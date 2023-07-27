Эксперты ожидают расширение электронного голосования на выборах в России

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бундесвер считает, что украинцев погибает недостаточно много

    Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».

    8 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нельзя требовать от женщины рожать, не требуя от мужчины быть верным

    Требование рожать в атмосфере, когда она-то должна, а вот ей мало кто должен, воспринимается как оскорбительная несправедливость. Разрушение уважения к семье – вообще признак распада общества в целом, будь то у них или у нас.

    25 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Русские слишком много дали Польше, чтобы еще и щадить ее чувства

    Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.

    26 комментариев
    Новости
    19:56В ВСУ пожаловались на блокировку Россией украинских портов

    Киевский режим вскоре может остаться без портов на Черном море, заявила представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.

    19:48Задержанный за подготовку теракта на корабле ЧФ признался в работе на СБУ

    За успешное выполнение задания по организации взрыва на корабле Черноморского флота (ЧФ) СБУ гарантировала предоставление украинского гражданства и денежные средства в качестве вознаграждения, сообщил задержанный завербованный военнослужащий ВМФ России.

    19:40Путин заявил о поддержке КНДР действий России в СВО

    Северокорейское руководство солидарно с российским по теме спецоперации на Украине говорится в поздравлении президента России Владимира Путина по случаю 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов.

    19:32Памятник Брежневу снесли в родном городе генсека на Украине

    Памятник генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу демонтировали в городе Каменском Днепропетровской области Украины, где он родился, сообщило украинское издание «Страна».

    19:29Эксперты ожидают расширение электронного голосования на выборах в России

    Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в России выглядит гораздо более защищенной и логичной, чем распространенное за рубежом почтовое голосование. Передовые технологии на выборах – искусственный интеллект и нейросети– начинают применять и наши политические партии. Об этом рассказали политологи и социологи в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Выборы-2023: электоральные нововведения».

    19:23Россия и Зимбабве решили сотрудничать в области культуры и спорта

    Российская и зимбабвийская стороны планируют подписать двусторонние меморандумы по линии культурных и спортивных ведомств, заявил президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.

    19:14В столице Нигера прошла манифестация с пророссийскими лозунгами

    У здания парламента Нигера в Ниамее собрались несколько сотен человек, которые выступили против влияния Франции, там же были слышны лозунги в поддержку России, сообщает телеканал TV5 Monde.

    19:05Хинштейн назвал размер будущих штрафов за утечки персональных данных

    Связанные с утечками персональных данных поправки в КоАП направлены правительству для получения отзыва, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн на пресс-конференции.

    18:56Россия запросила заседание СБ ООН по украинскому гостерроризму

    Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с использованием Киевом террористических методов, оно пройдет 31 июля, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    18:48Путин наградил погибшего военкора Журавлева орденом Мужества

    Военный корреспондент Ростислав Журавлев награжден орденом Мужества посмертно, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    18:40Херш: Украина использовала зерновую сделку для поставки в Европу наркотиков

    Украина благодаря действию зерновой сделки вывозила нелегальные товары, в том числе наркотики, а также нефть из России в Европу, сообщил американский журналист Сеймур Херш.

    18:32Шойгу посетил дом Ким Ир Сена в КНДР

    Военная делегация России под руководством министра обороны Сергея Шойгу посетила дом-музей Ким Ир Сена в городе Мангендэ в КНДР.

    18:23Украинцы начали угрожать российской саблистке Смирновой

    После скандала на чемпионате мира по фехтованию российской саблистке Анне Смирновой и ее семье в социальных сетях поступают угрозы смерти с Украины.

    18:07Глава АвтоВАЗа рассказал о планах по поставкам машин в Африку

    Североафриканские государства могут стать основными направлениями для экспорта российских автомобилей АвтоВАЗа в 2024 году, заявил президент компании Максим Соколов.

    17:59Прокурорам поручено усилить надзор за приставами из-за жалоб на коллекторов

    Российским прокурорам поручили усилить надзор за судебными приставами на фоне роста нарушений со стороны коллекторов, которых должна контролировать ФССП, сообщила Генеральная прокуратура России.

