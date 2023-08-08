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    8 августа 2023, 09:18 Мнение

    В обсуждении зерновой сделки нужно правильно говорить «нет»

    По сути, отклонять любые условия для возобновления зерновой сделки нужно лишь в одном случае: если Россия готовит операцию по освобождению Одессы, включающую в себя десант с моря. На сегодняшний день эта операция неактуальна.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян

    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ

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    Словосочетание «зерновая сделка» в российском обществе уже давно стало символом постоянного обмана со стороны Запада и киевского режима, невыполнения ими взятых на себя обязательств. Конечно, до уровня цинизма Минских соглашений (когда Запад и киевский режим не только заведомо не собирались их выполнять, но и обвиняли в невыполнении Москву) не дошло.

    Да, после 17 июля сделка продлена не была, однако российские власти на всех уровнях говорят о том, что готовы к ней вернуться. Причем не в формулировках «ну мы еще подумаем, стоит ли», а в формате автоматического ее возобновления в случае конкретных действий Вашингтона. «Американцы, если хотят, должны поспособствовать тому, чтобы была выполнена причитающаяся России часть зерновой сделки. Не пообещать, что они задумаются над этим, а выполнить. Как только это будет сделано, незамедлительно эта сделка будет возобновлена», – заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. То есть, проще говоря, Москва требует снятия всех ограничений с экспорта российских сельхозпродуктов и удобрений – или выпуска специального пояснительного документа Госдепа и/или Минфина США, где будет прописано, что этот экспорт санкциями не облагается (ряд санкций можно трактовать очень широко, и иностранные компании дуют на воду).

    Более того, тема дальнейшей судьбы зерновой сделки уже заявлена турецкими СМИ как часть повестки августовской встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Сам Эрдоган всячески нагнетает ситуацию – называет сделку доказательством того, что «гуманитарные соображения преобладают над ходом конфликта», а также «важным дипломатическим успехом». Своим собственным, естественно – турецкий лидер извлек из сделки важные экономические и имиджевые дивиденды и хочет извлекать дальше. Поэтому он будет настаивать на ее продлении – и гибкая позиция Москвы в этом вопросе, казалось бы, дает основания считать, что Реджеп Эрдоган своего добьется. Что Москва снова вынуждена будет продлить соглашение.

    Не «вынуждена». Действия российской власти в этом очень сложном для нас противостоянии с Западом должны быть строго выверены и взвешены – лишь прагматизм, а не красивые жесты приведут нас к победе. С этой точки зрения продление зерновой сделки на российских условиях является прагматизмом. Да, Украина заработает какие-то деньги на экспорте зерна, но Россия (один из главных в мире экспортеров сельхозпродукции) заработает гораздо больше. Тех денег, которые в том числе будут вложены в нашу победу на поле боя и в устойчивость экономики страны. Собственно, тут логика ровно та же, что в случае экспорта российского газа в Европу – да, мы платим Киеву за транзит, но зарабатываем на этом огромные деньги, которые вкладываются в армию и в социальную сферу.

    Конечно, Украина заработает какие-то имиджевые очки на зерновой сделке – но Россия заработает их гораздо больше. Хотя бы тем, что заставит Запад снять часть санкций – и тем самым внесет раскол в единый фронт врагов (среди которых есть те, кто категорически против снятия). Кроме того, будет преодолен определенный психологический барьер, который, возможно, приведет к некоему отрезвлению хотя бы части западных элит. Пониманию того, что с санкционным безумием надо заканчивать.

    Конечно, в этой связи возникает другой вопрос: а можно ли России вообще о чем-то договариваться с Западом? Владимир Путин не раз и не два говорил о том, что США и Евросоюз постоянно нарушают взятые на себя обязательства. Где гарантии, что Запад будет их исполнять в случае с зерновой сделкой?

    Что в ситуации с зерновой сделкой, что в ситуации с мирными переговорами Москва занимает крайне правильную позицию: говорит «да», делая при этом «нет». Да, Россия заявляет о готовности в любой момент сесть за стол переговоров – но поскольку Киев не садится, то российские войска продолжают достигать целей СВО военными методами (единственно возможными), улучшая переговорные позиции страны в будущем. При этом никто из внешних партнеров при этом не может обвинить Россию в отказе от переговорного процесса. Так и тут – Россия демонстрирует готовность вернуться к зерновой сделке, а пока Запад думает, российские войска уничтожают объекты в черноморских портах. Склады с оружием, заводы, нефтехранилища – всё. В том числе и объекты, связанные с экспортом зерна – для того, чтобы в случае возобновления сделки экономическая выгода от нее для Украины была минимизирована. 

    Очень прагматичный, трезвый подход. Которого не достает всем тем, кто с дивана критикует то продление зерновой сделки, то выход из нее.

    По сути, отклонять любые условия для возобновления сделки нужно лишь в одном случае: если Россия готовит операцию по освобождению Одессы, включающую в себя десант с моря. На сегодняшний день эта операция неактуальна: сначала нужно освободить Херсон и Николаев. 

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