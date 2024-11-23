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Лантратова предложила выплаты на третьего ребенка в малоимущих семьях
Лантратова: выплаты на третьего ребенка не повлияют на материнский капитал
Первый зампред комитета Госдумы Яна Лантратова предложила выплаты на третьего ребенка до трех лет для малоимущих семей, что не повлияет на материнский капитал.
Предложение Яны Лантратовой, первого заместителя председателя комитета Госдумы по просвещению, передает РИА «Новости», касается введения выплат в размере прожиточного минимума на третьего и последующих детей до трех лет в семьях с доходом менее двух региональных прожиточных минимумов. Лантратова отметила, что данная инициатива не повлияет на единое пособие, которое семьи продолжат получать.
Она обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением утвердить эти выплаты, подчеркивая, что они создадут дополнительные гарантии для семей в сложных финансовых условиях. По ее мнению, это будет способствовать устойчивому развитию общества через поддержку молодых поколений.
Лантратова объяснила, что государственная система социальных гарантий обеспечивает параллельное предоставление различных видов пособий. Семьи, имеющие право на единое пособие, не потеряют его, а выплаты на детей до трех лет станут дополнительным инструментом социальной защиты.
Для немногодетных семей, по ее словам, изменений в распоряжении средствами материнского капитала не будет. Они смогут использовать его на улучшение жилищных условий, оплату образовательных услуг или текущие нужды.
Парламентарий добавила, что для многодетных семей дополнительная поддержка государства снизит потребность в использовании материнского капитала на текущие расходы, позволяя сохранить его для более значимых целей, таких как покупка недвижимости или образование детей. Она отметила, что такая мера может улучшить демографическую ситуацию, сделав многодетность менее обременительной благодаря государственной поддержке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году максимальный размер пособия по беременности и родам в России составит 1,1 млн рублей при многоплодной беременности, а также будет предоставляться отпуск продолжительностью до 194 дней.
Материнский капитал в России в 2025 году будет проиндексирован на 7,3%, увеличившись до 676 тыс. рублей на первого ребенка и 893 тыс. рублей на второго или последующих детей.
В 2025 году в России запланировано повышение детских выплат, включая материнский капитал и другие пособия, в соответствии с ростом прожиточного минимума в регионах.