    27 июля 2023, 19:29

    Эксперты ожидают расширение электронного голосования на выборах в России

    Политологи рассказали о развитии новых избирательных технологий в России

    Эксперты ожидают расширение электронного голосования на выборах в России
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Волкова

    Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в России выглядит гораздо более защищенной и логичной, чем распространенное за рубежом почтовое голосование. Передовые технологии на выборах – искусственный интеллект и нейросети– начинают применять и наши политические партии. Об этом рассказали политологи и социологи в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Выборы-2023: электоральные нововведения».

    «В общей сложности в этом году пройдет 4200 избирательных кампаний. Жители 21 региона будут выбирать своих губернаторов в ходе прямых выборах, еще в пяти регионах – ЯНАО, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях – главы будут избираться депутатами парламентов», – рассказал член Центральной избирательной комиссии России Евгений Шевченко.

    «Выборы проходят конкурентно. Из 25 политических партий 23 выдвинули своих кандидатов. Сегодня мы видим минимальное количество отказов в регистрации», – добавил он.

    «Абсолютно готова к проведению выборов избирательная система в новых российских регионах. Сформированы избирательные комиссии, проведено несколько этапов обучения членов избирательных комиссий всех уровней, создана нормативная база, позволяющая провести выборы в соответствии со всеми стандартами», – отметил Шевченко.

    Опыт других стран

    При этом избирательные системы всех государств претерпевают существенные изменения, двигаясь в сторону наиболее удобных для избирателей форм голосования. «Прежде всего, это разные формы дистанта. В России акцент делается в сторону ДЭГ. В других странах – в сторону почтового голосования», – рассуждает руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

    «Например, в Испании по почте в 2023 году проголосовали в три раза больше, чем в 2019. Также там есть правило, что если не укомплектована избирательная комиссия, то мобилизуют тех, кто первыми пришел проголосовать на участок. В США десять штатов рассылают уведомления об исключительно почтовом голосовании, например, штат Калифорния и округ Колумбия. В Эстонии голосование примерно похоже на наш ДЭГ, но можно все время менять свой голос», – отметил он.

    «Система ДЭГ выглядит гораздо более защищенной и логичной, чем почтовое голосование. Сама система длительного голосования по почте рождает много возможностей для разных манипуляций. Нашу электоральную систему нельзя назвать архаичной, она даже слишком современная, настроена на инновации, вертикаль избирательных комиссий постоянно пытается придумать что-то новое. Мало где есть специальный орган, управляющий выборами», – сказал эксперт.

    Кузнецов также отметил, что Россию продолжают обвинять во вмешательстве в выборы других стран. «Для западных государств «русские хакеры – это святое». «Они никогда никуда не денутся. Не выйдут из интернета. Характер обвинения немножко изменился. Сейчас «русское вмешательство» – это не то, что кто-то там что-то ручками подкручивает. А это коварные русские сомневаются в честности дистанционного почтового голосования», – указал он.

    Явка и легитимность

    «Согласно последним опросам, всегда ходят на выборы, либо когда есть такая возможность – 61% россиян. Это высокий показатель. Гипотеза, что общество устало от политики, не подтверждается. Мы можем говорить о высоком уровне стабильности, ожидаем уровень явки не ниже, чем в предыдущие годы», – сказал руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.

    «Легитимность – безусловное требование к любым выборам. Порядка 60% считает, что в их регионах выборы проходят честно. Речь идет о процедуре подсчета голосов. Среди тех, кто заявляет, что голосует постоянно, этот показатель выше – уже 69%», – добавил эксперт.

    «Каждый третий опрошенный заявляет, что хотел бы быть наблюдателем. Почему? Сегодня преобладает мнение, что присутствие на выборах наблюдателя повышает легитимность и прозрачность. Этого мнения придерживаются 53% респондентов. За введение процедуры онлайн-голосования во всех регионах России высказались 59% опрошенных», – подчеркнул социолог.

