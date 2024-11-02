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    За «князем демонов» из клики врагов России пришли прокуроры
    NYT: У Украины солдат осталось на полгода
    Обнародованы цены на экзамены для претендующих на гражданство РФ
    Эксперты объяснили 15 телепоказов фильма «Три орешка для Золушки» в Германии
    Главы ЕС испугались выступления Трампа на саммите Евросоюза в Будапеште
    Минобороны официально подтвердило удар по центру управления дронами ВСУ
    В Эстонии решили поправить закон для ликвидации православной церкви
    Орбан заявил о «воспалении легких» у экономики ЕС
    В Иране пригрозили изменением ядерной доктрины
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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запад превращается в общество выживших из ума стариков

    Капитализм победил физическую смерть, но с душевной, умственной, ментальной смертью он не может справиться. За деньги можно купить новое тело, но не душу.

    16 комментариев
    Анастасия Романова Анастасия Романова Перестаньте быть потребителями, и квадроберы станут нестрашны

    Квадроберы – всего лишь частный случай и продукт потребительского общества. И здесь нам нужно отчетливо понимать, что если мы действительно хотим жить иначе, то нужно начинать не с запрета на ушки и корма, а буквально вымарывать из себя конкретную модель мышления.

    12 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как Америка признала Армию России сильнейшей в мире

    Американцев в мире не особо боятся – США проиграли все свои кампании, начиная с югославской войны, и сейчас не в состоянии даже поставить на место хуситов в Йемене. А россияне со времен второй чеченской идут от победы к победе.

    8 комментариев
    2 ноября 2024, 03:20 • Новости дня

    Стало известно о планах увеличить материнский капитал в 2025 году

    Материнский капитал в России в 2025 году составит 676 тыс рублей на первого ребенка

    Tекст: Максим Попов

    Материнский капитал в России в 2025 году будет проиндексирован на 7,3%, увеличившись до 676 тыс. рублей на первого ребенка и 893 тыс. рублей на второго или последующих детей, сообщила сенатор Ольга Епифанова.

    По словам Епифановой, индексирование материнского капитала запланировано на 7,3%. Денежные средства смогут получить родители, чьи дети были рождены или усыновлены после 1 января 2020 года. Это означает, что на второго ребенка, рожденного до 2020 года, также будет выделяться сумма в 893 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

    Если семья уже получила материнский капитал на первого ребенка и затем родился второй ребенок, то родители получат доплату в размере 217 тыс. рублей. Полная сумма капитала в этом случае для второго ребенка не полагается, отметила сенатор.

    Напомним, на продление программы с 2027 по 2030 годы планируется выделить 2,7 трлн рублей из средств федерального бюджета. Это позволит продолжить обеспечение семей материнским капиталом.

    1 ноября 2024, 14:35 • Новости дня
    Российская армия прорвала фронт на Южно-Донецком направлении

    Рогов: Российская армия прорвала фронт на Южно-Донецком направлении севернее Угледара

    Российская армия прорвала фронт на Южно-Донецком направлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска на Южно-Донецком направлении севернее Угледара продвинулись вперед и выровняли линию фронта между селами Новоукраинка и Богоявленка, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Рогов заявил, что на этом направлении произошел обвал фронта противника, передает РИА «Новости». Он отметил, что к ранее захваченным 25 кв. км добавилось еще около 20 кв. км территорий.

    «Успех наших войск продолжается. К вчерашним 25 квадратным километрам добавилось еще порядка 20. Наши войска продвинулись севернее Новоукраинки и выровняли линию фронта с Богоявленкой. Инициатива находится полностью в руках нашей армии, при этом у противника на данном участке, по сути, произошел обвал линии фронта», – сказал Рогов.

    Он также подчеркнул, что продвижение российской армии вперед продолжается.

    Накануне Рогов сообщил, что российские войска освободили свыше 20 кв. км на Южно-Донецком направлении.

    Ранее пленный украинский командир Александр Долматов сообщил, что в результате боев под Угледаром из 60 бойцов взвода ВСУ выжили только трое.

