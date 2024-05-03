Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.10 комментариев
Россия ввела временный запрет на экспорт сахара
Правительство России ввело временный запрет на экспорт сахара до конца августа 2024 года
Правительство РФ ввело временный запрет на вывоз из страны тростникового или свекловичного сахара, а также химически чистой сахарозы. Ограничение будет действовать до конца августа 2024 года и направлено на обеспечение стабильности на внутреннем рынке продовольствия.
В постановлении говорится, что решение о временном запрете экспорта сахара принято в целях обеспечения продовольственной безопасности России, передает ТАСС.
Постановлением предусмотрены исключения для поставок сахара в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В частности, Армения сможет импортировать 28 тыс. тонн, Белоруссия – 5 тыс. тонн, Казахстан – 120 тыс. тонн, Киргизия – 28,5 тыс. тонн. Распределить эти объемы между экспортерами поручено Министерству сельского хозяйства.
Решение о временном запрете экспорта сахара было одобрено 5 апреля.