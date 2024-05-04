Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.10 комментариев
В Ирландии частично оправдали водителя после атаки на посольство России
Протаранивший грузовиком ворота российского посольства водитель частично оправдан присяжными в суде в Ирландии
Жюри присяжных Окружного уголовного суда Дублина единогласно оправдало Дезмонда Уизли, который протаранил грузовиком ворота посольства России, по обвинению в опасном вождении, сообщили СМИ.
Мужчина обвиняется также в нанесении преступного ущерба. Вину 51-летний Уизли не признал, а нападение на посольство объяснил стремлением оказать давление на Россию и заставить Москву остановить специальную военную операцию на Украине, передает ТАСС со ссылкой на RTE.
Прокуратора указывала, что гражданам нельзя «своими руками вершить закон и нарушать его без законного оправдания». При этом по второму обвинению – нанесению преступного ущерба – присяжные не пришли к единому заключению, судебное заседание продолжится 16 мая.
Посол России в Ирландии Юрий Филатов заявил, что решение присяжных «далеко от правосудия», «политически мотивировано и принято под серьезным влиянием оголтелой антироссийской пропаганды». Отмечается, что на суде Уизли позволили «делать политические заявления», оказывая давление на присяжных. Филатов сказал, что «это очень безответственный шаг и опасный сигнал», «приглашение другим экстремистам такого рода совершать нападения на иностранные посольства».
Напомним, как рассказывал пресс-секретарь посольства Никита Исакин, в марте 2022 года в присутствии сотрудников ирландской полиции к воротам посольства «подъехал большой грузовик, отъехал назад и полностью снес ворота посольства».