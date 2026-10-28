Лавров рассказал о судьбе подаренного главой МИД Мали меча

Подаренный главой МИД Мали меч занял почетное место в кабинете Лаврова

Tекст: Денис Тельманов

Глава российского внешнеполитического ведомства поделился подробностями об африканском подарке в интервью «Вестям». «У меня этот меч в кабинете лежит на почетном месте», – сказал Лавров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров признался в лестном для него сравнении с главой МИД Мали Абдулаем Диопом.

Посол России в Мали Игорь Громыко заявил о намерении Москвы продолжить военную поддержку республики.

Во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об особом подъеме в двусторонних отношениях государств.