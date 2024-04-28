Бомба в космосе и шоу в Совбезе

Андрей Новиков-Ланской
Русская идея Иммануила Канта
Нигде в мире юбилей философа Канта не отмечается с таким размахом, как в России. Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.
Евдокия Шереметьева
На «передке» есть только сейчас
Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле. Жизнь там настолько острее, что, кажется, за сутки проживаешь недели и даже месяцы. Острее там всё – дружба, благодарность, признательность...
Глеб Простаков
Прекращение транзита газа через Украину на руку России
Война на энергетическом фронте с точки зрения результативности, возможно, не уступает войне на земле. Так же, как и движение войск на карте, она переформатирует геополитическую реальность на европейском континенте и способствует ускорению переформатирования мира.