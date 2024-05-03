ЕС призвали вооружаться для разговора с Россией и Китаем с позиции силы

Боррель призвал ЕС вооружаться для разговора с Россией и Китаем с позиции силы

Tекст: Дарья Григоренко

Выступление транслировала пресс-служба Еврокомиссии. Как указал Боррель, РФ и Китай являются «авторитарными режимами» и «империями», а «авторитарные режимы ничто так не уважают, как силу». Поэтому, по его словам, необходимо, чтобы у ЕС была такая сила, когда будет разговаривать с ними, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Евросоюз привык полагаться «на зонтик безопасности со стороны США», но необходимо понимать, что «этот зонтик может не быть всегда открытым». Боррель добавил, что безопасность ЕС не может зависеть от каждых выборов в США, поэтому нужно развивать собственную европейскую структуру безопасности.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США готовы ввести санкции в отношении Китая, если он не прекратит поставлять в Россию товары двойного назначения.