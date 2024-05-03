У берегов Крыма пропала лодка со срочниками

Глава Северной Осетии Меняйло: В Крыму пропали три срочника, унесенных в море на лодке

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Меняйло в своем Telegram-канале, 30 апреля трое молодых людей из Северной Осетии, проходивших срочную службу в Крыму, на резиновой лодке, вопреки запрету и несмотря на сильный ветер, вышли в открытое море, передает РИА «Новости».

По его словам, их сослуживцы, ставшие свидетелями происшествия, сразу же обратились в МЧС, но поиски в прибрежной зоне пока результата не дали.

Глава Северной Осетии подчеркнул, что военная прокуратура уже осведомлена о случившемся, и сейчас власти оказывают всю возможную с помощь для поисков пропавших солдат. Он пообещал приложить все усилия, чтобы установить местонахождение военнослужащих.