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    12 августа 2024, 17:00 • Общество

    Киев лишает Запорожскую АЭС последнего охлаждения

    Эксперты назвали возможные цели ВСУ при атаке дронами Запорожской АЭС

    Киев лишает Запорожскую АЭС последнего охлаждения
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    В результате атаки украинских дронов на Запорожскую АЭС выведена из строя одна из градирен станции. Этот объект играет важнейшую роль в сохранении теплового баланса станции. Однако, по словам представителей ЗАЭС, сейчас риски ЧП на станции сведены к минимуму. Какие цели преследовал Киев, атакуя атомную станцию, и к чему могут привести повторные обстрелы?

    ВСУ дронами атаковали Запорожскую АЭС. В результате удара загорелась градирня станции, она выгорела изнутри и серьезно повреждена. Когда удастся восстановить оборудование, пока неизвестно. Сейчас ЗАЭС ничего не угрожает: все шесть энергоблоков находятся в холодном состоянии, что исключает риски возникновения аварии. Угрозы повторного возгорания также нет.

    Примечательно, что сперва об атаке сообщила именно украинская сторона. Так, Владимир Зеленский опубликовал видео, в котором заявил, что россияне «устроили пожар». По его словам, якобы только «украинский контроль над станцией может гарантировать возвращение к нормальности и полной безопасности».

    Однако глава комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России Владимир Рогов заявил, что станция была атакована украинским беспилотником, который мог быть запущен из Никополя Днепропетровской области. Он считает, что оператор дрона «прекрасно видел, куда бьет». По другим данным, речь могла идти об ударе двумя дронами.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала атаку ВСУ «ядерным террором континента», а гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев призвал Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) дать политическую оценку обстрелам ЗАЭС. По его словам, произошедшее вызывает глубокую озабоченность мирового сообщества.

    МАГАТЭ со своей стороны лишь констатировало, что недавние атаки беспилотников на Запорожскую АЭС не привели к существенным повреждениям критических систем и не создали непосредственной угрозы ядерной безопасности. Глава агентства Рафаэль Гросси не стал конкретизировать, кто несет ответственность за опасную ситуацию на ядерном объекте.

    «Градирня – это большая башня, в которой происходит охлаждение воды. Изначально оборудование имело отношение исключительно к соседней с ЗАЭС тепловой станции и остужало котельную воду. Однако со временем градирню пришлось включить в контур Запорожской АЭС», – рассказывает Алексей Анпилогов, эксперт в сфере атомной энергетики.

    Эксперт напоминает: в штатной ситуации вода для охлаждения реакторов ЗАЭС бралась из Каховского водохранилища. «Водоем был соединен с небольшим прудом станции, откуда осуществлялся теплообмен с Запорожской АЭС», – описывает спикер. Однако потребность в градирнях возникла после разрушения Каховской ГЭС.

    «Дело в том, что уровень воды в Днепре на этом участке резко понизился на несколько метров. И использование привычного узла, который пропускал воду из пруда в водохранилище и назад, стало невозможным – выпустить воду можно, а вот набрать новую уже не получится», – детализирует аналитик.

    В результате станция перешла на замкнутый цикл охлаждения, добавляет он. «Из пруда горячая вода подавалась на градирни, охлаждалась и отправлялась на ЗАЭС. То есть сама по себе градирня играет важнейшую роль в сохранении теплового баланса станции», – продолжает Анпилогов.

    По словам собеседника, теперь процесс охлаждения реакторов будет происходить в более напряженном режиме. «Противнику нельзя отказать хотя и в извращенной, но логике. Киев знает, что Россия будет защищать любой атомный объект. И усиливая давление на станцию, Украина, судя по всему, надеется, что мы перебросим туда часть сил, оголив тем самым другие участки фронта. Той же логики противник придерживается и в Курской области», – рассуждает эксперт.

    «Также можно допустить, что, по мнению оппонентов, коль они не могут пользоваться ЗАЭС, то их задача – сделать все, чтобы и Россия не могла ею воспользоваться в своих интересах», – говорит аналитик. Сами удары он назвал акцией устрашения. «Но русских сложно напугать», – уточнил Анпилогов.

    Сложившаяся ситуация заставляет проводить параллели с обстрелами Каховской ГЭС, добавил политолог и экономист Иван Лизан. «Тогда ВСУ также достаточно активно наносили удары по крайне важному с экологической точки зрения объекту. Долгое время это не приводило к катастрофе, но итог нам известен», – указал он.

    На этом фоне эксперт напоминает, что любой неосторожный удар со стороны противника может привести к непоправимым последствиям, особенно если речь идет о ядерном объекте. «Другое дело, что

    нынешние действия ВСУ, судя по всему, были тщательно спланированы и выверены. Критических повреждений наносить они не планировали»,

    – рассуждает аналитик. «Не исключаю, что в ВСУ имеются особые специалисты, курирующие данное направление. Есть кто-то, кто дает команду – как и куда бить, чтобы не случилось катастрофы», – полагает специалист. По его словам, это может быть необходимо для устрашения российских граждан и военных.

    «С точки зрения Киева, подобные действия вкупе с операцией, развязанной ими в приграничных регионах, должны улучшить переговорные позиции офиса Зеленского. Кроме того, любые удары по ЗАЭС привлекают внимание международной общественности. Вполне возможно, что ВСУ надеются обвинить в возможных последствиях их ударов Москву, что потенциально может сыграть им на руку», – заключил Лизан.

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