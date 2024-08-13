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    Ядерный терроризм Киева не должен менять стратегию СВО

    @ zaes_energoatom

    13 августа 2024, 11:30 Мнение

    Ядерный терроризм Киева не должен менять стратегию СВО

    Ни МАГАТЭ, ни другие подконтрольные Западу организации (включая ООН) ничего не сделают для того, чтобы обуздать Зеленского. В лучшем случае выразят озабоченность, а в худшем солидаризируются с Киевом. Решать проблему ядерного терроризма Украины все равно придется нам.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян

    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ

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    Мы знаем, рядом с кем живем.

    С режимом, который поставил себе целью быть «не-Россией», для чего нужно стать анти-Россией и бороться с самой Россией до конца, применяя для этого все средства.

    Который запрещает все российское. Включая церковь (которая, вообще-то, не столько русская, сколько православная).

    Который поделил своих граждан (точнее, людей, которых он называет своими гражданами) на сорта. На свидомых и не свидомых. На белую украинскую кость и русскомыслящих «предателей», которых надо уничтожать.

    Мы имеем дело с режимом, который систематически нарушает все взятые на себя обязательства. Начиная с пресловутых соглашений февраля 2014 года (о компромиссном завершении Майдана) и заканчивая Стамбулом–2020. И которому западные его партнеры спускают все это с рук. Закрывают глаза на все преступления – на все, что угодно. Ради того, чтобы он продолжал быть анти-Россией и попытался сделать то, что не удалось Наполеону и Гитлеру, но удалось Сигизмунду III, Вильгельму I и Рональду Рейгану Единственному: развалить Россию изнутри через дестабилизацию власти.

    Так стоит ли удивляться, что Украина в своих попытках добиться этой дестабилизации совершает теракты против Запорожской АЭС – крупнейшего в Европе объекта атомной генерации, чей взрыв сделает значительную часть Европы и всю территорию Украины непригодной для жизни? И речь идет не о каких-то редких артиллерийских залпах – нет, киевский режим знает, куда бить. 11 августа ему удалось сжечь одну из систем охлаждения реактора – и если бы станция сейчас работала, то это был бы прямой путь к ядерной катастрофе.

    Вопрос в том, как России на это реагировать?

    Обращаться к западным странам и организациям – абсолютно бессмысленно. Европа – потенциальная жертва теракта на АЭС – слишком ослеплена своим желанием нанести России стратегическое поражение. Отчасти потому, что слишком запугана последствиями своей вероятной неудачи. Там понимают, что сознательные россияне никогда не забудут ни танков с крестами на башнях в степях Запорожья, ни чешских «Вампиров», ни французских «Цезарей», которыми обстреливали Белгород. Не забудут польских, американских, британских и прочих наемников ВСУ, пришедших на российскую землю грабить, насиловать и убивать. Не забудут и не простят.

    МАГАТЭ тоже ничего особого не скажет. Место сидения определяет образ мышления, и поэтому ни МАГАТЭ, ни другие подконтрольные Западу организации (включая ООН) ничего не сделают для того, чтобы обуздать Зеленского. В лучшем случае выразят озабоченность, а в худшем солидаризируются с Киевом в том, что русские, мол, сами себя обстреливают. Ну или будут использовать свое присутствие на Запорожской АЭС в роли наблюдателей для того, чтобы собирать разведданные о российских постах, численности охраны и иную полезную для киевского режима информацию.

    На Глобальный Юг тоже надежды мало. Китай, Индия, Бразилия – никто из них не выступит с жесткой позицией в отношении украинских террористов. Просто потому, что не хочет вставать публично на сторону России. Москва, конечно, особо не в претензии (ряд этих стран непублично или полупублично помогает России в СВО), но тем не менее.

    Поэтому надеяться Россия может только на себя. На свои силы, на свою армию, на свое общество и на свою власть.

    Собственно, сейчас общество призывает власть использовать армию по полной программе. Нанести масштабный, сокрушающий удар возмездия по киевскому режиму – в буквальном смысле по режиму. По зданиям администрации президента Украины (зачем им оно, раз в стране нет легитимного президента?), Генштабу, Минобороны и т. п. Преподнести наглядный урок тем, кто пришел на российскую землю убивать и грабить, а также пытается заниматься ядерным терроризмом.

    Желание понятное – но зачем идти на поводу у противника? Зачем делать то, что он хочет и к чему готов?

    Киев пошел на Курск и пытается поразить Запорожскую АЭС потому, что Россия выигрывает войну. Нынешняя российская стратегия войны на истощение не оставляет киевскому режиму никаких шансов на победу. Месяц, полгода, год – рано или поздно (учитывая накопительный эффект – скорее, рано) наступит слом режима. Серьезнейший внутриполитических кризис, итогом которого станет обрушение фронта в Донбассе и поражение в войне. И единственный шанс киевского режима избежать этого сценария – это совершить какую-то авантюру для того, чтобы заставить Москву изменить стратегию на ту, которая даст Украине хотя бы какой-то шанс на ничью. 

    И этот шанс появляется даже в том случае, если Кремль послушает глас народа и отдаст приказ на серию ударов по правительственному кварталу в Киеве. В этой ситуации Зеленский (вдохновленный кадрами из Газы) устроит самый настоящий театральный перфоманс в столице, по сравнению с которым Буча покажется детским утренником. А западные СМИ будут разгонять кадры с сотнями убитых в украинской столице, принуждая западных же политиков (которые вынуждены молчать насчет зверств в Газе) сублимировать все свое негодование на Россию. В том числе и через усиление своего вовлечения в украинский конфликт (что нужно Зеленскому).

    Поэтому реагировать на теракты нужно с холодной головой и не менее холодными руками. Продолжать войну так, как мы ее ведем. Системно уничтожать ВСУ (особенно их элиту, которая пришла убивать на Курскую землю), защищать АЭС, освобождать территории и, что самое важное, проводить экономическую декоммунизацию Украины. То есть выносить под ноль ее энергетику, промышленные объекты, инфраструктуру – все для того, чтобы истощение наступило как можно быстрее.

    Мы знаем, рядом с кем живем. И знаем, что с ним делать. 

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