Эксперты ожидают расширение электронного голосования на выборах в России

Политологи рассказали о развитии новых избирательных технологий в России

Tекст: Дарья Волкова

«В общей сложности в этом году пройдет 4200 избирательных кампаний. Жители 21 региона будут выбирать своих губернаторов в ходе прямых выборах, еще в пяти регионах – ЯНАО, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях – главы будут избираться депутатами парламентов», – рассказал член Центральной избирательной комиссии России Евгений Шевченко.

«Выборы проходят конкурентно. Из 25 политических партий 23 выдвинули своих кандидатов. Сегодня мы видим минимальное количество отказов в регистрации», – добавил он.

«Абсолютно готова к проведению выборов избирательная система в новых российских регионах. Сформированы избирательные комиссии, проведено несколько этапов обучения членов избирательных комиссий всех уровней, создана нормативная база, позволяющая провести выборы в соответствии со всеми стандартами», – отметил Шевченко.

Опыт других стран

При этом избирательные системы всех государств претерпевают существенные изменения, двигаясь в сторону наиболее удобных для избирателей форм голосования. «Прежде всего, это разные формы дистанта. В России акцент делается в сторону ДЭГ. В других странах – в сторону почтового голосования», – рассуждает руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

«Например, в Испании по почте в 2023 году проголосовали в три раза больше, чем в 2019. Также там есть правило, что если не укомплектована избирательная комиссия, то мобилизуют тех, кто первыми пришел проголосовать на участок. В США десять штатов рассылают уведомления об исключительно почтовом голосовании, например, штат Калифорния и округ Колумбия. В Эстонии голосование примерно похоже на наш ДЭГ, но можно все время менять свой голос», – отметил он.

«Система ДЭГ выглядит гораздо более защищенной и логичной, чем почтовое голосование. Сама система длительного голосования по почте рождает много возможностей для разных манипуляций. Нашу электоральную систему нельзя назвать архаичной, она даже слишком современная, настроена на инновации, вертикаль избирательных комиссий постоянно пытается придумать что-то новое. Мало где есть специальный орган, управляющий выборами», – сказал эксперт.

Кузнецов также отметил, что Россию продолжают обвинять во вмешательстве в выборы других стран. «Для западных государств «русские хакеры – это святое». «Они никогда никуда не денутся. Не выйдут из интернета. Характер обвинения немножко изменился. Сейчас «русское вмешательство» – это не то, что кто-то там что-то ручками подкручивает. А это коварные русские сомневаются в честности дистанционного почтового голосования», – указал он.

Явка и легитимность

«Согласно последним опросам, всегда ходят на выборы, либо когда есть такая возможность – 61% россиян. Это высокий показатель. Гипотеза, что общество устало от политики, не подтверждается. Мы можем говорить о высоком уровне стабильности, ожидаем уровень явки не ниже, чем в предыдущие годы», – сказал руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.

«Легитимность – безусловное требование к любым выборам. Порядка 60% считает, что в их регионах выборы проходят честно. Речь идет о процедуре подсчета голосов. Среди тех, кто заявляет, что голосует постоянно, этот показатель выше – уже 69%», – добавил эксперт.

«Каждый третий опрошенный заявляет, что хотел бы быть наблюдателем. Почему? Сегодня преобладает мнение, что присутствие на выборах наблюдателя повышает легитимность и прозрачность. Этого мнения придерживаются 53% респондентов. За введение процедуры онлайн-голосования во всех регионах России высказались 59% опрошенных», – подчеркнул социолог.

«Процедура регистрации и отбора наблюдателей за выборами стала проще», – сказала Алена Булгакова, исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг». – «Разработан проект единого стандарта наблюдения за ДЭГ. Это чек-лист, изложенный понятным языком, где по пунктам расписано, на что необходимо обращать внимание при наблюдении за ДЭГ людям без специализированных технических знаний. Есть возможность и очного, и дистанционного наблюдения за ДЭГ».

Защита результатов

«21,5 млн избирателей будут иметь возможность поучаствовать в ДЭГ. Очевидно, что в Единый день голосования будут предприниматься попытки хакерских атак. Были проведены тесты, внедрены новые системы безопасности, чтобы попытки провокаций остались попытками», – рассказал Александр Асафов, первый заместитель председателя комиссии Общественной Палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

«В единый день голосования в 2023 году система ДЭГ впервые будет использовать аппаратно-программные сертифицированные средства криптографической защиты информации», – пояснил политолог.

Удобство голосования

«Многодневное голосование стало частью нашей политической реальности. Регионы массово выбирают трехдневный формат голосования. Почему? Во-первых, желание и потребность избирателей, во-вторых, современные тренды развития электоральных процедур; и в-третьих, технологические аспекты», – считает политолог Анна Федорова.

«Опросы ВЦИОМ показывают, что многодневное голосование одобряют более 70% граждан. У людей появляется больше возможностей реализовать свое право на политическое участие», – отметила она.

«Многие представители оппозиционных партий намного более консервативны, чем избиратели. Само представление о выборах, что это один день, когда нужно физически куда-то пойти и положить в физическую урну физическую бумажку – очень архаичное», – рассуждает политолог.

«В 2023 году нужно сменить оптику и вообще ставить вопрос иначе: а какие аргументы в пользу однодневного голосования? Я ни одного не вижу. Традиционно власть обвиняют в том, что она сушит явку. Сейчас власть говорит – хорошо, давайте три дня голосовать, доводите до участков всю свою аудиторию. И все равно не так. Многодневное голосование – это удобная, востребованная массовым избирателем процедура, повышающая уровень политического участия и легитимность избранных политиков», – убеждена Федорова.

Влияние СВО

«Полагаю, мы увидим масштабное изменение депутатского корпуса после ЕДГ, обновится порядка 30%. Стоит отметить особое место для участников СВО в списках кандидатов, в том числе – несколько кандидатов в губернаторы, непосредственно работавших (Омск, Чукотка) или служивших (Хакасия) в зоне СВО. И, конечно, волонтеры», – отметила политический консультант Мария Сергеева.

«Также сохраняется эффект сплочения общества вокруг флага, а цикл ЕДГ-2023 – генеральная репетиция главных выборов страны – президентских в 2024 году. И регионы к этому готовы», – добавила политолог.

Нейросети помогут партиям

«Нейросети также могут серьезно помочь кандидатам. Например, созданием агитационного контента, использованием чат-ботов для ответов на вопросы избирателей, рассылкой таргетированных сообщений», – считает политолог Богдан Константинов.

По его словам, новые технологии могут быть востребованы и крупными партиями. С их помощью, например, можно смоделировать политические предпочтения избирателей, разобраться в том, как на YouTube формируется подборка контента, а также проанализировать фейки.

«В России дискуссия об использовании ИИ в чувствительных сферах идет не первый год. Так, в августе 2021 года «Единая Россия» приняла «Цифровой манифест», где были обозначены риски использования этой технологии. Возможно, об этом стоит договориться всем партиям, чтобы не было потока черного пиара. К слову, «Единая Россия» уже договорилась со «Сбером» и «Яндексом» об использовании нейросетей для создания своих материалов. ЛДПР презентовала нейросеть «Жириновский». А КПРФ отрисовывает в нейросети «Кандинский» изображения своих кандидатов», – рассказал политолог.