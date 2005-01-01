Минобороны Украины нашло способ «полностью закрыть границу с Россией»

Министр обороны Украины Степан Полторак предложил использовать бюджетные средства в целях покупки американских систем ПРО Patriot.

По его мнению, профинансировать закупку ПРО у США целесообразно с помощью возможных поступлений в госбюджет от борьбы с контрабандой.

«Например, этих 4 млрд долларов хватило бы нам, чтобы купить пять дивизионов систем ПВО Patriot и полностью закрыть границу с Россией», – цитирует «Корреспондент» Полторака.

В конце 2017 года США за 10,5 млрд долларов планировали поставить Польше 16 пусковых установок ПРО Patriot и 208 ракет к ним. Однако замминистра обороны Польши Бартош Ковнацки признался, что его неприятно удивила цена, пояснив, что страна рассчитывала потратить на две батареи системы ПРО не более 7 млрд долларов.

В мае замминистра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд заявила, что американское министерство обороны планирует ускорить процесс поставок оружия США странам-союзникам, а в перспективе оптимизировать их и для Украины.

Проект бюджета Пентагона на 2019 финансовый год предполагает выделение на летальные вооружения Украине 50 млн долларов вместо 250 млн долларов, предлагавшихся на эти цели председателем комитета палаты представителей по делам ВС.