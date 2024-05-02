Игорь Перминов
Почему болгар не любят в Евросоюзе
По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.
Андрей Колесник
Немецкая философия подтверждает русскую правоту
Российская политика является политикой кантианских моральных принципов. В то время как Запад, породивший Канта, эти принципы предал.
Глеб Кузнецов
Поучительная история 1 мая
На 1 мая 1886 года была назначена всеобщая забастовка, которую предлагалось не прекращать, пока правительство не примет восьмичасовой рабочий день. Ответ был прост – рабочих начали бить.