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    1 ноября 2024, 18:35 • Новости дня
    Военкор Татаринов посчитал по некрологам общие потери ВСУ

    Военкор Татаринов сообщил об общих потерях ВСУ в 524 тыс. человек по данным некрологов

    Военкор Татаринов посчитал по некрологам общие потери ВСУ
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военный блогер Руслан Татаринов заявил, что общие потери ВСУ по некрологам составляют 524 тыс. человек, но эта цифра может быть занижена. Ежедневные потери увеличились до 600–700 человек.

    «На 1 ноября 2024-го их потери составляют 524 тыс. человек», – заявил Татаринов «Комсомольской правде». Блогер подчеркнул, что эта цифра может быть даже заниженной, так как в последнее время ежедневные потери выросли с 400–500 до 600–700 некрологов. Он также отметил, что на Украине ситуация с потерей мужчин очень тяжелая, и количество погибших к началу ноября, вероятно, превысило 600 тысяч.

    Точные данные о потерях, по мнению Татаринова, известны только украинским властям. Он добавил, что кладбища на Украине переполнены: только в Днепропетровске на двух кладбищах похоронено 17 тыс. человек, а в Харьковской области на четырех кладбищах – 26 тыс. захороненных.

    Ранее Министерство обороны России сообщило о значительных потерях украинской армии на Курском направлении в технике и личном составе в последние сутки. Военнопленный Роберт Погорелов рассказал о манипуляциях с документацией в 58-й бригаде ВСУ, где существуют роты с мертвыми душами, что позволяет Киеву зарабатывать на погибших и списывать технику.

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    1 ноября 2024, 21:33 • Видео
    Трамп: Я разъединю Россию и Китай

    Дональд Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток», а в будущем «разъединит» Россию и Китай. По этому интервью видно, что Трамп запросто может проиграть.

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    1 ноября 2024, 12:49 • Новости дня
    В Тбилиси объяснили Зеленскому, где побеждает Россия
    В Тбилиси объяснили Зеленскому, где побеждает Россия
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому заниматься наступлением России на своей родине, а не говорить о «победе России в Грузии» по итогам выборов в парламент 26 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Россия продвигается вперед на Украине, а в это время, к сожалению, президент Украины говорит о победе России в Грузии», – заявил Мамука Мдинарадзе на пресс-конференции.

    «Это у них (на Украине) Россия продвигается вперед», – заявил он.

    «Продвигается и продвигается (Россия на Украине), а ее президент говорит о «победе России в Грузии». Эти люди (обвиняющие Грузию) о чем вообще думают? Мы же видим это все!» – сказал исполнительный секретарь «Грузинской мечты».

    Накануне вечером грузинская оппозиция созвала митинг для «изгнания России».

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    1 ноября 2024, 10:40 • Новости дня
    Трамп признался в уничтожении «Северного потока – 2»

    Трамп рассказал Карлсону о своей роли в уничтожении «Северного потока – 2»

    Трамп признался в уничтожении «Северного потока – 2»
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в беседе с Такером Карлсоном, что именно он уничтожил газопровод «Северный поток – 2», введя в 2019 году санкции против его строительства.

    Трамп заявил, что именно он уничтожил газопровод «Северный поток – 2», передает «Лента.ру».

    «Как вы знаете, я уничтожил «Северный поток – 2». Они любят говорить, что я друг России, что я работал на Россию, что я российский шпион», – сказал Трамп.

    Политик отметил, что считает людей, так думающих, больными.

    Трамп объяснил, что уничтожил проект, введя в 2019 году санкции против участников строительства трубопровода. Эти санкции значительно затормозили проект и повлияли на его реализацию, что стало стратегической целью бывшего президента США.

    Экономист Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД ранее указал на обострение истории с расследованием взрывов на «Северных потоках». Он напомнил, что США называют не только заказчиками, но и исполнителями диверсии.

    До этого официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на показания датского капитана об американских военных кораблях незадолго до диверсии.

