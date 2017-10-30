Желание купить комплексы «Пэтриот» обнажает большую проблему Украины

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21 июня, четверг  |  Последнее обновление — 21:26  |  vz.ru
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Мировой экономике пообещали новую катастрофу

Российские и западные экономисты видят риски нового кризиса на горизонтеФото: Simone Brandt/imagebroker.com/
Global Look Press
Новая волна кризиса может накрыть мировую экономику уже через год. По крайней мере, все больше экономистов сходятся во мнении, что мир движется к очередной катастрофе. Что заставляет специалистов предупреждать мир об опасности, в чем эта угроза может выражаться и готова ли Россия к такому повороту событий? Подробности...
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Что ответить Кикабидзе на его ненависть к СССР

Вахтанга Кикабидзе, оказывается, раздражают серп и молот на гербе СССРФото: РИА Новости
Вахтанга Кикабидзе любят в России, несмотря ни на что: герой «Мимино» остается одним из символов советского кино. Но сам лауреат Государственной премии СССР периодически говорит такое, что вызывает массовое возмущение со стороны его бывших сограждан. Вот и сейчас он рассказал, как ненавидит герб СССР и как радовался распаду нашего общего государства. Как к этому относиться? Подробности...
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Почему Никольская стала главной футбольной улицей страны

Зарубежные болельщики «в хорошем смысле» шокированы Москвой и ее жителямиФото: Михаил Метцель/ТАСС
Мундиаль – главный праздник мира, и ничто не может соперничать с ним по наплыву туристов. Для этой разномастной и развеселой толпы власти приготовили специальное место на Воробьевых горах, но жизнь распорядилась иначе: местом притяжения людей внезапно стала Никольская улица. Но почему? И какие выводы нужно из этого сделать? Подробности...
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Судьба мумии диктатора наконец-то определена

Мемориал «Долина павших». Может показаться, что Испания по сей день чтит своего диктатораФото: Oscar Gonzalez/Zuma/Global Look Press
Забальзамированное тело Франсиско Франко будет вынесено из мавзолея – такое решение приняло новое испанское правительство. Неизбежно возникают ассоциации с телом Ленина, споры о судьбе которого в России возникают ежегодно. Однако отношение к проблеме мумифицированных диктаторов у русских и испанцев имеет важные отличия. Подробности...
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Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
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С кем «русские ЧВК» конкурируют на африканском рынке военных услуг

Владимир Неелов, эксперт «Центра стратегической конъюнктуры»
Поскольку, предположительно, для игры «на чужом поле» используются формально не существующие в России частные военные компании, интересно разобраться, какие ЧВК традиционно сильны при работе на Африканском континенте. Подробности...

Ситуация с повышением пенсионного возраста вскрыла острую проблему гражданского общества

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Существующая пенсионная система для государства является уже неподъемным бременем. А любые популистские решения на самом деле решениями не являются. Но проблему надо решать, поскольку она будет только усугубляться. Подробности...
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«Помнишь, ты говорил, что Россия всё равно станет первой в мире?»

Рауф Кубаев, сценарист, режиссер
Ночью позвонил Мохаммед из Каира. «Понимаешь, – сказал он, – мы расстроены не поражением. Вы заслужили. Мы расстроены, что вылетели из чемпионата. А вы красавцы. Я про другое хотел сказать». Подробности...
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          Желание купить комплексы «Пэтриот» обнажает большую проблему Украины

          Минобороны Украины замечталось об американских противоракетных комплексах «Пэтриот»   21 июня 2018, 19:15
          Фото: Ints Kalnins/Reuters
          Текст: Андрей Резчиков,
          Никита Коваленко

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          Министр обороны Украины Степан Полторак озвучил амбициозное желание Киева закупить американские комплексы ПВО «Пэтриот». Заявление Полторака является пустыми мечтаниями не только по причине отсутствия у Украины денег на столь дорогие военные игрушки. Важнее другое – по сути, Киев признался в том, что доставшееся стране гигантское военное наследие СССР больше ее не защищает.

          Не успела на Украине отгреметь эйфория от получения долгожданных ПТРК «Джавелин», как вошедшие во вкус украинские власти начали мечтать и о более серьезных американских вооружениях. Так, глава минобороны страны Степан Полторак предложил пустить бюджетные средства на покупку американских систем ПВО «Пэтриот».

          По его мнению, профинансировать закупку целесообразно с помощью возможных поступлений в госбюджет от борьбы с контрабандой. «Например, этих четырех миллиардов долларов хватило бы нам, чтобы купить пять дивизионов систем ПВО «Пэтриот» и полностью закрыть границу с Россией», – цитирует Полторака «Корреспондент».

          Мысли о Patriot посещают умы украинских властей неспроста. Как подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов, Украина на протяжении 20 с лишним лет проматывала советское наследие боевой техники, и после начала конфликта в Донбассе обнаружилась недостача по всем позициям: от боеприпасов до самолетов и систем ПВО. Даже местные СМИ писали, что сейчас фактически прикрыто только небо над городами-миллионниками, а также зоны в направлении Донбасса и Крыма.

