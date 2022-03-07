Грузовик протаранил ворота российского посольства в Дублине в присутствии полиции

Инцидент с грузовиком у посольства России в Дублине произошел в присутствии сотрудников ирландской полиции, которые при этом бездействовали, сообщили в пресс-службе дипмиссии.

«7 марта в 13.30 к воротам посольства подъехал большой грузовик, отъехал назад и полностью снес ворота посольства. Инцидент произошел в присутствии сотрудников ирландской полиции, стоявших рядом и бездействовавших. Насколько нам известно, водитель грузовика задержан, ему предъявлены обвинения», – говорится в комментарии пресс-секретаря посольства Никиты Исакина, который приводит РИА «Новости».

Отмечается, что посольство решительно осуждает этот «преступный акт, направленный против мирной дипломатической миссии».

«Посольство рассматривает данный инцидент как явное и грубое нарушение ст. 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Посольство находится в контакте с Министерством иностранных дел Ирландии, требуя от властей Ирландии принять всесторонние меры по обеспечению безопасности сотрудников и членов их семей», – говорится в заявлении дипломатического представительства.

В дипмиссии также подчеркнули, что инцидент вызывает крайнюю тревогу, добавив, что «такие бессмысленные и варварские действия не поддержал бы ни один здравомыслящий человек».

Напомним, ранее стало известно, что грузовик протаранил ворота посольства России в Дублине.

Ранее в понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что на представительство Россотрудничества в Париже было совершено нападение, неизвестный бросил в забор возле здания бутылку с зажигательной смесью.