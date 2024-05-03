Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.10 комментариев
Финляндия впервые за 18 лет обнаружила нелегальную разведку у границы с Россией
В Финляндии впервые с 2006 года возбуждено уголовное дело по факту осуществления незаконной разведывательной деятельности, сообщает Yle.
По данным Yle, полиция подозревает в совершении преступления одного человека, он занимался нелегальной разведкой в муниципалитете около границы с Россией, передает РИА «Новости».
Ранее в Финляндии арестовали троих россиян, подозреваемых в вывозе товаров двойного назначения.