Кличко заявил о попадании ракеты в жилой дом в центре Киева

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании ракеты в один из домов в Шевченковском районе в центре украинской столицы.

Как сообщил Кличко в своем Telegram-канале, из дома эвакуировали 25 жителей, четыре человека госпитализированы, в том числе семилетняя девочка, которую достали из-под завалов.

На территории Шевченковского района в центральной части Киева расположены Софийский собор, Золотые ворота, Киевский зоопарк и телецентр.

В Минобороны России ранее неоднократно подчеркивали, что Вооруженные силы, принимающие участие в спецоперации на Украине, наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.