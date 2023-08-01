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    1 августа 2023, 08:40

    Мировой рецессии в 2023 году больше не ждут

    Экономисты: Мировая рецессия откладывается

    Мировой рецессии в 2023 году больше не ждут
    @ Klaus Ohlenschlager/Picture Alliance/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Ожидаемый в 2023 году кризис, вероятно, откладывается. Экономисты признают, что Западу пока удается оставаться на плаву, подправив свое положение повышением ставок. Однако праздновать победу еще рано. Совсем избежать рецессии в США и во всем мире вряд ли получится. На это есть ряд причин.

    Мировая рецессия, которую ожидали во втором полугодии этого года, вероятно, переносится на 2024 год. Об этом свидетельствуют ожидания экономистов, данные по нефти и в целом экономические показатели американской и мировой экономики.

    «Я считаю, что риски рецессии снизились, отчасти отодвинулись. Тревожные ожидания экономистов перенеслись на один–два квартала вперед. Опросы показывают, что до выхода отчетности ФРС по первому полугодию экономисты полагали, что самая высокая вероятность кризисных явлений будет в четвертом квартале этого года и в первом квартале следующего. А теперь ожидания, что ФРС начнет снижать ставку, перенесены на первый–второй кварталы 2024-го», – говорит Александр Абрамов, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.

    Что же заставило изменить ожидания и отодвинуть наступление кризиса? Это данные по экономике США за первое полугодие. «Относительно высокие темпы роста американской экономики опираются на все более ненадежные факторы. В США снизились доходы населения, а также спрос со стороны государства и экспорт – то есть все те факторы, которые выступали драйвером роста ВВП в первом полугодии. Многие ожидают, что в третьем и четвертом кварталах ВВП США как минимум почти прекратит рост», – объясняет Абрамов.

    То есть американская экономика в 2023 году еще не уйдет в минус, но уже начнет стагнировать. Основная причина того, что угроза кризиса отодвинулась, в том, что инфляция стала заметно снижаться.

    «Один из ключевых факторов снижения рисков глобальной рецессии – ослабление инфляции в США. В июне индекс потребительских цен показал прирост 3% годовых по сравнению с 8,5% в июле 2022 года. Произошло это в первую очередь за счет падения на 16,7% цен на нефть и газ. Снижение ценового давления позволит ФРС завершить цикл повышения ключевой ставки до конца года», – говорит Оксана Холоденко, начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций».

    «Все надеются на то, что крупнейшим экономикам удастся обуздать инфляцию, ставки центральных банков перестанут расти, и это самый главный фактор, который позволит избежать рецессии, по крайней мере, пока»,

    – говорит Абрамов.

    Еще один фактор, который также намекает на отсрочку глобального кризиса – это рост цен на нефть и ожидания ее дефицита во втором полугодии. Аналитики Goldman Sachs оценивают, что мировой спрос на нефть в июле вырос до рекордно высокого уровня в 102,8 млн баррелей в сутки, и видят, что устойчивый спрос приведет к большему, чем ожидалось, дефициту в 1,8 млн баррелей в сутки во второй половине этого года и дефициту в 0,6 млн баррелей в сутки в 2024 году. Рост спроса на нефть и его дефицит невозможны при падающей мировой экономике. Наоборот, во время кризиса спрос на энергоресурсы логично снижается.

    Вероятность наступления рецессии в США в 2024 году превышает 50%. На это указывают три опережающих индикатора: «кривая доходности» американских «трежерис», Индекс опережающих экономических индикаторов в США от Conference Board и соотношение между медью и золотом, указывает Оксана Холоденко.

    Кривая доходности – это графическое соотношение между доходностями разных выпусков облигаций государства США с разным сроком погашения. Перевернутая кривая (когда доходность длинных облигаций меньше, чем коротких) считается признаком надвигающейся рецессии в Штатах. Такое наблюдалось в 2006 году, после чего в 2007-м финансовые рынки начали штормить, а в 2008 году разразился полномасштабный кризис.

    Снижение Индекса опережающих экономических индикаторов США тоже является признаком надвигающегося кризиса. Он состоит из 10 основных экономических показателей, например, число заявок на пособие по безработице или количество часов за рабочую неделю, отработанных в секторе реального производства. Этот индекс показывает ожидания, как экономика США будет развиваться в ближайшие три–шесть месяцев.

    Соотношение меди и золота тоже может сигнализировать о кризисе. Медь – это ключевой промышленный металл, поэтому спрос на него хорошо отражает ситуацию в мировой экономике. Если спрос на медь падает, то в экономике проблемы. А золото – это защитный механизм, поэтому когда в экономике проблемы, спрос на него, наоборот, растет. В преддверии кризиса стоимость меди падает, а золота – растет.

    Наконец, мировая экономика после цикла роста подходит к своему циклическому падению. Кризисы случается примерно раз в десятилетие (плюс-минус). Например, кризис был в 1997–1998 годах, потом в 2008–2009 годах.

    «Возможные причины кризиса – циклические: все еще высокая инфляция, цикл повышения ставок ФРС, увеличение стоимости обслуживания государственного долга и кредитов американцев, дефицит бюджета, геополитика. При появлении резких негативных триггеров или «черных лебедей» возможно наступление кризиса на мировом уровне», – говорит Холоденко.

    Учитывая, что мировая финансовая система полностью завязана на долларе США, то проблемы в этой стране затронут абсолютно любую экономику мира. В этом плане Россия благодаря санкциям чуть больше защищена от последствий. Однако если будут проблемы в китайской, индийской и турецкой экономиках, куда идет основной объем российского экспорта, то потери почувствует и Россия.

    Впрочем, эксперты закладывают также сценарий, что мировая экономика может спокойно пройти не только 2023-й, но и 2024 год. «Мы полагаем, что мировая экономика сохранит повышательную динамику и в 2023 году, и 2024 году, на фоне сохранения сравнительно устойчивого роста в развивающихся странах, включая Индию и Китай. Также мы не ожидаем негативной динамики в развитых рынках по итогам всего 2024 года», – говорит Михаил Степанян, стратег Freedom Finance Global.

    Есть ли шанс, что наступление рецессии удастся избежать совсем?

    Александр Абрамов из РАНХиГС считает, что

    нет таких факторов, которые могли бы предотвратить наступление рецессии. Глобальный кризис неизбежен, экономисты пытаются предугадать скорее, когда именно он начнется.

    «То, что толкает мир в состояние, близкое к рецессии, связано с долгосрочными проблемами, которые не исправит никакой кризис или какие-то другие одномоментные события. Это разбалансирование глобальной экономики, то есть деглобализация, неустойчивость цен на нефтяные ресурсы, неопределенность в отношении того, как будет себя вести инфляция. А договариваться так, как это было во времена Бреттон-Вудского соглашения, боюсь, страны сейчас не могут», – считает Абрамов.

    Летом 1944 года по исходу Второй мировой войны была создана Бреттон-Вудская валютная система. Одна валюта – доллар США – была привязана к золоту и стала главным расчетным средством для всех государств. До этого валюта каждого государства была привязана к фиксированному объему золота. Однако Вторая мировая война и финансовая нестабильность заставили придумать новую систему, которая в итоге привела к долларовому господству и однополярному миру. Почему в 1944 году выбрали США? Потому что это государство менее других пострадало во время Второй мировой войны. Но теперь, конечно, минусы такого соглашения очевидны многим.

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