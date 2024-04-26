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В США заявили о готовности ввести санкции против Китая за помощь России
Госсекретарь США Блинкен: Вашингтон готов ввести санкции против Китая за помощь России
США готовы ввести ограничительные меры в отношении Китая, если страна не прекратит поставлять в Россию товары двойного назначения, заявил госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции.
Трансляция конференции велась на YouTube-канале Госдепа США. Как указал Блинкен, данная тема обсуждалась на переговорах в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином и главой МИД Ван И, пишет «Коммерсант».
По его словам, США обеспокоены поставками КНР компонентов, которые подпитывают агрессию России против Украины. Он подчеркнул, что США будут принимать соответствующие меры, если с китайской стороны не последуют действия. Блинкен напомнил, что США и ранее вводили санкции против китайских компаний.
Американский госсекретарь назвал Китай крупнейшим поставщиком станков и микроэлектроники, а также других товаров двойного назначения, которые Россия использует для наращивания своего оборонно-промышленного комплекса. Поэтому, по его мнению, Китай не может стремиться к хорошим отношениям с Западом, пока он продолжает оказывать помощь России.
Ранее Блинкен во время встречи с министром иностранных дел Китая Ван И выразил беспокойство в связи с поддержкой, которую Пекин оказывает России.