий комплексный план будет реализован к середине десятилетия.

Инвестиционное межсезонье

Однако крупные бюджетные вливания в Крым не могут длиться бесконечно. И снижение инвестиций из бюджета в Крыму пока не компенсируется ростом вложений коммерческих компаний, на которые приходится лишь порядка четверти от общего объема инвестиций на полуострове.

Во многом это объясняется исторически сложившейся структурой крымской экономики. Среди крупнейших компаний полуострова преобладают госпредприятия, обслуживающие различную инфраструктуру, и частные операторы оптовой и розничной торговли. К к реальному сектору относятся лишь несколько химических комбинатов, построенных еще в советское время, и ряд предприятий АПК, пищевой и алкогольной промышленности. За последние годы в Крыму началась реализация нескольких серьезных инвестпроектов частного бизнеса, которые в перспективе могут пополнить ряды крупных компаний (например, столичная ГК «Горкунов» строит под Белогорском тепличный комплекс стоимостью 4 млрд рублей), но в целом основой экономики Крыма остаются малый и средний бизнес.

Для усиления активности местных инвесторов на полуострове в последние несколько лет сделано немало. Об этом свидетельствует, к примеру, стремительное продвижение РК и Севастополя в Национальном инвестиционном рейтинге Агентства стратегических инициатив: в прошлом году оба региона поднялись в нем почти на 20 пунктов. Но в сравнении с южными регионами-лидерами уровень развития того же малого бизнеса пока оставляет желать лучшего.

По большому счету, все это тоже последствия хронической недоинвестированности экономики Крыма за четверть века в составе постсоветской Украины – крымскому бизнесу по-прежнему приходится преодолевать те этапы становления, которые давно миновали российские компании. К примеру, только с открытием моста и трассы «Таврида» в Крыму появились возможности для строительства оптово-распределительных центров, без которых сложно рассчитывать на снижение стоимости продовольствия на полуострове.

Еще одним примером того, как преодолевается наследие украинского периода в экономике, может служить легендарное крымское виноградарство. За время пребывания Крыма в составе Украины оно пришло в крайне запущенное состояние. После воссоединения с Россией пришлось заниматься длительной работой над ошибками прежних властей и собственников – сажать новые виноградники, которые дают первый урожай в лучшем случае на четвертый-пятый год.

Уже в 2014 году в Крыму было заложено 250 гектар виноградников, и в дальнейшем новые площади постоянно увеличивались, в том числе благодаря серьезной господдержке аграриев. К середине прошлого года территория виноградников, посаженных на полуострове с момента присоединения к России, достигла 3,2 тысячи гектар, а общая стоимость проектов, реализуемых в виноградарстве и виноделии, превысила 13 млрд рублей.

Время для тонких настроек

Западные санкции остаются риском для ведения бизнеса в Крыму, и результаты этого на полуострове видны невооруженным взглядом. За семь лет здесь так и не появилось крупных федеральных розничных сетей продуктовых магазинов и АЗС, количество работающих в Крыму банков можно пересчитать по пальцам, большинство федеральных телеком-операторов все еще не пришли на полуостров напрямую и т.д.

Отсутствие прямой конкуренции с материковыми игроками остается одной из главных причин высокого уровня цен на полуострове. Особенно это видно по топливной рознице – бензин в Крыму заметно дороже, чем в Краснодарском крае. Сохраняется и разница в доходах: согласно недавней оценке Крымстата, средний уровень зарплат в РК (33,6 тысячи рублей в 2020 году) отстает от общероссийского показателя на треть, а от среднего по Южному федеральному округу – на 8%.

Но, в отличие от многих других регионов-середняков, которым постоянно приходится конкурировать за ресурсы федерального центра, Крыму на много лет вперед гарантировано, что вниманием Москвы он обделен не будет, и это позволяет рассчитывать на будущие экономические успехи.

Ключевым условием для них выступает уже не столько «железо», то есть материальная инфраструктура, сколько формирование того, что именуется инвестиционно-проводящей средой. Речь идет прежде всего о благоприятных режимах для вхождения на полуостров тех российских компаний, которые по тем или иным причинам опасаются заходить в Крым. Необходимость особых условий для бизнеса в Крыму была очевидна с первых же дней его присоединения, и первым таким механизмом стала Свободная экономическая зона (СЭЗ), созданная в ноябре 2014 года. К началу этого года она насчитывала уже 1660 резидентов, а объем их инвестиций за пять лет оценивается в 157 млрд рублей.

Но этого явно недостаточно, если исходить из предположения, что новая инфраструктура должна выступать магнитом для инвестиций в Крым на протяжении многих лет. Как показала практика, привлечь большое число резидентов СЭЗ с материка оказалось очень сложно – в основном этот механизм заинтересовал крымских инвесторов. Одной из главных проблем оказался открытый доступ к информации о компаниях, решивших работать на полуострове, а кроме того, условия для резидентов СЭЗ часто менялись.

Поэтому недавно для Крыма был предложен новый вариант взаимодействия с инвесторами – конфиденциальный режим для максимальной защиты от санкций. Соответствующий законопроект, разработанный Минэкономразвития РФ, предполагает, что воспользоваться таким преимуществом смогут не только крупные компании: порог «системно значимых» инвестиций, которые могут быть реализованы в режиме анонимности, начинается со 150 млн рублей. При этом у инвесторов останется право на льготы по налогам и страховым взносам в рамках СЭЗ.

Наконец, нельзя забывать о таком виде «народных» инвестиций, как приобретение недвижимости. За последние несколько лет Крым стал одним из самых популярных среди россиян регионов для вложения средств в жилье – еще пару лет назад доля внешних покупателей оценивалась властями республики примерно в треть, а в прошлом году спрос на недвижимость переживал настоящий бум. С одной стороны, это постоянно провоцирует рост цен, но с другой, у крымских застройщиков есть стимул к новым проектам, которые позволят решить еще одну оставшуюся в наследство от Украины проблему – дефицит качественного жилья. Здесь потенциал роста также не подлежит сомнению: обеспеченность жильем в Крыму остается по-прежнему существенно ниже среднероссийской.