Американские «Пэтриоты» бросают вызов России в небе Украины 14 декабря 2022, 15:06

Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Текст: Дарья Волкова,

Евгений Поздняков

США на этой неделе могут сообщить об отправке систем ПВО Patriot Украине. Окончательное решение по поставкам примет Джо Байден, однако тональность публикаций в западных СМИ намекает на то, что этот вопрос выглядит решенным. Как подобные действия Вашингтона скажутся на ходе СВО и что американским ЗРК могут противопоставить ВКС России? Накануне стало известно, что Пентагон планирует отправить на Украину ЗРК Patriot. Как сообщает CNN, батарея Patriot включает в себя до восьми пусковых установок, каждая из которых содержит четыре готовых к запуску ракеты. При этом количество комплексов, которые могут быть переданы Украине, пока не называется. Издание The Washington Post уточняет, что в настоящий момент планы по отправке Patriot на Украину окончательно не одобрены высшим руководством страны. Однако, по сообщению анонимных источников из правительства, подписание необходимых документов может произойти в ближайшее время. Сообщается, что решение США отправить на Украину передовые образцы вооружения связано с активизацией атак России по военной и энергетической инфраструктуре. По данным источников CNN, на этой неделе поставки должен одобрить министр обороны Ллойд Остин, а затем они будут отправлены на утверждение президенту Джо Байдену. Если будет принято положительное решение, комплексы могут быть отправлены к местам подготовки украинских военных в Германии в течение нескольких дней. Издание The New York Times также отмечает, что батареи Patriot использовались в многочисленных конфликтах с начала 90-х годов. В последний раз ЗРК использовался в январе этого года на авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ. Украина длительное время добивалась передачи ЗРК Patriot, но прежде получала отказ. Первые попытки осуществлялись задолго до начала российской спецоперации, еще на заре становления ультранационалистической власти в Киеве после госпереворота в 2014 году. В 2018 году подобные амбиции официально подтвердил тогдашний министр обороны Степан Полторак. После начала СВО офис Владимира Зеленского требовал передачу ЗРК практически ежедневно, однако Пентагон и Белый дом не спешили удовлетворять эти запросы. Отказы связывались с репутационными рисками для американского ВПК в случае, если ВКС России уничтожат ЗРК или захватят их в качестве трофея. На эту тему Кроме того, репутационные риски являются неотъемлемыми спутниками ЗРК Patriot. Известно, что эти комплексы неоднозначно проявили себя во время американской кампании в Ираке. Но самый громкий провал ЗРК ожидал в Саудовской Аравии, когда полуграмотные хуситы с территории Йемена активно обстреливали нефтяную инфраструктуру саудитов, используя простейшие дроны и крылатые ракеты. Схожие проблемы наблюдались и у Израиля. Тем не менее Patriot остается грозным видом вооружений, по своим характеристикам он заметно опережает системы ПВО, имеющиеся в распоряжении ВСУ. Командование противника надеется с их помощью еще больше затруднить работу российской авиации и чаще перехватывать другие воздушные цели. Также экспертами допускается возможность использования Patriot в качестве атакующего вида вооружений, но и без этого США серьезно повышают ставки в борьбе за небо Украины. «Передача даже единичного экземпляра зенитного ракетного комплекса Patriot будет представлять серьезную угрозу для наших Вооруженных сил. Этот тип ЗРК обладает большой дальностью и является одним из самых эффективных в мире», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков. «Patriot – это многоканальный зенитно-ракетный комплекс, который очень хорошо себя показал во всех войнах и конфликтах с 90-х годов и по настоящее время. Он обладает огромным поражающим потенциалом и дальностью, способен поражать баллистические цели», ­– отметил собеседник. «Против наших ракет малого радиуса действия, например, комплекса «Искандер», Patriot неэффективен, но он может уверенно вести борьбу с крылатыми ракетами. Вместе с тем опыт Саудовской Аравии показал низкую эффективность этого типа ЗРК против беспилотников, однако для пилотируемой авиации он представляет опасность», – рассуждает эксперт. «Не стоит забывать, что на сегодняшний день Украине уже поставлено восемь переносных ЗРК NASAMS и примерно такое же количество ЗРК среднего радиуса действия IRIS-T, а также комплексы Crotale и другие», – рассказал Сивков. «Получив к этим комплексам еще и Patriot, у Украины появляется возможность создать эшелонированную систему противовоздушной обороны. Она включит в себя три уровня ЗРК: Patriot большой дальности, NASAMS и IRIS-Т средней, а также Crotale и ряд других комплексов малой дальности западного производства», – полагает собеседник. «Накопив порядка 150 ЗРК разного типа, ВСУ смогут полностью закрыть небо над своей территорией. Сейчас, по моим оценкам, у них есть около 20 различных комплексов. Вместе с тем я не вижу никаких препятствий для наращивания Западом поставок. Всё это требует от нас более активной работы по превентивному подавлению комплексов ПВО, имеющихся в распоряжении противника», – добавил Сивков. В то же время военный эксперт Алексей Леонков сомневается в том, что новые поставки позволят ВСУ создать эшелонированную систему ПВО. Отдельные, как выражаются военные, «острова» объектовой ПВО и эпизодическое применение авиации со стороны украинской армии не повлияют на общую тактическую ситуацию в рамках СВО. «Для того, чтобы построить эшелонированную систему ПВО, необходимо нечто большее, чем просто поставки западных ЗРК и артиллерийских комплексов. Конечно, киевские пропагандисты постоянно говорят о том, что ВСУ уж точно «закроют небо» над страной. Но по факту именно ВКС РФ, авиация и системы противовоздушной обороны контролируют это воздушное пространство», – цитирует Леонкова «Донецкое агентство новостей». Однако «военные эксперты в США признают, что Пентагон очень рискует, поставляя Patriot на Украину», указывает политолог-американист Малек Дудаков. «Для обслуживания одной системы требуется до 90 человек, а на их обучение уходит до полугода. Украинцев же будут тренировать в спешке. Эти сложности до сих пор и сдерживали Белый дом от поставок Patriot, как и стоимость его обслуживания. Одна ракета обходится в 3 млн долларов, а батарея ракет может стоить до 1 млрд долларов», – отмечает эксперт. С другой стороны, для производителя этих систем – корпорации Raytheon – поставка ЗРК Украине является возможностью «выяснить на поле боя, насколько эффективно эта система может противостоять современным ракетам и дронам». «Если же она с ними не справится, то Вашингтон всегда может возложить ответственность за это на самих украинцев – которых, мол, толком не успели обучить пользоваться такой современной техникой», – резюмирует Дудаков. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД