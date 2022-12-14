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14 декабря, среда  |  Последнее обновление — 15:39  |  vz.ru
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Где цены на нефть найдут равновесие к 2023 году

Мировой рынок нефти не знает к чему готовиться Егор Алеев/ТАСС
Необычный эффект последовал после введения новых нефтяных санкций Евросоюзом. Вместо ожидаемого всеми всплеска мировых цен на нефть, стоимость барреля пошла вниз. Почему так необычно ведет себя черное золото? Сможет ли нефть вернуться к 90-100 долларам за баррель?  Подробности...
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США признали поражение в игре «отмени Россию»

Выступать «реабилитированные» сборные будут не под национальными флагами, а под флагами МОК Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Функционеры США обозначили некоторую «оттепель» в отношениях с Россией. Ее представителей приглашают туда, откуда еще недавно изгоняли или обещали изгнать. Речь идет как о политических мероприятиях вроде саммита АТЭС, так и об Олимпийских играх. С чем связаны эти неожиданные перемены? Подробности...
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Почему «Артемовская мясорубка» имеет стратегическое значение

Украина ожесточенно обороняет Артемовск и несет чудовищные потери AP/TASS
«Артемовская мясорубка». Это словосочетание все чаще встречается даже в украинской прессе для описания происходящего возле города Артемовска (он же Бахмут) в Донбассе. Украина безвозвратно теряет там сотни военнослужащих ежедневно. Почему бои за этот город имеют в итоге стратегическое значение?  Подробности...
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Американские «Пэтриоты» бросают вызов России в небе Украины

США намерены усилить ПВО Украины системами Patriot REUTERS/Radovan Stoklasa
США на этой неделе могут сообщить об отправке систем ПВО Patriot Украине. Окончательное решение по поставкам примет Джо Байден, однако тональность публикаций в западных СМИ намекает на то, что этот вопрос выглядит решенным. Как подобные действия Вашингтона скажутся на ходе СВО и что американским ЗРК могут противопоставить ВКС России? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Не надо записывать в антихристы кого ни попадя

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Важно осознавать разницу между военно-политическим противостоянием и духовной борьбой. В эмоциональном накале происходящего люди легко ухватываются за библейские образы эсхатологической битвы добра со злом, даже если не вполне их понимают. Но этого делать не стоит. Подробности...
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Россия обязана вернуться в Арктику

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Нанести сокрушительный удар по русскому Заполярью не удалось ни фашистам, ни другим супостатам, приходившим с оружием в руках на нашу землю. Но распад Советского Союза прошелся по этим местам хуже, чем полчища врага. Подробности...

Почему я за Донбасс

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
В этой битве на той стороне зло, обман, разврат, ненависть. Западный по своему генезису нацизм и расизм. Доктрина, которая несовместима с нашей российской, кавказской, евразийской жизнью. Значит, наши, хоть и не ангелы, но с ангелами в одном строю. Подробности...
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«Артемовская мясорубка» ВСУ

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Олимпийцев России просят вернуться

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В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
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    Американские «Пэтриоты» бросают вызов России в небе Украины

    США намерены усилить ПВО Украины системами Patriot
    		   14 декабря 2022, 15:06
    Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa
    Текст: Дарья Волкова,
    Евгений Поздняков

    США на этой неделе могут сообщить об отправке систем ПВО Patriot Украине. Окончательное решение по поставкам примет Джо Байден, однако тональность публикаций в западных СМИ намекает на то, что этот вопрос выглядит решенным. Как подобные действия Вашингтона скажутся на ходе СВО и что американским ЗРК могут противопоставить ВКС России?

    Накануне стало известно, что Пентагон планирует отправить на Украину ЗРК Patriot. Как сообщает CNN, батарея Patriot включает в себя до восьми пусковых установок, каждая из которых содержит четыре готовых к запуску ракеты. При этом количество комплексов, которые могут быть переданы Украине, пока не называется.

    Издание The Washington Post уточняет, что в настоящий момент планы по отправке Patriot на Украину окончательно не одобрены высшим руководством страны. Однако, по сообщению анонимных источников из правительства, подписание необходимых документов может произойти в ближайшее время.

    Сообщается, что решение США отправить на Украину передовые образцы вооружения связано с активизацией атак России по военной и энергетической инфраструктуре. По данным источников CNN, на этой неделе поставки должен одобрить министр обороны Ллойд Остин, а затем они будут отправлены на утверждение президенту Джо Байдену.

    Если будет принято положительное решение, комплексы могут быть отправлены к местам подготовки украинских военных в Германии в течение нескольких дней. Издание The New York Times также отмечает, что батареи Patriot использовались в многочисленных конфликтах с начала 90-х годов. В последний раз ЗРК использовался в январе этого года на авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ.