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    1 ноября 2024, 18:19 • Новости дня
    Мигрант устроил истерику в полиции после лишения гражданства России

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Томске 30-летний мигрант Махмуджона Мабубзоду лишился российского гражданства за уклонение от службы в армии и устроил истерику в отделе полиции, сообщают СМИ.

    Во время инцидента Мабубзоду начал ругаться с инспектором, плакать и бросаться документами, включая свой паспорт, передает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Как сообщается, мужчине предложили решить проблему, заключив контракт с министерством обороны, однако он отказался объяснять причины своего отказа и убежал. Позднее Мабубзоду вернулся, чтобы собрать разбросанные документы.

    В августе этого года мигрант принес присягу гражданина России и был обязан пройти первичный воинский учет в течение двух недель. Однако он не забрал паспорт и проигнорировал посещение военкомата.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил внедрить в России «цифровой профиль мигранта» для полной идентификации иностранных граждан на всей территории страны и призвал проводить миграционную политику в интересах государства, а не других стран.

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    1 ноября 2024, 18:02 • Новости дня
    Минобороны официально подтвердило удар по центру управления дронами ВСУ

    Российские военные нанесли удар по зданиям Генштаба и складам ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные поразили объекты ВСУ, включая центр управления дронами и склады боеприпасов, сообщило Минобороны РФ.

    Министерство обороны РФ сообщило о проведении удара по зданию Генштаба вооруженных сил Украины, где находился центр управления беспилотными летательными аппаратами. Как передает «Газета.Ru», российские силы также атаковали цеха производства и места хранения ударных дронов, склады боеприпасов и горючего.

    Кроме того, были поражены позиции подразделений ВСУ и иностранных наемников. Ведомство уточняет, что за прошедшую неделю Вооруженные силы РФ осуществили 44 групповых удара по украинским объектам. Атаки были направлены на аэродромы и энергетические объекты, обеспечивающие военно-промышленный комплекс Украины.

    Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам аэродромной инфраструктуры воздушных сил Украины и центру управления беспилотными системами генерального штаба ВСУ.

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    1 ноября 2024, 10:15 • Новости дня
    Лавров выразил Турции недоумение из-за военного сотрудничества с Украиной

    Глава МИД России Лавров выразил недоумение из-за военного сотрудничества Турции и Украины

    Лавров выразил Турции недоумение из-за военного сотрудничества с Украиной
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Военно-техническое сотрудничество Турции и Украины вызывает недоумение, оно противоречит желанию Анкары быть посредником в украинском конфликте, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью турецкой газете Hurriyet.

    Лавров заявил, что военно-техническое сотрудничество Турции и Украины вызывает вопросы на фоне заявлений Анкары о готовности стать посредником в украинском конфликте, передает РИА «Новости».

    «Турецкое оружие используется ВСУ для убийства российских военных и мирных граждан», – заявил министр иностранных дел России.

    Он отметил, что российская сторона ценит усилия Турции по содействию в урегулировании кризиса на Украине, а также напомнил о важной роли Турции в организации переговоров в Стамбуле весной 2022 года и в содействии заключению зерновой сделки.

    Ранее Лавров заявил, что Запад и Киев не заинтересованы в мире на Украине, что исключает успешное посредничество Турции в конфликте.

    Президент России Владимир Путин сообщил, что согласился на переговоры с Украиной по предложению турецкой стороны, но Владимир Зеленский отказался от этой идеи через день.

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    1 ноября 2024, 09:12 • Новости дня
    Фицо назвали «вероломным хорьком» после участия в российском шоу

    Словацкая оппозиция раскритиковала Фицо за участие в программе на российском ТВ

    Фицо назвали «вероломным хорьком» после участия в российском шоу
    @ Petr David Josek/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший премьер Словакии Игорь Матович назвал нынешнего премьера Роберта Фицо «вероломным хорьком» из-за его участия в российском шоу, где тот критиковал политику Евросоюза на Украине, пишет Politico.

    Матович подверг резкой критике действующего главу правительства Словакии за его участие в российской телевизионной программе «60 минут», назвав Фицо «вероломным хорьком», передает РИА «Новости».

