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    4 августа 2023, 13:30

    Как российской экономике удается показывать рост

    Как российской экономике удается показывать рост
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Несмотря на санкции и СВО, российская экономика продолжает показывать результаты лучше ожиданий. Российский президент рассказал, что стало главным локомотивом роста нашей экономики в 2023 году. В первую очередь это промышленность, которая выполняет возросшие заказы как россиян, так и оборонки. Реальные доходы населения показали максимальный рост за два года. Как это удается?

    Российская экономика продолжает показывать результаты лучше ожиданий. В первом квартале ВВП России вырос на 1,5%, во втором квартале – на 4,6%, а в июне – на 5,3% (оценка Минэкономразвития). Экономическая активность два месяца высокая, основные отрасли показывают рост.

    Если в прошлом году драйвером роста российской экономики стал сектор строительства, то в этом году двигателем является промышленность.

    Российская промышленность набирает ход, о чем говорят, в частности, показатели занятости и рост зарплат. «Занятость сохраняется на уровне 2021 года, и она составляет порядка 10 млн человек – это 14% всех занятых в нашей экономике. Это приличный уровень. Растет заработная плата: в мае она более чем на 20 процентов превысила прошлогодний уровень, в номинале – 69,2 тыс. рублей в месяц», – рассказал президент РФ Владимир Путин. В целом российская промышленность получает заказы и осваивает новые направления, добавил он.

    В свою очередь глава Минпромторга Денис Мантуров подчеркнул, что темпы роста обрабатывающего производства могут опередить запланированные показатели.

    По словам президента, рост показателей промышленного производства РФ как минимум на 1/3 обеспечен ростом потребительского спроса, на 2/3 обеспечен оборонной и смежными отраслями. Опустевшие ниши после ухода западных компаний заняли отечественные производители.

    В прошлом году экономике помог рост строительного сектора. Здесь важную роль сыграли госпрограммы льготной ипотеки, а также спрос на жилье поддерживался как надежный и защитный актив сбережений граждан в условиях геополитической и экономической неопределенности, отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. В этом году драйвером российской экономики действительно стала промышленность. Во многих областях промышленного производства активно развивается программа импортозамещения, например, в области авто- и машиностроения, говорит Чернов.

    К примеру, АвтоВАЗ увеличивает объемы выпуска и постепенно замещает импортные комплектующие. В Ленинградской области выкупили бывший завод Nissan, на котором теперь также будет локализовано российское производство автомобилей, выкупают и другие производственные площадки, было налажено производство и выпуск автомобилей «Москвич» и т. д.

    Постепенно решают свои проблемы и нефтегазовые компании. «К примеру, газовые турбины, с которыми были большие проблемы в прошлом году на фоне внешних ограничений для Siemens, теперь будут строить в России по китайской лицензии, которую в Поднебесной приобретали еще у СССР», – напоминает Чернов.

    «Импортозамещение происходит быстрыми темпами, но объемы продукции, которую необходимо заместить, настолько велики, что темпы не кажутся высокими», – считает эксперт.

    «Живительное воздействие на экономику оказал общий пакет мер поддержки экономики и бизнеса, составивший в 2022 году порядка 1 трлн рублей. В прошлом году рост экономики обеспечивали строительство и оптовая торговля, что связано с более коротким по сравнению с машиностроительным и металлургическим комплексами инвестиционным циклом. К 2023 году инвестиционные вливания в обрабатывающий сектор экономики были освоены в полной мере и позволили нарастить производство, прежде всего в машиностроительном секторе.

    В свою очередь машиностроение по кооперационным цепочкам оживило металлургический сектор, который также от месяца к месяцу демонстрирует ускорение», – говорит Анатолий Колесников, доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Плеханова.

    Важную роль играют финансовые вливания в экономику из Фонда национального благосостояния на структурные преобразования. Первый эффект мы уже наблюдаем. «Существенным образом была перестроена структура импортозамещения в обрабатывающем секторе, когда в условиях санкционных ограничений отечественные предприятия вынуждены собственными усилиями замещать попавшие под ограничения комплектующие и материалы», – говорит Анатолий Колесников.

    «Статистика по отраслям производства показывает, что в этом году один из основных драйверов высокого экономического роста – это машиностроение, а также металлургия и добывающая промышленность с показателями роста на 40,2% и 17,7% год к году. Вместе с тем в ряде других отраслей – в строительстве, сельском хозяйстве и промышленном производстве – отмечено прогнозируемое замедление из-за ослабления фактора низкой базы», – говорит Наталья Лаврова, главный экономист «БКС Мир инвестиций».

    В то же время растет розничная торговля – в июне на 10% против 9,3% в мае, что говорит о росте потребительской активности.

    «Рынок труда остается дефицитным – в результате нехватки кадров отмечен рекордно низкий уровень безработицы, в июне она упала до 3,1%. Очевидно, что это поддерживает рост реальных доходов, который достиг 5% во втором квартале 2023 года – максимальный рост за последние два года. В сочетании с высокой активностью кредитования это и приводит к ускорению роста розничной торговли»,

    – рассуждает Лаврова.

    «Многократно возросший спрос на продукцию военного назначения также является одним из драйверов наблюдаемого экономического роста. Предприятия оборонно-промышленного комплекса традиционно выступают системообразующим элементом так называемой кейнсианской модели регулирования экономики в силу их высокотехнологичного уровня и максимальной встроенности в систему внутрипроизводственной кооперации и позволяют реализовывать максимальный мультипликативный эффект», – отмечает Анатолий Колесников.

    Однако экономисты предупреждают, что структура роста российской экономики зависит от нескольких секторов и опирается на благоприятный эффект низкой базы. Во втором квартале прошлого года экономика упала на 4,5%, а затем во втором полугодии 2022 года быстро восстановилась. Поэтому эффект низкой базы скоро исчезнет. Плюс цикл повышения ставки Центробанком может начать приглушать кредитную и инвестиционную активность. По оценке Лавровой, годовой рост ВВП России замедлится до 3,7% в третьем квартале и до 1,7% в четвертом квартале. «Однако по-прежнему сильные результаты экономики за первое полугодие заставили нас повысить прогноз на 2023 год до уровня около 2% год к году», – говорит Лаврова.

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    Как российской экономике удается показывать рост

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