Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.4 комментария
МЧС предупредило о заморозках в Москве и Подмосковье
В Москве и Московской области 4 мая ожидаются заморозки, такое экстренное предупреждение распространили Главные управления МЧС по городу и по области.
Ночью и утром 4 мая, согласно прогнозу ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ожидаются заморозки в Подмосковье до минус пяти градусов, указало ведомство, передает ТАСС.
В Москве ночью и утром также ожидаются заморозки до минус двух градусов.
Всем страдающим от астмы и сердечно-сосудистых заболеваний следует воздержаться от походов на улицу, а водителям – снизить скорость и не допускать лишних перестроений и обгонов.