    «Процедура регистрации и отбора наблюдателей за выборами стала проще», – сказала Алена Булгакова, исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг». – «Разработан проект единого стандарта наблюдения за ДЭГ. Это чек-лист, изложенный понятным языком, где по пунктам расписано, на что необходимо обращать внимание при наблюдении за ДЭГ людям без специализированных технических знаний. Есть возможность и очного, и дистанционного наблюдения за ДЭГ».

    Защита результатов

    «21,5 млн избирателей будут иметь возможность поучаствовать в ДЭГ. Очевидно, что в Единый день голосования будут предприниматься попытки хакерских атак. Были проведены тесты, внедрены новые системы безопасности, чтобы попытки провокаций остались попытками», – рассказал Александр Асафов, первый заместитель председателя комиссии Общественной Палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

    «В единый день голосования в 2023 году система ДЭГ впервые будет использовать аппаратно-программные сертифицированные средства криптографической защиты информации», – пояснил политолог.

    Удобство голосования

    «Многодневное голосование стало частью нашей политической реальности. Регионы массово выбирают трехдневный формат голосования. Почему? Во-первых, желание и потребность избирателей, во-вторых, современные тренды развития электоральных процедур; и в-третьих, технологические аспекты», – считает политолог Анна Федорова.

    «Опросы ВЦИОМ показывают, что многодневное голосование одобряют более 70% граждан. У людей появляется больше возможностей реализовать свое право на политическое участие», – отметила она.

    «Многие представители оппозиционных партий намного более консервативны, чем избиратели. Само представление о выборах, что это один день, когда нужно физически куда-то пойти и положить в физическую урну физическую бумажку – очень архаичное», – рассуждает политолог.

    «В 2023 году нужно сменить оптику и вообще ставить вопрос иначе: а какие аргументы в пользу однодневного голосования? Я ни одного не вижу. Традиционно власть обвиняют в том, что она сушит явку. Сейчас власть говорит – хорошо, давайте три дня голосовать, доводите до участков всю свою аудиторию. И все равно не так. Многодневное голосование – это удобная, востребованная массовым избирателем процедура, повышающая уровень политического участия и легитимность избранных политиков», – убеждена Федорова.

    Влияние СВО

    «Полагаю, мы увидим масштабное изменение депутатского корпуса после ЕДГ, обновится порядка 30%. Стоит отметить особое место для участников СВО в списках кандидатов, в том числе – несколько кандидатов в губернаторы, непосредственно работавших (Омск, Чукотка) или служивших (Хакасия) в зоне СВО. И, конечно, волонтеры», – отметила политический консультант Мария Сергеева.

    «Также сохраняется эффект сплочения общества вокруг флага, а цикл ЕДГ-2023 – генеральная репетиция главных выборов страны – президентских в 2024 году. И регионы к этому готовы», – добавила политолог.

    Нейросети помогут партиям

    «Нейросети также могут серьезно помочь кандидатам. Например, созданием агитационного контента, использованием чат-ботов для ответов на вопросы избирателей, рассылкой таргетированных сообщений», – считает политолог Богдан Константинов.

    По его словам, новые технологии могут быть востребованы и крупными партиями. С их помощью, например, можно смоделировать политические предпочтения избирателей, разобраться в том, как на YouTube формируется подборка контента, а также проанализировать фейки.

    «В России дискуссия об использовании ИИ в чувствительных сферах идет не первый год. Так, в августе 2021 года «Единая Россия» приняла «Цифровой манифест», где были обозначены риски использования этой технологии. Возможно, об этом стоит договориться всем партиям, чтобы не было потока черного пиара. К слову, «Единая Россия» уже договорилась со «Сбером» и «Яндексом» об использовании нейросетей для создания своих материалов. ЛДПР презентовала нейросеть «Жириновский». А КПРФ отрисовывает в нейросети «Кандинский» изображения своих кандидатов», – рассказал политолог.

    27 июля 2023, 07:02
    В подполье сообщили детали об ударах возмездия за теракт на Крымском мосту

    Николаевское подполье сообщило подробности о российских ударах возмездия за теракт на Крымском мосту

    В подполье сообщили детали об ударах возмездия за теракт на Крымском мосту
    @ Cover Images/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия в ответ на теракт на Крымском мосту уничтожила по меньшей мере четыре места расположения иностранных наемников на южном побережье Украины, сообщил активист подполья.

