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Эксперт: Амбициозные задачи из послания Путина будет реализовывать новое правительство
Эксперт Корякин: Российская экономика стала более сложной и технологичной
В условиях санкций в России развивается технологически насыщенное производство, а безработица находится на самом низком уровне за всю историю наблюдения. Но самые амбициозные планы будут возложены на новое правительство, сказал газете ВЗГЛЯД политконсультант Станислав Корякин. В пятницу президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, где были обсуждены бюджетные планы на долгосрочный период до 2030 года.
«Мировая экономика долгое время развивалась по принципу разделения труда, поэтому многие страны были взаимозависимы. Текущая ситуация привела к тому, что России пришлось перестраивать логистические и производственные цепочки. Сейчас в России растет производство электроники, строительство, обрабатывающая промышленность. В условиях санкций в стране развивается технологически насыщенное производство», – говорит Станислав Корякин, политконсультант, автор Telegram-канала «Смыслы и Стратегии», член Общественного совета при Минприроды РФ.
Что касается задач по реализации амбициозных планов, заявленных Путиным в послании Федеральному собранию, «то здесь ключевая роль будет у нового правительства после инаугурации президента», полагает эксперт. Он отметил, что по сравнению с прошлогодними показателями, российские несырьевые обрабатывающие отрасли уже выросли на 85%. «Годовой уровень безработицы по итогам 2023-го стал самым низким за всю историю наблюдения – 3,2%. Это показатель развития производства и экономики в целом. Поэтому тут возникают другие риски – нехватка рабочей силы. Неслучайно сейчас активно развивается дискуссия о том, как отвечать на этот вызов. В любом случае, новые рабочие руки нужны экономике только в той ситуации, когда растет производство», – считает специалист.
По его мнению, за последние годы российская экономика стала более сложной, технологичной и менее зависимой от экспорта. «У нас нет другого выбора, кроме как становиться более наукоемкими, вкладываться в развитие технологических производств», – сказал спикер, добавив, что в России также заработал реверс-инжиниринг, позволяющий укреплять собственную технологическую базу и самим замещать необходимые запчасти и детали иностранного производства.
Корякин считает, что российской экономике укрепить свою устойчивость и эффективно преодолеть санкционное давление и другие внешние риски помогло сохранения реалистичного подхода в бюджетной политике, важность которого подчеркнул президент Владимир Путин. «Управление бюджетной политикой – это серьезная задача, требующая определенного баланса. Здесь большое значение имеет рост ВВП, который за первые два месяца этого года составил 6%. Это выше прогноза правительства и Центробанка. А достигнут он был за счет индустриальной активности», – пояснил эксперт.
В пятницу президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по экономическим вопросам . На встрече присутствовали министр финансов Антон Силуанов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, помощник президента Максим Орешкин и другие представители экономического блока.
Глава государства напомнил, что на прошлом совещании 27 апреля обсуждался прогноз социально-экономического развития страны. «Предлагаю сегодня продолжить обсуждение бюджетных планов, причем не только на ближайшую трехлетку, но и, как договаривались, на долгосрочный период до 2030 года», – сказал Путин.
Президент напомнил, что принципиально важно сохранить ответственные, сбалансированные, предельно реалистичные подходы в области бюджетной политики, в том числе планировать главный финансовый документ страны на основе бюджетных правил.
Напомним, в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин озвучил экономические задачи, стоящие перед страной. Он призвал к 2030 году увеличить на две трети несырьевой неэнергетический экспорт из РФ и на 70% инвестиций в ключевых отраслях, а также снизить до 17% ВВП долю импорта в экономике. Кроме того, президент поручил удвоить капитализацию российского фондового рынка — до 66% ВВП, на четверть увеличить объем производства в АПК, экспорт — в полтора раза, а также вдвое увеличить вклад туризма в ВВП России.