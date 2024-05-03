Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.10 комментариев
У берегов Крыма пропала лодка со срочниками
Глава Северной Осетии Меняйло: В Крыму пропали три срочника, унесенных в море на лодке
В Крыму пропали трое североосетинских военнослужащих-срочников, которых унесло в открытое море на резиновой лодке, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
Как указал Меняйло в своем Telegram-канале, 30 апреля трое молодых людей из Северной Осетии, проходивших срочную службу в Крыму, на резиновой лодке, вопреки запрету и несмотря на сильный ветер, вышли в открытое море, передает РИА «Новости».
По его словам, их сослуживцы, ставшие свидетелями происшествия, сразу же обратились в МЧС, но поиски в прибрежной зоне пока результата не дали.
Глава Северной Осетии подчеркнул, что военная прокуратура уже осведомлена о случившемся, и сейчас власти оказывают всю возможную с помощь для поисков пропавших солдат. Он пообещал приложить все усилия, чтобы установить местонахождение военнослужащих.