    Фицо заявил в эфире, что Евросоюз якобы предоставляет Украине оружие и финансовую помощь, но на самом деле хочет дистанцироваться от конфликта. Он также выразил намерение посетить Москву 9 мая на празднование 80-летия окончания Великой Отечественной войны.

    Фицо также подверг сомнению мнение западных СМИ о способности российской армии, заявив, что создается противоречивый образ.

    Так, с одной стороны, российские войска изображаются неспособными удержать даже небольшую территорию, с другой – представляются как угроза всей Европе. Он отметил, что это недостоверные мифы, которые необходимо развеивать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе телепрограммы Фицо заявил, что готов к диалогу с Путиным и обсуждению любых вопросов без колебаний.

    Коментарии (9)
    1 ноября 2024, 16:59 • Новости дня
    Банк России объяснил изменение курса рубля

    ЦБ назвал снижение экспорта и рост импорта причиной ослабления рубля

    Банк России объяснил изменение курса рубля
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Рубль ослабел из-за снижения экспорта и роста импорта, заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

    В ходе встречи клуба молодых экономистов она отметила, что ключевой фактор, влияющий на курс рубля, – это внешняя торговля. «У нас по-прежнему открытая экономика и по-прежнему ключевое значение играет сальдо текущего счета», – сказала Данилова. Это означает, что сальдо текущего счета, которое представляет собой разницу между экспортом и импортом, уменьшилось, что и стало причиной ослабления валюты, передает RT.

    По словам Даниловой, снижение положительного сальдо текущего счета оказывает давление на рубль, приводя к его ослаблению. Это явление связано с тем, что снижение экспорта и рост импорта влияют на общий баланс внешней торговли страны.

    Ранее Банк России объявил об ожидаемом повышении ключевой ставки с 19% до 21%, что стало рекордным значением. Между тем курс рубля на Московской бирже укрепился относительно юаня после этого повышения.

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    1 ноября 2024, 13:54 • Новости дня
    Названа причина подорожания сливочного масла в России

    «Союзмолоко»: Рост производства мороженого спровоцировал дефицит сливок в России

    Названа причина подорожания сливочного масла в России
    @ Валерий Матыцин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Потребление и производство мороженого в России выросло на 24%, что привело к дефициту сливок и росту цен на сливочное масло, сообщил генеральный директор «Союзмолоко» Артем Белов.

    Рост производства мороженого в России привел к дефициту сливок и, как следствие, к повышению цен на сливочное масло, пишет Ura.Ru.

    «В этом году в России потребляют и производят мороженого больше, чем в предыдущие. Сейчас мы фиксируем прирост производства мороженого где-то на 24%», – заявил Белов.

    Помимо мороженого, спрос на сливки создало производство сыров. Для стабилизации цен в отрасли планируется увеличение импорта.

    По словам Белова, резкие скачки цен на сливочное масло наблюдаются не только в России, но и в странах Европейского союза, где за год стоимость продукта выросла на 70%. Он отметил, что зависимость от мирового рынка сохраняется, несмотря на санкции.

    Ранее в сентябре 2024 года цены на сливочное масло выросли на 17,96% по сравнению с началом года.

    Также ФАС заподозрил крупнейшие торговые сети в завышении цен на продукты.

    Вице-премьер Дмитрий Патрушев распорядился за две недели принять меры для стабилизации цен на рынке.

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    1 ноября 2024, 13:05 • Новости дня
    ВЦИОМ: Уровень доверия россиян Путину превысил 78%

    Tекст: Александра Юдина

    Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину составил 78,2%, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    Уровень доверия россиян к президенту за последнюю неделю составил 78,2%. В исследовании, опубликованном на сайте ВЦИОМ, также отмечается, что уровень одобрения деятельности Путина составил 75,2%.

    Деятельность российского правительства одобряют 49,4% респондентов. Работу председателя Михаила Мишустина одобряют 51,2% опрошенных, а доверие ему выразили 60,1%.

    Уровень поддержки «Единой России» составил 36%. КПРФ поддерживают 9,8%, ЛДПР – 10,3%, «Справедливую Россию – За правду» – 3,7%, «Новых людей» – 7%.