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ранее говорил об одном попадании – по гостинице «Ингул», в которой базировались иностранные наемники, а также украинские военнослужащие. Однако источник РИА «Новости» сообщил о трех аналогичных базах, которые были ликвидированы в результате российских ударов.

    В частности, прилет был зафиксирован по курорту Коблево, расположенному в Николаевской области на побережье Черного моря между Одессой и Очаковом. По информации активиста подполья, с началом СВО туда заселили иностранных наемников и «нациков с Западной Украины».

    Еще одно попадание произошло в районе отеля «Кристалл» и базы отдыха «Голубой Факел» в том же районе на черноморском побережье Николаевской области. По словам источника, дорогу к месту разбитого расположения боевиков перекрыли, но разбирать завалы не решились, поскольку опасались нового прилета. Ждали, как сообщил активист, несколько часов, в результате чего число жертв возросло в разы.

    Трупы, по его словам, вывозили в тентовых грузовиках на протяжении двух дней, их отправляли в Одессу. Причем, как рассказали в подполье, «с упаковкой трупов никто не заморачивался», тела складывали, «как мешки с картошкой, друг на друга».

    Говоря об ударе по расположению наемников в гостинице «Ингул» 20 июля, источник сообщил, что туда «прилетела четко российская ракета, а потом ракета украинского ПВО». Завалы, по его словам, тоже разбирали долго.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о целях российских ударов возмездия за теракт на Крымском мосту.

    Коментарии (36)
    26 июля 2023, 20:25
    В Киеве прозвучал мощный взрыв
    В Киеве прозвучал мощный взрыв
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Мощный взрыв прозвучал в Киеве, причины пока не известны, сообщили очевидцы.

    Они рассказали ТАСС, что взрывная волна ощущалась на северо-западе украинской столицы.

    Воздушная тревога в Киеве длится уже два часа, в настоящее время она объявлена на всей территории страны.

    Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области в западной части Украины в среду вечером произошли взрывы. Кроме того, поступили сообщения о взрывах в Днепропетровской и Кировоградской областях.

    Коментарии (24)
    27 июля 2023, 02:03
    Выдавшую «ордер» на арест президента России судью МУС объявили в розыск

    Судья МУС Томоко Аканэ, выдавшая ордер на арест президента России, объявлена в розыск

    Выдавшую «ордер» на арест президента России судью МУС объявили в розыск
    @ icc-cpi.int

    Tекст: Ольга Никитина

    Судья Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, которая выдала «ордер на арест» российского лидера Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлена в розыск МВД России.

    В базе уголовного розыска МВД сказано, что японка Томоко Аканэ разыскивается по статье УК РФ. По какой именно, не уточняется, передает ТАСС.

    Напомним, МУС выдал «ордер на арест» Владимира Путина. В Кремле подчеркивали, что Россия не признает юрисдикцию МУС, поэтому любые решения подобного рода являются для Москвы с точки зрения права ничтожными.

    Как рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров, прокурор МУС принял решение об «ордере» на арест президента России в результате давления со стороны англосаксов. Данный «документ», по словам главы российского внешнеполитического ведомства, «состряпан» в обход всех процедур и с небывалой скоростью.

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    26 июля 2023, 21:45
    В Сети появился высмеивающий траты Германии на поддержку Украины ролик
    В Сети появился высмеивающий траты Германии на поддержку Украины ролик
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появился немецкоязычный юмористический ролик, он высмеивает траты Берлина на помощь ВСУ.

    В ролике солдаты НАТО заходят в дом к немецкой семье и выносят все ценные вещи, вынимая даже сережки из ушей женщины и объясняя это нуждами Украины. Женщина в форме на стену вешает портрет президента Украины Владимира Зеленского, а затем заставляет семью приветствовать его в манере фашисткой Германии – «хайль, Зеленский», передает РИА «Новости».

