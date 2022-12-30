ПВО Белоруссии доказала готовность противостоять угрозам с Украины

Украинские ракетчики допустили очередной промах международного масштаба. Ранее им удавалось поразить гражданские объекты и территории России, Молдавии и Польши, теперь настал черед Белоруссии. Как белорусские военные смогли минимизировать ущерб от падения украинской ракеты системы ЗРК С-300 и какими последствиями грозит этот инцидент?

Минобороны Белоруссии рассматривает провокацию со стороны украинских военных в качестве одной из версий инцидента с украинской ракетой С-300. Об этом заявил начальник управления зенитных ракетных войск полковник Кирилл Казанцев. Еще одной версией обозначен непреднамеренный пуск зенитной управляемой ракеты ввиду низкой обученности расчета или неисправности самой ракеты.

Напомним, обломки ракеты были обнаружены в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области. Отмечается, что предварительно обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины. Примечательно, что это не первый подобный инцидент за последнее время.

Так, в ноябре польские СМИ сообщили о падении двух ракет в районе деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве. В результате погибли два человека, также были разрушены трактор и зерносушилка. Отмечалось, что за этим якобы может стоять Москва. Однако Минобороны России отвергло причастность к инциденту.

Позже президент Польши Анджей Дуда был вынужден признать: падение ракеты не было атакой на республику, нет и доказательств причастности к этому российских военных. При этом удар по Польше, как считают в экспертной среде, мог нанести 540-й зенитно-ракетный полк воздушных сил ВС Украины. И хотя президент Украины Владимир Зеленский все обвинения отрицал, в НАТО его ложь сочли даже более разрушительной, чем украинские ракеты.

Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, проблемы с работой систем противовоздушной обороны фиксировались на Украине не только в рамках спецоперации, но и задолго до нее. Так, в 2001 году произошла крупная авиакатастрофа Ту-154 над Черным морем.

Тогда авиалайнер авиакомпании «Сибирь» выполнял плановый рейс по маршруту Тель-Авив – Новосибирск, но был сбит зенитной ракетой, которую запустили украинские средства ПВО в рамках совместных российско-украинских учений в Крыму. Президент Украины Леонид Кучма признал ответственность государства за случившееся и уволил министра обороны страны.

С началом спецоперации промахи украинских ракетчиков участились. В конце февраля СМИ сообщали о том, что якобы российские военные нанесли удар по многоэтажному дому на проспекте Лобановского в Киеве. В Минобороны России обратили внимание на характер повреждений здания, который свидетельствует о попадании в него зенитной ракеты, опровергнув причастность ВС РФ к данному инциденту. Схожие случаи также фиксировались в районах Дарницы и Куреневки, а также в Печерском районе Киева.

«Радует, что при очередном промахе украинской ПВО никто из людей не пострадал. И за это нужно похвалить белорусских специалистов. Когда-то Минск попросил у Москвы комплексы С-400, но многие эксперты сочли эту поставку избыточной. Однако сейчас мы видим, что укрепление белорусской ПВО было правильным решением», – считает военный эксперт Юрий Кнутов.

«Известно, что с украинской стороны прилетела ракета от комплекса С-300. Боезаряды комплекса имеют дальность 75-200 километров и могут поражать наземные цели в радиолокационной видимости. При этом ракеты комплекса С-400 способны сбивать ракеты от С-300. Скорее всего, именно это мы с вами и увидели в Белоруссии», – предполагает эксперт.

«Что касается частых проблем с промахами украинских ракет, то здесь следует учитывать неадекватные нормы эксплуатации комплексов, которые достались украинцам в результате событий 1991 года. Ракеты для многих модификаций С-300 имеют срок годности 10 лет без гарантийного обслуживания. Затем срок эксплуатации можно продлить, но только в России», – акцентирует собеседник.

«Украина совместно с США как-то пытались решить этот вопрос. Вероятно, имели место эксперименты по модернизации боеприпасов, которые были связаны с отключением системы самоликвидации для увеличения дальности пуска. Нечто подобное уже происходило во Вьетнаме, например», – рассказывает Кнутов.

«Поэтому большая часть украинских ракет просто неисправна. Кроме того, нельзя исключать и возможность провокации – попытка обстрела объекта на территории Белоруссии вполне вероятна. Киев мог бы выдать это за неудачный пуск ракет», – акцентирует собеседник.

«Но я не очень верю в то, что Минск сбил ракету, нацеленную на самолет ВКС России, наносивший удары из воздушного пространства Белоруссии. Мы все-таки стараемся не вовлекать эту страну в прямой конфликт с Украиной и НАТО. Если бы данный инцидент произошел в реальности, Минск поднял бы такой шум, что мало бы не показалось. Последовали бы заявления о том, что имелась попытка атаковать российский самолет, находящийся в воздушном пространстве Минска», – подчеркивает Кнутов.

«Однако мы такового не слышим. Значит, ничего подобного не было. Само предположение выгодно Украине, но создает трудную ситуацию для Белоруссии. Косвенные факты, попадающие в СМИ, подтверждают тот факт, что Александр Лукашенко не хочет прямого вовлечения ВС республики в конфликт. Помогать России – пожалуйста, но выходить на поля боя – нет», – считает эксперт.

В то же время член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош склоняется к тому, что украинская сторона допустила промах в результате неумелых действий расчета комплекса С-300: «Мы ведь уже видели нечто подобное в Польше».

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«Скорее всего, ВСУ произвели пуск по ракете, которая летела в их сторону. Ракета С-300 сбилась с курса и направилась в сторону Белоруссии. Далее силы ПВО республики засекли пересечение границы и совершили ответный запуск. В итоге две ракеты ПВО столкнулись в воздухе и упали в Брестской области», – предполагает собеседник.

«Все это лишний раз доказывает, что США намерены расширять зону конфликта и вовлекать в него прямо или косвенно все больше и больше стран. Это полностью отвечает их интересам. Ровно по этой причине мы видим падение украинских ракет то на территории Польши, то на территории Молдавии, о чем в Кишиневе редко говорят, а теперь на территории Белоруссии», – заключил Бартош.

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