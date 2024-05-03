Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.0 комментариев
Путин призвал сохранить предельно реалистичные подходы к бюджетной политике
Сохранить предельно реалистичные подходы к бюджетной политике в России принципиально важно, заявил президент Владимир Путин.
Глава государства также отметил, что бюджет нужно продолжать формировать на основе бюджетных правил, передает ТАСС.