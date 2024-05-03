МЧС предупредило о заморозках в Москве и Подмосковье

Венедиктов рассказал о новом проекте Чубайса в Израиле

Tекст: Ольга Иванова

В центре начнется научное изучение проблем российской современности, сообщил Венедиктов в своем Telegram-канале.

Среди тех, кто будет сотрудничать с центром, заявлены публицист Александр Баунов и социолог Виктор Вахштайн (оба признаны в России иноагентами), заместитель шеф-редактора «Коммерсанта» Дмитрий Бутрин, писатель Александр Архангельский.

«Россия второй раз за последние 35 лет меняет вектор своего развития на противоположный. Очень важно встать над эмоциями, личными судьбами, политическими предпочтениями и попытаться заново понять нашу новейшую историю, чтобы не повторять сделанных ошибок. Только так можно получить уроки, которые будут по-настоящему востребованы в будущем», – прокомментировал Чубайс новый проект Венедиктову.

Ранее Чубайс вместе с супругой режиссером Авдотьей Смирновой закупили и развезли гуманитарную помощь для пострадавших при атаке ХАМАС израильтян.