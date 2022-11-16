Какие ужасные ошибки украинских ракетчиков закончились трагедией?

За последние сутки украинские системы ПВО дважды сработали некорректно: осколками ракет поврежден дом в Киеве и фермерский объект на территории Польши. Схожие случаи происходили и ранее, причем задолго до начала СВО. В чем причина таких промахов?

В понедельник польские СМИ сообщили о падении двух ракет в районе деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве. В результате инцидента погибли два человека, также были разрушены трактор и зерносушилка. На фоне случившегося премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне.

Почти сразу же последовали заявления, что удар был нанесен российской ракетой. Вместе с тем Минобороны РФ отвергло причастность к инциденту. В ведомстве подчеркнули, что заявления польских СМИ и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки.

Более того, идею о «российской» ракете не поддержали и США. Так, пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер сообщил, что США не располагают подтверждающей информацией. В свою очередь президент США Джо Байден заявил: вероятность того, что ракета была запущена Россией, крайне низка из-за траектории прилета.

При этом агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников пишет, что по Польше могла ударить ракета украинской ПВО, которая была выпущена во время российских ударов по украинской инфраструктуре.

О том, что инцидент в Пшеводуве – следствие неудачной работы ПВО Украины, пишет и ряд военных экспертов. Так, Борис Рожин указывает, что фрагменты ракет, кадры которых появились в Сети, принадлежат ЗРК С-300. «То есть ПРО киевского режима теперь наносит ущерб не только своим жилым зданиям , но и полякам», – отмечают авторы Telegram-канала «Выпускайте Z Кракена!».

Отметим, что за последние сутки это уже второй случай, когда украинская система ПВО сработала некорректно. Так, советник МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что ВСУ сбили над Киевом якобы российскую крылатую ракету, которая была нацелена на один из объектов критической инфраструктуры. В результате осколки попали в дом на Печерске в Киеве.

Проблемы с работой систем противовоздушной обороны фиксировались на Украине не только в рамках спецоперации, но и задолго до нее. Так, в 2001 году произошла крупная авиакатастрофа Ту-154 над Черным морем.

Тогда авиалайнер авиакомпании «Сибирь» выполнял плановый рейс по маршруту Тель-Авив – Новосибирск, но был сбит зенитной ракетой, которую запустили украинские средства ПВО в рамках совместных российско-украинских учений в Крыму. Президент Украины Леонид Кучма признал ответственность государства за случившееся и уволил министра обороны страны.

С началом спецоперации промахи украинских ракетчиков участились. В конце февраля СМИ сообщали о том, что якобы российские военные нанесли удар по многоэтажному дому на проспекте Лобановского в Киеве. В Минобороны России обратили внимание на характер повреждений здания, который свидетельствует о попадании в него зенитной ракеты, опровергнув причастность ВС РФ к данному инциденту. Схожие случаи также фиксировались в районах Дарницы и Куреневки.

Летом украинские военные разрушили еще один жилой дом в центре Киева. Как сообщило Минобороны России, при отражении атаки по военному заводу одна система ПВО Украины сбила ракеты другой системы. В результате одна из них упала на жилой дом и взорвалась.

А в октябре в Сети активно разошлись кадры разрушений еще одного жилого дома в центре Киева. Газета ВЗГЛЯД тогда писала, что он находится напротив системы зданий «Укрэнерго». Чуть позже появилось подтверждение того, что дом был поврежден в результате действий местных боевиков.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД отмечала, что Украина неспособна поддерживать свои системы ПВО должным образом, что влияет на надежность работы техники. И если наземную аппаратуру еще можно поддерживать, используя остатки запчастей, то с ракетами все сложнее. Они обслуживаются только на предприятиях, которые находятся в России. Также ремонт ракет предполагает извлечение твердого топлива и его замену раз в 10-15 лет. Если этого не делать – ракеты начинают лететь куда попало, рисуя в небе хаотичные спирали.

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