    Опрос проводился с 21 по 27 октября среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рейтинг доверия Владимиру Путину по данным ВЦИОМ достиг 78,5% за период с 14 по 20 октября.

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    1 ноября 2024, 13:15 • Новости дня
    В Кремле назвали заявления Трампа о «Северном потоке – 2» неясными
    В Кремле назвали заявления Трампа о «Северном потоке – 2» неясными
    @ Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты США Дональда Трампа об уничтожении «Северного потока – 2», указав на его полную достройку и готовность к запуску.

    Песков подчеркнул, что все нитки газопровода «Северный поток» уже давно достроены, передает ТАСС.

    Он добавил, что одна из ниток «Северного потока – 2» уцелела и готова к запуску в любой момент, как ранее говорил президент Владимир Путин.

    «Очень трудно предположить, что имел в виду господин Трамп», – резюмировал Песков, отметив, что для разъяснения ситуации следует обратиться в предвыборный штаб кандидата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Трамп заявил в беседе с Такером Карлсоном, что именно он уничтожил газопровод «Северный поток – 2», введя в 2019 году санкции против его строительства.

    Коментарии (9)
    1 ноября 2024, 05:22 • Новости дня
    США ужесточили контроль за ценами на российскую нефть

    Минфин США потребовали ежедневный анализ цен на марки нефти Urals и ESPO

    США ужесточили контроль за ценами на российскую нефть
    @ Andrey Arkusha/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Минфин США запросил у квалифицированной компании ежедневный анализ цен на российскую нефть Urals и ESPO для усиления санкционного давления на Москву.

    Министерство финансов США опубликовало заявку на услуги квалифицированной компании для предоставления ежедневной информации о ценах на российские марки нефти Urals и ESPO. Целью этого запроса является усиление санкционного давления на российскую экономику через энергетический сектор, передает РИА «Новости».

    Согласно документу, опубликованному 24 октября, Управление по контролю за иностранными активами и Управление экономической политики США заинтересованы в комплексной оценке цен на российскую нефть. Ведомство подчеркивает важность ежедневного анализа для лучшего понимания нефтяных рынков, особенно в свете ценовых ограничений на российскую нефть.

    Как отмечает американское министерство, ограничение цен должно заставить российские энерго-экспортеры продавать нефть со скидкой. Это, по мнению США, ослабит финансовые возможности России для проведения военной операции на Украине.

    Напомним, 27 октября лидеры «Большой семерки» (G7) заявили о намерении увеличить санкционное давление на российскую нефть и усилить контроль за потолком цен. Известно, что санкции Запада в отношении российской нефти вступили в силу 5 декабря 2022 года, когда Евросоюз прекратил прием нефти, перевозимой по морю, и ввел потолок цен на уровне 60 долларов за баррель. В ответ президент России Владимир Путин запретил поставки нефти иностранным лицам, если в контрактах предусмотрен механизм предельной цены.

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    1 ноября 2024, 21:29 • Новости дня
    Эксперты объяснили 15 телепоказов фильма «Три орешка для Золушки» в Германии

    Эксперты прокомментировали любовь немцев к фильму «Три орешка для Золушки»

    Эксперты объяснили 15 телепоказов фильма «Три орешка для Золушки» в Германии
    @ Barrandov Studios ДЕФА/Три орешка для Золушки

    Tекст: Евгений Поздняков

    Медиапродукты из ГДР обладают уникальным стилем и шармом. Картина «Три орешка для Золушки» яркий тому пример. Фильм покорил западных немцев своей простотой, добротой и ощущением нескончаемой веры в чудеса, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Артем Соколов и Александр Рар. Ранее стало известно, что ленту «Три орешка для Золушки», снятую в ГДР и Чехословакии, покажут по немецкому телевидению зимой 15 раз.

    «Три орешка для Золушки» пользуется популярностью как в восточных, так и западных землях Германии. Это по-настоящему выдающийся фильм, кропотливая работа над которым видна буквально в каждом кадре. Он снят с любовью к зрителю, наполнен добротой и верой в чудеса, что, собственно, и нужно людям в преддверии Рождества», – сказал Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО.

