Желание купить комплексы «Пэтриот» обнажает большую проблему Украины

Министр обороны Украины Степан Полторак озвучил амбициозное желание Киева закупить американские комплексы ПВО «Пэтриот». Заявление Полторака является пустыми мечтаниями не только по причине отсутствия у Украины денег на столь дорогие военные игрушки. Важнее другое – по сути, Киев признался в том, что доставшееся стране гигантское военное наследие СССР больше ее не защищает.

Не успела на Украине отгреметь эйфория от получения долгожданных ПТРК «Джавелин», как вошедшие во вкус украинские власти начали мечтать и о более серьезных американских вооружениях. Так, глава минобороны страны Степан Полторак предложил пустить бюджетные средства на покупку американских систем ПВО «Пэтриот».

По его мнению, профинансировать закупку целесообразно с помощью возможных поступлений в госбюджет от борьбы с контрабандой. «Например, этих четырех миллиардов долларов хватило бы нам, чтобы купить пять дивизионов систем ПВО «Пэтриот» и полностью закрыть границу с Россией», – цитирует Полторака «Корреспондент».

Мысли о Patriot посещают умы украинских властей неспроста. Как подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов, Украина на протяжении 20 с лишним лет проматывала советское наследие боевой техники, и после начала конфликта в Донбассе обнаружилась недостача по всем позициям: от боеприпасов до самолетов и систем ПВО. Даже местные СМИ писали, что сейчас фактически прикрыто только небо над городами-миллионниками, а также зоны в направлении Донбасса и Крыма.

Какие же средства ПВО пока еще имеются у Украины? Наиболее совершенными из них являются С-300 советского производства. Вот только это не современные С-300ПМ2 «Фаворит» с дальностью в 200 км, а С-300ПТ (дальность 47 км) и С-300ПС (75 км). «Сейчас ПТ практически все сняты с боевого дежурства, ПС остались. Но если раньше было 11 дивизионов ПС, то какая-то часть из них осталась в Крыму, и сейчас где-то семь–восемь, максимум 10 (что эквивалентно приблизительно 100 пусковым установкам – прим. ВЗГЛЯД)», – рассказал газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. «Кроме того, у Украины есть как минимум одна бригада «Буков», какое-то количество войсковых ПВО «Тунгуска» и «Оса», а также ПРЗК «Игла-1», «Игла-2» и «Стрела», – добавил он.

Кроме того, если в советское время на Украине было около 500 радаров, то уже в 2016 году – в лучшем случае 100, то есть украинская ПВО постепенно «слепнет». Но что еще более важно, у ЗРК просто выходят сроки годности – некоторым комплексам уже около 40 лет, самому молодому – примерно 25.

«Эти комплексы уже не боеготовые, комплектующих нет. Они пришли в негодное состояние. ПВО Украины пришла в значительный упадок, старые системы еле-еле тянут на противоборство с современными средствами воздушно-космического нападения», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший замглавкома ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев. Новые средства ПВО Украина не получала от России, Москва лишь поддерживала «то, что было в состоянии боевой готовности». Но и эти поставки закончились, когда Киев фактически прекратил сотрудничество в рамках СНГ.

«Военная промышленность Украины не способна сейчас поддерживать в боеготовом положении имеющиеся средства ПВО. Поэтому Украине остается идти на поклон к американцам и закупать «Пэтриоты»,

– указал Бижев.

«Все запчасти к С-300 производятся в России, а Петр Порошенко никак не хочет с нами взаимодействовать, поэтому техническую поддержку и помощь мы не оказываем и эти комплексы С-300 оказались брошенными», – заявил газете ВЗГЛЯД и бывший замкомандующего ПВО Сухопутных войск СССР генерал-лейтенант Александр Лузан. Собеседник отметил, что «Пэтриоты» по эффективности уступают С-300, и уж тем более С-400.

Такие отзывы подтверждаются и опытом использования американской системы. Как отмечал портал «Почта полевая», в ходе первой войны в Ираке в 1991 году именно от пропущенных «Пэтриотами» советских ракет Р-17 американцы понесли наиболее серьезные потери личного состава. В Саудовской Аравии в 2015 году «Пэтриоты» также показали близкую к нулевой эффективность против баллистических ракет, запускаемых йеменскими хуситами. На таком фоне польза Украине от получения «Пэтриотов» вызывает сомнения. Тем более с учетом того, что прикрываться она ими собралась от России.

«Россия не собирается нападать на Украину», – напомнил газете ВЗГЛЯД член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии при правительстве полковник запаса Виктор Мураховский. «Они собрались защищаться от России? Мы же не собираемся нападать на Украину», – согласился с ним экс-начальник штаба войск ПВО России генерал-лейтенант запаса Александр Маслов. Да и пять дивизионов «Пэтриотов» против ВКС России – не слишком много, заявил он газете ВЗГЛЯД.

В то же время Бижев призывает оценивать «Пэтриоты» справедливо. «Если, не дай бог, Россия будет воевать с Украиной, то они смогут эффективно сбивать нашу авиацию. Но у нас есть высокоточное оружие. У России будет возможность точечного уничтожения этих комплексов», – заверил Бижев.

Вопрос, однако, в том, насколько вообще украинские фантазии осуществимы. В первую очередь с финансовой точки зрения. «Если посмотреть на стоимость одного дивизиона систем «Пэтриот», то пять дивизионов для Украины обойдутся в очень внушительные суммы», – подчеркнул Мураховский. Кроме всего этого, помимо закупки самих комплексов потребуются средства на их интеграцию и обучение военных, на дополнительные боекомплекты.

На эту тему

Сами украинцы озвучили непонятно откуда взятые цифры в 4 млрд долларов за пять дивизионов «Пэтриотов». В один дивизион входит шесть–восемь пусковых установок, то есть речь идет чуть ли не о 40 комплексах. Для сравнения, в конце 2017 года США запланировали поставить Польше 16 пусковых установок ПРО «Пэтриот» и 208 ракет к ним за 10,5 млрд долларов (сами поляки, правда, поначалу рассчитывали на 7 млрд). То есть почти в семь раз дороже, чем рассчитывает Киев.

Другой вопрос – технический. Александр Лузан ожидает множество проблем с интеграцией «Пэтриота» в оборонную систему Украины. Сам по себе «Пэтриот» ничего не решает, он должен управляться с единого командного пункта, быть завязан на единую систему ПВО, на информационную систему и систему взаимодействия с истребительной авиацией, подтверждает и Айтеч Бижев. Также потребуется подготовка кадров. Для обучения потребуется полигон, которого на Украине тоже нет.

Кроме того, нельзя не вспомнить про способность проданных или отданных Украине вооружений перетекать в другие руки – или быть захваченными ополченцами, или проданными, например в разрываемые конфликтами страны Ближнего Востока и Северной Африки, в чем украинцев уже уличали. И это не говоря уже о том, что появление «Пэтриотов» на Украине ожидаемо вызовет резко негативную реакцию со стороны РФ.