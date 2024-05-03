Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.10 комментариев
В Финляндии арестовали троих россиян по подозрению в обходе санкций
В Финляндии арестовали подозреваемых в вывозе товаров двойного назначения россиян
Суд в финском городе Каяани постановил взять под стражу троих граждан России, подозреваемых в вывозе за рубеж товаров двойного назначения. Это в Финляндии считается преступлением, связанным с нарушением санкционного законодательства.
Как пишет Kaleva, задержанные – двое 25-летних мужчин и 18-летняя женщина. Отмечается, что все они являются студентами профессионального училища в Каяани, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что три россиянина задержаны в Финляндии по подозрению в вывозе из республики за рубеж товаров двойного назначения, полиция потребовала их ареста.