    «Ваш дом в НАТО? Смиритесь с НАТО в вашем доме», – таким финальным слоганом заканчивается ролик. В видео обращают внимание на то, что Германия передала Украине 2 млрд евро.

    Ранее Кильский институт мировой экономики в Германии сообщил, что Запад весной поставил Киеву значительно меньше военной техники, чем обещал, уровень западных обязательств по поддержке Украины также снизился по сравнению с предыдущими периодами.

    Коментарии (25)
    27 июля 2023, 03:04
    В США рассказали о судьбе Львова в случае атаки со стороны Польши

    Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что польская армия сравняет Львов с землей

    В США рассказали о судьбе Львова в случае атаки со стороны Польши
    @ Markus Rauchenberger/Us Army/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Польская армия сравняет украинский город Львов с землей, если Варшава получит одобрение такой операции с американской стороны, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    «Если мы (США – прим. ВЗГЛЯД) решим шепнуть полякам: мол, хорошо, за дело, пересеките границу, идите до Львова… Что произойдет?» – спросил Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted и сам же ответил на этот вопрос, выразив уверенность в том, что город «легко сравняют с землей».

    Украинских военных, по мнению Макгрегора, «разнесут в пух и прах», если ВСУ не предоставят мощную противовоздушную и противоракетную оборону, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о возможных сценариях вторжения Польши на Украину.

    Коментарии (11)
    27 июля 2023, 14:01
    Япония сочла «несправедливым» решение России объявить в розыск судью МУС

    Япония сочла «несправедливым» решение России объявить в розыск судью МУС Аканэ, выдавшую «ордер» на арест Путина

    Япония сочла «несправедливым» решение России объявить в розыск судью МУС
    @ Koen van Weel/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Японское правительство считает «несправедливым» решение МВД России объявить в розыск судью Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, которая выдала «ордер» на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

    Генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно, в частности, назвал несправедливым решение предпринимать меры в отношении связанных с МУС лиц. Он добавил, что Токио проведет с МУС консультации по вопросу того, как реагировать на действия России, передает РИА «Новости».

    Ранее судья Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, которая выдала «ордер на арест» российского лидера Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, была объявлена в розыск МВД.

    В Кремле не раз подчеркивали, что Россия не признает юрисдикцию МУС и любые его решения являются для Москвы ничтожными с точки зрения права.

    Коментарии (27)
    26 июля 2023, 23:39
    Зеленский рассказал о последствиях ударов по территории Украины

    Зеленский заявил о попаданиях на территории Украины после серии взрывов

    Зеленский рассказал о последствиях ударов по территории Украины
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором рассказал, что после серии взрывов по стране зафиксировано несколько попаданий.

    Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что «есть несколько попаданий». Других подробностей он не привел.

    В свою очередь глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что над территорией региона была сбита ракета. Из-за падения обломков произошел пожар, никто не пострадал, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось о мощном взрыве в Киеве. Кроме того, взрывы раздались в Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Львовской, Хмельницкой областях.

    Воздушная тревога, действовавшая по всей стране вечером среды, к 23.30 мск отменена. Такие данные опубликованы на официальном украинском сайте для оповещения населения.

    Коментарии (9)
    27 июля 2023, 08:48
    В порту Одессы повредили оборудование грузового терминала

    Командование «Юг»: В одном из портов Одесской области повреждено оборудование грузового терминала

    В порту Одессы повредили оборудование грузового терминала
    @ State Emergency Service of <br>Ukraine in Odesa region/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Производственное оборудование повреждено в одном из портов Одесской области на юге Украины, сообщили в оперативном командовании «Юг» ВСУ.

    Согласно сообщению командования, было повреждено производственное оборудование одного из грузовых терминалов. Кроме того, зафиксирован взрыв в административном здании в порту, передает ТАСС.

    При этом там не стали уточнять, об инфраструктуре какого именно порта идет речь.

    Ранее в Одесской области поразили важный объект инфраструктуры.

    Напомним, российские войска в последние дни нанесли серию мощных ударов по портам Одессы и Николаева.

