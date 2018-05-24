Пентагон собрался ускорить поставки оружия Украине

Американское министерство обороны планирует ускорить процесс поставок американского оружия странам-союзникам США, а в перспективе оптимизировать их и для Украины, пишет Defense One со ссылкой на замминистра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд.

Лорд проинформировала о том, что минобороны США приступило к реализации принятых в 2017 году «пилотных полномочий», позволяющих существенно упростить и ускорить продажу американского оружия таким странам, как Саудовская Аравия, Румыния, Япония и Южная Корея, передает ТАСС.

Речь, в частности, идет о поставках ракет Patriot Румынии, беспилотников Global Hawk Японии, комплексов ПРО THAAD Саудовской Аравии и ракет на подвижной кусковой установке другим иностранным военным партнерам.

По ее словам, новые полномочия позволят «на годы» сократить процесс одобрения и реализации поставок вооружений «дружественным США странам», которые, как она считает, заинтересованы в приобретении американского оружия, но вынуждены обращаться к альтернативным поставщикам – России и Китаю.

Отвечая на вопрос о возможности применения новых полномочий в отношении поставок оружия Украине, она заявила, что эта страна остается «в центре внимания» Пентагона. «Как раз на прошлой неделе я беседовала с определяющими политику людьми по поводу поиска человека, который мог бы напрямую работать с Украиной в оказании им содействия в осуществлении закупок на международной основе», – добавила заместитель министра обороны США.

Ранее сообщалось, что проект бюджета Пентагона на 2019 финансовый год предполагает выделение на летальные вооружения Украине 50 млн долларов против 250 млн долларов, предлагавшихся на эти цели председателем комитета палаты представителей по делам ВС.