    Украина длительное время добивалась передачи ЗРК Patriot, но прежде получала отказ. Первые попытки осуществлялись задолго до начала российской спецоперации, еще на заре становления ультранационалистической власти в Киеве после госпереворота в 2014 году. В 2018 году подобные амбиции официально подтвердил тогдашний министр обороны Степан Полторак. 

    После начала СВО офис Владимира Зеленского требовал передачу ЗРК практически ежедневно, однако Пентагон и Белый дом не спешили удовлетворять эти запросы. Отказы связывались с репутационными рисками для американского ВПК в случае, если ВКС России уничтожат ЗРК или захватят их в качестве трофея.

    Кроме того, репутационные риски являются неотъемлемыми спутниками ЗРК Patriot. Известно, что эти комплексы неоднозначно проявили себя во время американской кампании в Ираке. Но самый громкий провал ЗРК ожидал в Саудовской Аравии, когда полуграмотные хуситы с территории Йемена активно обстреливали нефтяную инфраструктуру саудитов, используя простейшие дроны и крылатые ракеты. Схожие проблемы наблюдались и у Израиля.

    Тем не менее Patriot остается грозным видом вооружений, по своим характеристикам он заметно опережает системы ПВО, имеющиеся в распоряжении ВСУ. Командование противника надеется с их помощью еще больше затруднить работу российской авиации и чаще перехватывать другие воздушные цели. Также экспертами допускается возможность использования Patriot в качестве атакующего вида вооружений, но и без этого США серьезно повышают ставки в борьбе за небо Украины.

    «Передача даже единичного экземпляра зенитного ракетного комплекса Patriot будет представлять серьезную угрозу для наших Вооруженных сил.

    Этот тип ЗРК обладает большой дальностью и является одним из самых эффективных в мире», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков. «Patriot – это многоканальный зенитно-ракетный комплекс, который очень хорошо себя показал во всех войнах и конфликтах с 90-х годов и по настоящее время. Он обладает огромным поражающим потенциалом и дальностью, способен поражать баллистические цели», ­– отметил собеседник.

    «Против наших ракет малого радиуса действия, например, комплекса «Искандер», Patriot неэффективен, но он может уверенно вести борьбу с крылатыми ракетами. Вместе с тем опыт Саудовской Аравии показал низкую эффективность этого типа ЗРК против беспилотников, однако для пилотируемой авиации он представляет опасность», – рассуждает эксперт.

    «Не стоит забывать, что на сегодняшний день Украине уже поставлено восемь переносных ЗРК NASAMS и примерно такое же количество ЗРК среднего радиуса действия IRIS-T, а также комплексы Crotale и другие», – рассказал Сивков.

    «Получив к этим комплексам еще и Patriot, у Украины появляется возможность создать эшелонированную систему противовоздушной обороны. Она включит в себя три уровня ЗРК: Patriot большой дальности, NASAMS и IRIS-Т средней, а также Crotale и ряд других комплексов малой дальности западного производства», – полагает собеседник.

    «Накопив порядка 150 ЗРК разного типа, ВСУ смогут полностью закрыть небо над своей территорией. Сейчас, по моим оценкам, у них есть около 20 различных комплексов. Вместе с тем я не вижу никаких препятствий для наращивания Западом поставок. Всё это требует от нас более активной работы по превентивному подавлению комплексов ПВО, имеющихся в распоряжении противника», – добавил Сивков.

    В то же время военный эксперт Алексей Леонков сомневается в том, что новые поставки позволят ВСУ создать эшелонированную систему ПВО. Отдельные, как выражаются военные, «острова» объектовой ПВО и эпизодическое применение авиации со стороны украинской армии не повлияют на общую тактическую ситуацию в рамках СВО.

    «Для того, чтобы построить эшелонированную систему ПВО, необходимо нечто большее, чем просто поставки западных ЗРК

    и артиллерийских комплексов. Конечно, киевские пропагандисты постоянно говорят о том, что ВСУ уж точно «закроют небо» над страной. Но по факту именно ВКС РФ, авиация и системы противовоздушной обороны контролируют это воздушное пространство», – цитирует Леонкова «Донецкое агентство новостей».

    Однако «военные эксперты в США признают, что Пентагон очень рискует, поставляя Patriot на Украину», указывает политолог-американист Малек Дудаков. «Для обслуживания одной системы требуется до 90 человек, а на их обучение уходит до полугода. Украинцев же будут тренировать в спешке. Эти сложности до сих пор и сдерживали Белый дом от поставок Patriot, как и стоимость его обслуживания. Одна ракета обходится в 3 млн долларов, а батарея ракет может стоить до 1 млрд долларов», – отмечает эксперт.  

    С другой стороны, для производителя этих систем – корпорации Raytheon – поставка ЗРК Украине является возможностью «выяснить на поле боя, насколько эффективно эта система может противостоять современным ракетам и дронам». «Если же она с ними не справится, то Вашингтон всегда может возложить ответственность за это на самих украинцев – которых, мол, толком не успели обучить пользоваться такой современной техникой», – резюмирует Дудаков.

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