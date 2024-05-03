Подростки извинились за сожжение Библии в мангале на Ставрополье

Снявшие на видео сожжение Библии в мангале подростки из Новоалександровска извинились

Tекст: Антон Антонов

Как сообщают «Аргументы и факты», речь идет о «двух молодых людях 2003 года рождения и одном – 2007 года рождения». Они бросили в горящий мангал Новый завет и сожгли его.

В СК сообщили, что против молодых людей, которые сожгли Новый Завет во дворе частного дома и сняли это на видео, открыто уголовное дело, они задержаны, передает РИА «Новости».

Их видеобращение с извинениями опубликовал в Telegram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Один из подростков сказал, что извиняется перед «всеми верующими, кого обидел». Он заверил, что «раскаивается в содеянном», и пообещал «больше никогда такого не делать».

«В своем поступке раскаиваюсь, признаю свою вину. Такого больше никогда не повторится. Приношу извинения всем верующим, чьи чувства я задел», – заявил второй.

Сам Владимиров отметил важность извинений, но указал, что «словами не отменишь сделанного», а «жизнь себе и своим семьям парни испортили». По словам главы региона, «тут урок всем нам». «Задача взрослых – уберегать молодых от беды. Учить уважать традиции, культуру и веру окружающих людей», – заявил он.

Напомним, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил с инициативой усилить ответственность за публичную демонстрацию преступлений в сети Интернет и СМИ.