    Коментарии (14)
    27 июля 2023, 07:32
    В США сообщили о начале основной фазы контрнаступления ВСУ

    NYT: Украина начала основную фазу контрнаступления

    В США сообщили о начале основной фазы контрнаступления ВСУ
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Украина начала «основной удар своего контрнаступления», пишут американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне. Сообщается, что в бой брошены тысячи украинских военнослужащих, которые находились в резерве.

    По информации The New York Times, многие из военных, которые вступили в бой, обучались на Западе.

    Источники газеты говорят, что в случае успеха новая операция будет продолжаться от одной до трех недель, передает РИА «Новости».

    Газета The Washington Post в свою очередь пишет, что «цель таких шагов» украинского руководства пока «неясна». Неназванный американский чиновник сказал изданию, что нет уверенности в том, что действия украинской стороны являются важным шагом.

    Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что впервые за несколько недель ВСУ начали атаковать не «пушечным мясом», а подразделениями с бронетехникой, но в итоге им пришлось отступить.

    Коментарии (21)
    26 июля 2023, 21:18
    В Конгрессе США объявили про обнаружение внеземных биотехнологий в местах аварий НЛО

    В Конгрессе США прошли первые слушания о существовании НЛО и контактах с ними

    В Конгрессе США объявили про обнаружение внеземных биотехнологий в местах аварий НЛО
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Нечеловеческие биотехнологии были обнаружены на предполагаемых местах инцидентов с неопознанными летающими объектами, заявил экс-агент ЦРУ Дэвид Груш на первых публичных слушаниях в Конгрессе США о существовании НЛО и контактах с ними.

    При этом Груш подчеркнул, что говорить об этом подробнее на открытых слушаниях он не может. Под присягой он также заявил, что знает о секретных программах, связанных с внеземными технологиями, во многом превосходящими возможности США, передает Lenta.Ru.

    Груш подчеркнул, что он, а также другие сотрудники ЦРУ сталкивались с НЛО. Кроме него в слушаниях участвовали бывший адмирал Дэвид Фрейвор и военный пилот в отставке Райан Грейвз. По словам последнего, в 2014 году во время учений недалеко от Вирджинии он столкнулся с неопознанным темным объектом с прозрачной сферой. Грейвз подчеркнул, что похожее явление наблюдали более 30 человек из его группы.

    Кроме того, по его словам, правительство США готовит репрессии против самого Груша и его коллег за правду об НЛО.

    Ранее Груш заявил, что американские власти в рамках секретной военной программы получили космические корабли внеземного происхождения.

    Коментарии (36)
    27 июля 2023, 13:38
    ФСБ сорвала попытку спецслужб Украины устроить теракт на корабле Черноморского флота

    ФСБ пресекла попытку теракта Киева на несущим высокоточное ракетное оружие корабле Черноморского флота

    ФСБ сорвала попытку спецслужб Украины устроить теракт на корабле Черноморского флота
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Сотрудники ФСБ предотвратили попытку украинских спецслужб организовать террористический акт на корабле Черноморского флота, оснащенном высокоточным ракетным вооружением, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

    В рамках проведенных мероприятий задержан завербованный украинской спецслужбой военнослужащий Военно-морского флота России, у которого обнаружены две самодельные бомбы мощностью 1 кг тротила, передает ТАСС.

    Мужчина планировал совершить теракт на одном из кораблей Черноморского флота, несущем высокоточное ракетное вооружение. Ранее ФСБ предотвратила готовившийся россиянкой по заданию спецслужб Украины теракт в городе Углич Ярославской области.

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    26 июля 2023, 21:27
    Умерла ирландская певица Шинейд О'Коннор
    Умерла ирландская певица Шинейд О'Коннор
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Ирландская певица Шинейд О'Коннор умерла в возрасте 56 лет, сообщает газета Irish Times.

    Певица в 1990 году получила музыкальную премию «Грэмми» за альбом I Do Not Want What I Haven't Got. Всего она выпустила 10 студийных альбомов, передает РИА «Новости».    

    У О'Коннор ранее было диагностировано биполярное расстройство, а в 2016 году появлялось сообщение о попытке покончить с собой, но его опровергли.

