Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.4 комментария
Россиян задержали в Финляндии по подозрению в вывозе товаров двойного назначения
Трех россиян задержали в Финляндии по подозрению в вывозе товаров двойного назначения
Три гражданина России задержаны в Финляндии по подозрению в вывозе из республики за рубеж товаров двойного назначения, полиция требует их ареста, сообщает вещательная компания Yle.
По ее данным, 18-летняя женщина и двое 25-летних мужчин, которые являются студентами профессионального училища, были задержаны 30 апреля, передает ТАСС.
Детали расследования пока не разглашаются, задержанным грозит четыре года тюрьмы.
Ранее россиянина Воислава Тордена (Ян Петровский) признали виновным в Финляндии в умышленном нарушении запрета на въезд в страны Шенгена, его приговорили к 40 дням тюремного заключения.