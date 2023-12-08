Парадоксальным образом момент, в который время делает зримый символический шаг вперед – Новый год, на экранах телевизоров превратился в праздник остановленного времени. Стоит ли удивляться, что всё меньшее количество людей в новогодние праздники тянется к телевизионному пульту?16 комментариев
Россиянина в Финляндии задержали сразу после освобождения
Российский гражданин Воислав Торден задержан в Финляндии пограничниками сразу после освобождения из тюрьмы, сообщает местная пресса.
Тордена планируется депортировать из страны, один из его адвокатов Хейкки Лампела заявил, что россиянин покинет тюрьму в городе Вантаа вместе с пограничниками, передает ТАСС со ссылкой на газету Helsingin Sanomat.
Тордену запрещен въезд в Шенгенскую зону из-за соответствующих решений Чехии и Норвегии.
В пятницу финский Верховный суд освободил 36-летнего россиянина, задержанного по запросу киевского режима.
Напомним, Торден был арестован в Финляндии по запросу Украины об экстрадиции. Ранее он носил имя Ян Петровский, известен как один из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич».