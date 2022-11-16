Какие ужасные ошибки украинских ракетчиков закончились трагедией?

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16 ноября, среда  |  Последнее обновление — 12:19  |  vz.ru
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Российское ядерное топливо раскололо Европу

Даже США боятся остаться без ядерного топлива из России Павел Лисицын/РИА Новости
Идея запретить поставки из России еще и ядерного топлива, наряду с запретом на уголь, нефть и нефтепродукты, привела к формированию двух лагерей в ЕС. Польша и Германия всячески поддерживают, а Венгрия и Франция – против. При этом США, которые тоже зависят от российского ядерного топлива, вообще не поднимают эту тему. Зачем Европа бежит впереди паровоза и чем ей это грозит? Подробности...
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Ради Украины власти Болгарии пошли против народа

Более 70% болгар выступают против поставок оружия ВСУ Христо Владев/РИА Новости
Количество болгар, которые против членства их страны в НАТО, превысило количество сторонников альянса. Опросы также показывают, что население Болгарии всё чаще и охотнее соглашается с российским видением конфликта на Украине. Но парламент абсолютным большинством принял решение о поставках оружия ВСУ.  Подробности...
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Уничтожение военной техники ВСУ принесет материальное удовлетворение

Практика платить деньги за подбитый самолет или танк пошла с Великой Отечественной Минобороны РФ/ТАСС
Стали известны размеры выплат участникам спецоперации за уничтожение украинской техники. Они составляют от 300 тыс. рублей за самолет до 50 тысяч за БТР или САУ. Если оценить все потери ВСУ с начала СВО, то сумма премий за них составила бы уже около 1,5 млрд рублей. Подобная поощрительная практика существовала в годы Великой Отечественной войны. Станет ли нынешнее премирование дополнительным стимулом для участников СВО? Подробности...
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Как Украина нанесла ракетный удар по Польше

Даже для одного «Калибра» разрушения маловаты – неглубокая воронка и перевернутый прицеп. А ведь боевая часть (БЧ) этой ракеты 450 кг Reuters
Всю ночь Варшава проводила экстренные консультации внутри страны и среди НАТО в связи с ракетой, упавшей в приграничном с Украиной районе. Сразу были сделаны заявления, что ракета «российская». Однако уже к утру о происхождении ракеты стали говорить более неопределенно. И в Польше, и в НАТО явно пришли к трем очевидным выводам – как минимум с технической точки зрения. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Анкара и Вашингтон снимают союзнические маски

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Необходимость во взаимных реверансах отпала. Как и в случае с заявлением президента Путина, который прямо обвинил англосаксов в подрыве «Северных потоков», Анкара без обиняков говорит США, что знает, кто и зачем устроил кровавый теракт в Стамбуле. Подробности...

Возмущение поляков выглядит комично

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Польша участвует в войне на Украине с 2014 года. Оружие поставляет, наемники польские едут и воюют, порой их везут домой не совсем живыми. И чего тогда Варшава озабоченность не высказывала? Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Украинцы лишают поляков собственного достоинства

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Настоящая украинизация польского государства и общества состоит вовсе не в том, что миллионы мигрантов с Украины получили на берегах Вислы особые права. Суть происходящих процессов состоит в переопределении «польскости». Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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Украина додавила Болгарию

Макрон готовит Францию к войне

Россия обязана вернуться в Херсон

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Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – трое российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Названы размеры поощрений за уничтожение украинской военной техники в ходе СВО. Как вы их оцениваете?
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    		    16 ноября 2022, 12:04
    Фото: REUTERS/Gleb Garanich
    Текст: Алёна Задорожная

    За последние сутки украинские системы ПВО дважды сработали некорректно: осколками ракет поврежден дом в Киеве и фермерский объект на территории Польши. Схожие случаи происходили и ранее, причем задолго до начала СВО. В чем причина таких промахов?

    В понедельник польские СМИ сообщили о падении двух ракет в районе деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве. В результате инцидента погибли два человека, также были разрушены трактор и зерносушилка. На фоне случившегося премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне.

    Почти сразу же последовали заявления, что удар был нанесен российской ракетой. Вместе с тем Минобороны РФ отвергло причастность к инциденту. В ведомстве подчеркнули, что заявления польских СМИ и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки.

    Более того, идею о «российской» ракете не поддержали и США. Так, пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер сообщил, что США не располагают подтверждающей информацией. В свою очередь президент США Джо Байден заявил: вероятность того, что ракета была запущена Россией, крайне низка из-за траектории прилета.

    При этом агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников пишет, что по Польше могла ударить ракета украинской ПВО, которая была выпущена во время российских ударов по украинской инфраструктуре.

    О том, что инцидент в Пшеводуве – следствие неудачной работы ПВО Украины, пишет и ряд военных экспертов. Так, Борис Рожин указывает, что фрагменты ракет, кадры которых появились в Сети, принадлежат ЗРК С-300. «То есть ПРО киевского режима теперь наносит ущерб не только своим жилым зданиям , но и полякам», – отмечают авторы Telegram-канала «Выпускайте Z Кракена!».

    Отметим, что за последние сутки это уже второй случай, когда украинская система ПВО сработала некорректно. Так, советник МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что ВСУ сбили над Киевом якобы российскую крылатую ракету, которая была нацелена на один из объектов критической инфраструктуры. В результате осколки попали в дом на Печерске в Киеве.

    Проблемы с работой систем противовоздушной обороны фиксировались на Украине не только в рамках спецоперации, но и задолго до нее. Так, в 2001 году произошла крупная авиакатастрофа Ту-154 над Черным морем.

    Тогда авиалайнер авиакомпании «Сибирь» выполнял плановый рейс по маршруту Тель-Авив – Новосибирск, но был сбит зенитной ракетой, которую запустили украинские средства ПВО в рамках совместных российско-украинских учений в Крыму. Президент Украины Леонид Кучма признал ответственность государства за случившееся и уволил министра обороны страны.

    С началом спецоперации промахи украинских ракетчиков участились. В конце февраля СМИ сообщали о том, что якобы российские военные нанесли удар по многоэтажному дому на проспекте Лобановского в Киеве. В Минобороны России обратили внимание на характер повреждений здания, который свидетельствует о попадании в него зенитной ракеты, опровергнув причастность ВС РФ к данному инциденту. Схожие случаи также фиксировались в районах Дарницы и Куреневки.

    Летом украинские военные разрушили еще один жилой дом в центре Киева. Как сообщило Минобороны России, при отражении атаки по военному заводу одна система ПВО Украины сбила ракеты другой системы. В результате одна из них упала на жилой дом и взорвалась.

    А в октябре в Сети активно разошлись кадры разрушений еще одного жилого дома в центре Киева. Газета ВЗГЛЯД тогда писала, что он находится напротив системы зданий «Укрэнерго». Чуть позже появилось подтверждение того, что дом был поврежден в результате действий местных боевиков.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД отмечала, что Украина неспособна поддерживать свои системы ПВО должным образом, что влияет на надежность работы техники. И если наземную аппаратуру еще можно поддерживать, используя остатки запчастей, то с ракетами все сложнее. Они обслуживаются только на предприятиях, которые находятся в России. Также ремонт ракет предполагает извлечение твердого топлива и его замену раз в 10-15 лет. Если этого не делать – ракеты начинают лететь куда попало, рисуя в небе хаотичные спирали.

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