          Какие же средства ПВО пока еще имеются у Украины? Наиболее совершенными из них являются С-300 советского производства. Вот только это не современные С-300ПМ2 «Фаворит» с дальностью в 200 км, а С-300ПТ (дальность 47 км) и С-300ПС (75 км). «Сейчас ПТ практически все сняты с боевого дежурства, ПС остались. Но если раньше было 11 дивизионов ПС, то какая-то часть из них осталась в Крыму, и сейчас где-то семь–восемь, максимум 10 (что эквивалентно приблизительно 100 пусковым установкам – прим. ВЗГЛЯД)», – рассказал газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. «Кроме того, у Украины есть как минимум одна бригада «Буков», какое-то количество войсковых ПВО «Тунгуска» и «Оса», а также ПРЗК «Игла-1», «Игла-2» и «Стрела», – добавил он.

          Кроме того, если в советское время на Украине было около 500 радаров, то уже в 2016 году – в лучшем случае 100, то есть украинская ПВО постепенно «слепнет». Но что еще более важно, у ЗРК просто выходят сроки годности – некоторым комплексам уже около 40 лет, самому молодому – примерно 25.

          «Эти комплексы уже не боеготовые, комплектующих нет. Они пришли в негодное состояние. ПВО Украины пришла в значительный упадок, старые системы еле-еле тянут на противоборство с современными средствами воздушно-космического нападения», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший замглавкома ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев. Новые средства ПВО Украина не получала от России, Москва лишь поддерживала «то, что было в состоянии боевой готовности». Но и эти поставки закончились, когда Киев фактически прекратил сотрудничество в рамках СНГ.

          «Военная промышленность Украины не способна сейчас поддерживать в боеготовом положении имеющиеся средства ПВО. Поэтому Украине остается идти на поклон к американцам и закупать «Пэтриоты»,

          – указал Бижев.

          «Все запчасти к С-300 производятся в России, а Петр Порошенко никак не хочет с нами взаимодействовать, поэтому техническую поддержку и помощь мы не оказываем и эти комплексы С-300 оказались брошенными», – заявил газете ВЗГЛЯД и бывший замкомандующего ПВО Сухопутных войск СССР генерал-лейтенант Александр Лузан. Собеседник отметил, что «Пэтриоты» по эффективности уступают С-300, и уж тем более С-400.

          Такие отзывы подтверждаются и опытом использования американской системы. Как отмечал портал «Почта полевая», в ходе первой войны в Ираке в 1991 году именно от пропущенных «Пэтриотами» советских ракет Р-17 американцы понесли наиболее серьезные потери личного состава. В Саудовской Аравии в 2015 году «Пэтриоты» также показали близкую к нулевой эффективность против баллистических ракет, запускаемых йеменскими хуситами. На таком фоне польза Украине от получения «Пэтриотов» вызывает сомнения. Тем более с учетом того, что прикрываться она ими собралась от России.

          «Россия не собирается нападать на Украину», – напомнил газете ВЗГЛЯД член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии при правительстве полковник запаса Виктор Мураховский. «Они собрались защищаться от России? Мы же не собираемся нападать на Украину», – согласился с ним экс-начальник штаба войск ПВО России генерал-лейтенант запаса Александр Маслов. Да и пять дивизионов «Пэтриотов» против ВКС России – не слишком много, заявил он газете ВЗГЛЯД.

          В то же время Бижев призывает оценивать «Пэтриоты» справедливо. «Если, не дай бог, Россия будет воевать с Украиной, то они смогут эффективно сбивать нашу авиацию. Но у нас есть высокоточное оружие. У России будет возможность точечного уничтожения этих комплексов», – заверил Бижев.

          Вопрос, однако, в том, насколько вообще украинские фантазии осуществимы. В первую очередь с финансовой точки зрения. «Если посмотреть на стоимость одного дивизиона систем «Пэтриот», то пять дивизионов для Украины обойдутся в очень внушительные суммы», – подчеркнул Мураховский. Кроме всего этого, помимо закупки самих комплексов потребуются средства на их интеграцию и обучение военных, на дополнительные боекомплекты.

          Сами украинцы озвучили непонятно откуда взятые цифры в 4 млрд долларов за пять дивизионов «Пэтриотов». В один дивизион входит шесть–восемь пусковых установок, то есть речь идет чуть ли не о 40 комплексах. Для сравнения, в конце 2017 года США запланировали поставить Польше 16 пусковых установок ПРО «Пэтриот» и 208 ракет к ним за 10,5 млрд долларов (сами поляки, правда, поначалу рассчитывали на 7 млрд). То есть почти в семь раз дороже, чем рассчитывает Киев.

          Другой вопрос – технический. Александр Лузан ожидает множество проблем с интеграцией «Пэтриота» в оборонную систему Украины. Сам по себе «Пэтриот» ничего не решает, он должен управляться с единого командного пункта, быть завязан на единую систему ПВО, на информационную систему и систему взаимодействия с истребительной авиацией, подтверждает и Айтеч Бижев. Также потребуется подготовка кадров. Для обучения потребуется полигон, которого на Украине тоже нет.

          Кроме того, нельзя не вспомнить про способность проданных или отданных Украине вооружений перетекать в другие руки – или быть захваченными ополченцами, или проданными, например в разрываемые конфликтами страны Ближнего Востока и Северной Африки, в чем украинцев уже уличали. И это не говоря уже о том, что появление «Пэтриотов» на Украине ожидаемо вызовет резко негативную реакцию со стороны РФ.


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