Агроном рассказал, как дачникам спасти будущий урожай от заморозков

Агроном Викулов назвал способы защиты рассады и плодовых деревьев от заморозков

Tекст: Татьяна Косолапова

«Майские заморозки – одни из самых коварных. Дело в том, что именно в это время года многие растения уязвимы, так как цветут, либо еще не окрепли, поскольку только-только были посажены. Ночные заморозки могут не только лишить владельца будущего урожая, но и загубить растения вовсе. Поэтому их необходимо защищать», – говорит Викулов.



Чтобы только что высаженная рассада, которая находится в открытом грунте, смогла пережить заморозки, необходимо ее закрыть любым подручным материалом, продолжает агроном. Можно использовать строительную пленку или даже светонепроницаемый материал: соорудить для грядок каркас и накрыть фанерой, геотекстилем или спанбондом. Также дополнительно можно полить растения, поскольку вода тоже защищает от резких перепадов температур. В случае если уже были высажены помидоры, перцы или баклажаны, то следует держать их закрытыми на протяжении нескольких дней, а не только во время заморозков, поскольку эти растения наиболее чувствительны к холоду.

«В защищенном грунте по возможности надо включить дополнительный какой-то электрообогрев. На ночь хватит даже полукиловатного обогревателя. Если поставить обогреватель не получается, то стоит сделать парник в парнике: в теплице поставить дуги и накинуть второй слой пленки. Это тоже поможет, потому что ночью земля в теплице будет достаточно теплая и защитит растения», – делится собеседник.

Что касается защиты сада от заморозков, продолжает специалист, то существует два способа избежать критических потерь урожая плодовых деревьев и кустов. Первый – дымление. В специальных бочках для сжигания мусора разводят костры, кладут на них старую траву или хвою, в результате чего сад наполняется теплым дымом, обогревая растения. Необходимо поддерживать дымление на протяжении всех заморозков, особенно глубокой ночью. При этом агроном предупреждает, что такое задымление вряд ли понравится соседям, поэтому этот способ подходит только в том случае, если участок расположен вдали от других жильцов.

«Второй способ – дождевание. По саду расставляются форсунки (поливалки), и подача воды настраивается таким образом, чтобы хватило на все заморозки. Интенсивность должна быть небольшая, чтобы сад как бы регулярно сбрызгивался, а не тщательно поливался. Черная, красная смородина и жимолость более морозостойкие, но и им защита не помешает. Если все соблюсти, то значительную часть урожая можно сохранить», – заключил Викулов.

Ранее в МЧС предупредили жителей столицы и Подмосковья о заморозках, которые ожидаются ночью и утром в субботу, 4 мая. В Москве, согласно прогнозу, столбики термометров опустятся до минус двух, а в Подмосковье – до минус пяти.