    «При этом в нем имеется четкая мораль: будь трудолюбив, скромен и вежлив – тогда все проблемы в жизни рано или поздно решатся. Поэтому мы имеем дело с тем редким случаем, когда даже «весси» признают бесспорные успехи «осси» в сфере кинематографа. Кстати, это не единственный медиапродукт родом из ГДР, который пользуется успехом в современной ФРГ», – отмечает он.

    «Например, мультипликационный персонаж Песочный человечек чувствует себя комфортно на немецком телевидении и по сей день. Все-таки Восточная Германия обладала собственной неповторимой эстетикой, которая не может не сыскать своих почитателей даже сегодня. Что касается «Золушки», то это также не единственный традиционно-рождественский фильм в ФРГ», – акцентирует собеседник.

    «Есть и не менее популярная картина, созданная на Западе, – «Ужин на одного». Его, кстати, показывают даже чаще, ведь фильм длится всего лишь 18 минут. История, рассказанная в нем, также трогает не первое поколение немецких зрителей. Можно сказать, что эти две ленты и представляют собой совокупную «Иронию судьбы» для Германии», – считает Соколов.

    Объединенная ФРГ редко перенимает что-либо от ГДР, напоминает германский политолог Александр Рар. «В этом случае же победил здравый смысл: «Три орешка для Золушки» по-настоящему великолепный фильм. Это культурный феномен. Он сделан профессионально и очень человечно. Новые детские сказки отдыхают!» – заключил он.

    Ранее стало известно, что в течение декабря-января по немецкому телевидению 15 раз покажут фильм «Три орешка для Золушки». Картину увидят зрители центральных каналов ФРГ, в том числе Das Erste, KiKA, RBB, MDR, SWR и NDR.

    Фильм стал классическим новогодним хитом и занимает особое место в праздничных традициях многих стран Европы, включая Германию, где его показывают ежегодно. Лента 1973 года является продуктом совместного производства Чехословакии и ГДР.

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    1 ноября 2024, 19:34 • Новости дня
    Главы ЕС испугались выступления Трампа на саммите Евросоюза в Будапеште

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейские лидеры опасаются возможного участия Дональда Трампа в саммите ЕС в Будапеште, если он победит на выборах 5 ноября. Такое предложение ему мог сделать Виктор Орбан, поскольку Венгрия сейчас является председателем в Евросовете.

    Как передает Bloomberg, в случае победы Дональда Трампа на выборах 5 ноября неформальный саммит Евросоюза в Будапеште может стать площадкой для его видеовыступления. Такой сценарий вызывает обеспокоенность среди лидеров европейских стран. Европейские дипломаты высказали опасения, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже обсудил это с Трампом по телефону 31 октября.

    Возможное участие Трампа, даже в формате видеосвязи, может вызвать недовольство значительного числа лидеров Евросоюза. Поэтому некоторые представители государств ЕС подумывали не приезжать на саммит. Но от этой идеи отказались, так как такой бойкот «сыграет Орбану на руку». Поэтому они хотят «изолировать венгерского премьера в зале», где будет 8 ноября идти неформальный саммит.

    В разговоре с Трампом Орбан пожелал ему удачи на выборах. «Я пожелал ему удачи в следующий вторник. Осталось всего пять дней. Скрестим пальцы», – написал Орбан в своем микроблоге

    Орбан давно и открыто поддерживает Трампа, надеясь на его возвращение в Белый дом. Для венгерского премьера участие Трампа в международных событиях могло бы стать дополнительным способом усиления политической поддержки внутри своей страны и укрепления отношений с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожелал бывшему президенту США Дональду Трампу победы на предстоящих выборах. Орбан ответил на обвинения шведского коллеги Ульфа Кристерссона в поддержке интересов России, подчеркнув, что эти заявления продиктованы из Вашингтона. Венгерская контрразведка предотвратила попытку отправки на Украину оружия, произведенного на местных предприятиях, о чем сообщил на пресс-брифинге глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

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