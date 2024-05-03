Эксперт: Амбициозные задачи из послания Путина будет реализовывать новое правительство

Эксперт Корякин: Российская экономика стала более сложной и технологичной

Tекст: Андрей Резчиков

«Мировая экономика долгое время развивалась по принципу разделения труда, поэтому многие страны были взаимозависимы. Текущая ситуация привела к тому, что России пришлось перестраивать логистические и производственные цепочки. Сейчас в России растет производство электроники, строительство, обрабатывающая промышленность. В условиях санкций в стране развивается технологически насыщенное производство», – говорит Станислав Корякин, политконсультант, автор Telegram-канала «Смыслы и Стратегии», член Общественного совета при Минприроды РФ.



Что касается задач по реализации амбициозных планов, заявленных Путиным в послании Федеральному собранию, «то здесь ключевая роль будет у нового правительства после инаугурации президента», полагает эксперт. Он отметил, что по сравнению с прошлогодними показателями, российские несырьевые обрабатывающие отрасли уже выросли на 85%. «Годовой уровень безработицы по итогам 2023-го стал самым низким за всю историю наблюдения – 3,2%. Это показатель развития производства и экономики в целом. Поэтому тут возникают другие риски – нехватка рабочей силы. Неслучайно сейчас активно развивается дискуссия о том, как отвечать на этот вызов. В любом случае, новые рабочие руки нужны экономике только в той ситуации, когда растет производство», – считает специалист.

По его мнению, за последние годы российская экономика стала более сложной, технологичной и менее зависимой от экспорта. «У нас нет другого выбора, кроме как становиться более наукоемкими, вкладываться в развитие технологических производств», – сказал спикер, добавив, что в России также заработал реверс-инжиниринг, позволяющий укреплять собственную технологическую базу и самим замещать необходимые запчасти и детали иностранного производства.

Корякин считает, что российской экономике укрепить свою устойчивость и эффективно преодолеть санкционное давление и другие внешние риски помогло сохранения реалистичного подхода в бюджетной политике, важность которого подчеркнул президент Владимир Путин. «Управление бюджетной политикой – это серьезная задача, требующая определенного баланса. Здесь большое значение имеет рост ВВП, который за первые два месяца этого года составил 6%. Это выше прогноза правительства и Центробанка. А достигнут он был за счет индустриальной активности», – пояснил эксперт.

В пятницу президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по экономическим вопросам . На встрече присутствовали министр финансов Антон Силуанов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, помощник президента Максим Орешкин и другие представители экономического блока.



Глава государства напомнил, что на прошлом совещании 27 апреля обсуждался прогноз социально-экономического развития страны. «Предлагаю сегодня продолжить обсуждение бюджетных планов, причем не только на ближайшую трехлетку, но и, как договаривались, на долгосрочный период до 2030 года», – сказал Путин.

Президент напомнил, что принципиально важно сохранить ответственные, сбалансированные, предельно реалистичные подходы в области бюджетной политики, в том числе планировать главный финансовый документ страны на основе бюджетных правил.



Напомним, в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин озвучил экономические задачи, стоящие перед страной. Он призвал к 2030 году увеличить на две трети несырьевой неэнергетический экспорт из РФ и на 70% инвестиций в ключевых отраслях, а также снизить до 17% ВВП долю импорта в экономике. Кроме того, президент поручил удвоить капитализацию российского фондового рынка — до 66% ВВП, на четверть увеличить объем производства в АПК, экспорт — в полтора раза, а также вдвое увеличить вклад туризма в ВВП России.









