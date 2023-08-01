На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.25 комментариев
На Украине задержали военкома Днепропетровской области по делу о коррупции
МВД: На Украине по делу о коррупции задержали военкома Днепропетровской области
Военком Днепропетровской области задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в незаконном обогащении, сообщила пресс-служба МВД.
По сообщению ведомства, задержан областной военком Днепропетровской области, который приобрел и оформил на родных имущество на 350 тыс. долларов, ему грозит заключение до 10 лет лишения свободы, передает ТАСС. Имя задержанного не сообщается.
Напомним, 24 июля бывший глава Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (аналог военкомата в России) Евгений Борисов был задержан в Киеве в рамках дела о незаконном обогащении.