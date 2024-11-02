Капитализм победил физическую смерть, но с душевной, умственной, ментальной смертью он не может справиться. За деньги можно купить новое тело, но не душу.16 комментариев
Стало известно о планах увеличить материнский капитал в 2025 году
Материнский капитал в России в 2025 году составит 676 тыс рублей на первого ребенка
Материнский капитал в России в 2025 году будет проиндексирован на 7,3%, увеличившись до 676 тыс. рублей на первого ребенка и 893 тыс. рублей на второго или последующих детей, сообщила сенатор Ольга Епифанова.
По словам Епифановой, индексирование материнского капитала запланировано на 7,3%. Денежные средства смогут получить родители, чьи дети были рождены или усыновлены после 1 января 2020 года. Это означает, что на второго ребенка, рожденного до 2020 года, также будет выделяться сумма в 893 тыс. рублей, передает РИА «Новости».
Если семья уже получила материнский капитал на первого ребенка и затем родился второй ребенок, то родители получат доплату в размере 217 тыс. рублей. Полная сумма капитала в этом случае для второго ребенка не полагается, отметила сенатор.
Напомним, на продление программы с 2027 по 2030 годы планируется выделить 2,7 трлн рублей из средств федерального бюджета. Это позволит продолжить обеспечение семей материнским капиталом.