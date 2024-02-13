Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?0 комментариев
Россиянина Тордена признали виновным в Финляндии в нарушении запрета на въезд
Россиянина Тордена признали виновным в Финляндии в нарушении запрета на въезд в Шенген
Россиянина Воислава Тордена (Ян Петровский), задержанного в конце июля в Финляндии и подозреваемого в военных преступлениях на Украине, признали виновным в Финляндии в умышленном нарушении запрета на въезд в страны Шенгена, его приговорили к 40 дням тюремного заключения, сообщила адвокат россиянина Наталия Мальгина.
По ее словам, суд Кюмменлааксо признал Тордена виновным в умышленном нарушении запрета на въезд в страны Шенгена, его приговорили к 40 дням тюремного заключения, защита полностью не согласна ни с обвинительным приговором, ни с наказанием и уже заявила о том, что будет обжаловать решение в областном суде, передает ТАСС.
В августе Торден был арестован финскими властями по запросу киевского режима. Ранее он носил имя Ян Петровский, известен как один из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». В декабре суд решил освободить его, но сразу же после этого Тордена вновь задержали. 18 декабря Тордена арестовали в Финляндии по подозрению в совершении военных преступлений.