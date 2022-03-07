В Париже напали на представительство Россотрудничества

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что в ночь на понедельник на представительство Россотрудничества в Париже было совершено нападение: неизвестные бросили бутылку с горючей жидкостью.

«В ночь с 6 на 7 марта на представительство Россотрудничества в Париже совершено нападение. В здание Русского Дома брошена бутылка с горючей жидкостью. Пострадавших нет. И только потому, что она попала в забор, не долетев до цели», – написала она в Telegram.

Захарова отметила, что Россия требует «от французских властей обеспечить надлежащую безопасность наших официальных учреждений».

«Точно таким же нападениям регулярно подвергались российские представительства на территории Украины до 2022 года, в частности, Генконсульство России во Львове в декабре 2021 года. Поэтому не надо делать вид, что подобные экстремистские действия – это некий «справедливый гнев» в связи со спецоперацией ВС России. Все наоборот», – добвила она.

Ранее нападение произошло на российское консульство в Исландии. Также МИД России потребовал от Канады обеспечить безопасность российского посольства в Оттаве.