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    Андрей Новиков-Ланской Андрей Новиков-Ланской Русская идея Иммануила Канта

    Нигде в мире юбилей философа Канта не отмечается с таким размахом, как в России. Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева На «передке» есть только сейчас

    Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле. Жизнь там настолько острее, что, кажется, за сутки проживаешь недели и даже месяцы. Острее там всё – дружба, благодарность, признательность...

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Прекращение транзита газа через Украину на руку России

    Война на энергетическом фронте с точки зрения результативности, возможно, не уступает войне на земле. Так же, как и движение войск на карте, она переформатирует геополитическую реальность на европейском континенте и способствует ускорению переформатирования мира.

    10 комментариев
    28 апреля 2024, 12:20 • Видео

    Бомба в космосе и шоу в Совбезе

    США обвинили Россию в намерении разместить в космосе ядерное оружие. Более того, разыграли спектакль в попытке доказать свое обвинение. Однако результат плачевный: потспред России в ООН Василий Небензя легко отбился благодаря просчетам в плане США. Что произошло в Совбезе?

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    Почему рост экономики мешает Банку России снижать ставку

    Центробанк третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16%, чем одновременно раздражает бизнес и сдерживает инфляцию. Однако ситуация такова, что долгожданного снижения ставки в этом году можно так и не дождаться. В худшем случае может потребоваться даже повышение ставки. Что мешает Банку России смягчиться? Подробности

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    Небензя разоблачил западный спектакль в Совбезе ООН

    США в очередной раз обвинили Россию в разработке вооружений, способных уничтожать спутники в космосе. «Доказательством» Вашингтон считает тот факт, что Москва заблокировала резолюцию Совбеза ООН о запрете размещать ядерное оружие в космосе. На самом деле в Совбезе разыграли спектакль. И наши смотрелись достойно. Подробности

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    Abrams уехали с линии фронта за «мангалами»

    ВСУ выводят американские танки Abrams с линии фронта. И Украина, и Штаты признают их неэффективность на поле боя: из 31 машины, поставленных США в зону СВО, российским военным удалось ликвидировать пять. Бронетехника фактически не обладает средствами защиты от беспилотников ВС РФ. Какой будет судьба Abrams на Украине и сможет ли противник модернизировать их для дальнейшего использования? Подробности

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    Дружественные России страны унизили США в Африке

    Весьма обидную пощечину получили США в Африке: одна из стран региона Сахеля, Чад, приказала вывести со своей территории американский военный контингент, а другая, Нигер, ведет об этом переговоры. Причем Чад обставил вывод американских солдат в максимально унизительной форме. Что означает происходящее с точки зрения интересов России? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Андрей Новиков-Ланской Андрей Новиков-Ланской
      Русская идея Иммануила Канта

      Нигде в мире юбилей философа Канта не отмечается с таким размахом, как в России. Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.

      0 комментариев
    • Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева
      На «передке» есть только сейчас

      Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле. Жизнь там настолько острее, что, кажется, за сутки проживаешь недели и даже месяцы. Острее там всё – дружба, благодарность, признательность...

      7 комментариев
    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Прекращение транзита газа через Украину на руку России

      Война на энергетическом фронте с точки зрения результативности, возможно, не уступает войне на земле. Так же, как и движение войск на карте, она переформатирует геополитическую реальность на европейском континенте и способствует ускорению переформатирования мира.

      10 комментариев
    Перейти в раздел

    • Бомба в космосе и шоу в Совбезе

      США обвинили Россию в намерении разместить в космосе ядерное оружие. Более того, разыграли спектакль в попытке доказать свое обвинение. Однако результат плачевный: потспред России в ООН Василий Небензя легко отбился благодаря просчетам в плане США. Что произошло в Совбезе?

    • Битва за Молдавию

      Власти Молдавии приступили к предвыборной зачистке страны от оппозиции, которая ранее провела объединительный съезд в Москве. 2024 год – год битвы между Россией и НАТО за Молдавию, и ставки в этой битве очень высоки.

    • Макрон против Урсулы. Чья возьмет?

      Под главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая стала главной опорой Украины в Европе, зашаталось кресло. Против ее переизбрания на свой пост теперь выступают не только евроскептики, но и страны Западной Европы. В атаку пошел даже президент Франции Эммануэль Макрон. Что это с ним?

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

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