    В 2022 году ее 17-летний сын Невиим Неста Али Шейн О'Коннор покончил с собой, после чего певицу госпитализировали.

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    27 июля 2023, 16:40
    Не пожавшая руку россиянке украинская саблистка получила черную карту

    Судьи дисквалифицировали на 60 дней отказавшуюся пожать руку россиянке украинскую саблистку Харлан

    Не пожавшая руку россиянке украинская саблистка получила черную карту
    @ Tadashi Miyamoto/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская саблистка Ольга Харлан получила черную карту и будет дисквалифицирована на срок до двух месяцев из-за своего отказа от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане.

    Глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявил, что FIE отклонила протест, а ФФР добивается отмены результата поединка между россиянкой и украинкой из-за того, что последняя нарушила регламент и не пожала сопернице руку. По его словам, в результате Харлан получила черную карту, передает РИА «Новости».

    Согласно регламенту FIE, в случае получения черной карты спортсмен будет исключен из соревнований до конца турнира, а также дисквалифицирован на 60 дней.

    Ранее Харлан выиграла у российской спортсменки Анны Смирновой со счетом 15:7. После поединка россиянка подошла к сопернице, чтобы пожать руку, но Харлан направила в ее сторону саблю.

    После этого украинка развернулась и ушла с площадки. Смирнова обратилась к судьям и подала протест на нарушение регламента. Протест отклонили.

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    27 июля 2023, 01:51
    Лидер республиканцев в Сенате «завис» на 20 секунд во время ответа журналистам

    Лидер республиканцев в Сенате США Макконнелл «завис» на 20 секунд во время ответа журналистам

    Лидер республиканцев в Сенате «завис» на 20 секунд во время ответа журналистам
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидера республиканцев в Сенате США Митча Макконнелла увели с пресс-конференции после того, как во время выступления он замер на середине фразы, а затем молчал около 20 секунд.

    Помощники объяснили произошедшее легким головокружением 81-летнего законодателя, пишет Telegram-канал «РИА Новости США».

    Придя в себя, Макконнелл заверил, что с ним все в порядке. Он добавил, что способен исполнять возложенные на него обязанности.

    Вскоре после инцидента Макконнелл сообщил, что президент США Джо Байден справлялся о его самочувствии. Сенатор повторил, что он «в порядке», но на вопросы о том, осматривал ли его врач, не ответил, передает ТАСС.

    Ранее Макконнелл почти шесть недель отсутствовал в Сенате после падения, в результате которого получил сотрясение мозга.

    Добавим также, что регулярно вызывает вопросы состояние здоровья действующего президента США Джо Байдена, который является самым пожилым президентом за всю историю США. Несмотря на критику в этой связи, он собирается баллотироваться на второй срок.

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    27 июля 2023, 10:17
    ФСБ обнаружила в Керченском проливе новый сухогруз со следами взрывчатки

    ФСБ обнаружила следы взрывчатки на борту сухогруза ВМО River, следовавшего через Керченский пролив

    ФСБ обнаружила в Керченском проливе новый сухогруз со следами взрывчатки
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Сотрудники ФСБ выявили следы взрывчатых веществ в трюме иностранного сухогруза, следовавшего через один из портов Украины и Керченский пролив в Ростов-на-Дону, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

    Сотрудники ФСБ 26 июля обнаружили очередное иностранное гражданское судно, которое могло быть использовано для доставки взрывчатых веществ на Украину, передает ТАСС со ссылкой на ЦОС.

    Следы взрывчатки – динитротолуола и тротила – были найдены в трюме и на поверхности спасательной шлюпки сухогруза ВМО River, который следовал из турецкого порта Синоп через Керченский пролив в Ростов-на-Дону, где на судно должны были загрузить зерно. По данным ФСБ, с начала лета сухогруз дважды заходил в украинский порт Рени в Одесской области.

    После обнаружения следов взрывчатки судну запрещен проход под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив.

    Ранее на борту иностранного сухогруза, следовавшего из турецкого порта в Ростов-на-Дону за зерном, также были обнаружены следы взрывчатки, при этом в мае судно находилось в украинском порту Килия.

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