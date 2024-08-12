Не стоит ностальгировать о позициях, которые на Ближнем Востоке занимал СССР – они не принесли стране пользы в решении главных задач внутреннего развития. Сегодня США фактически копируют советские ошибки в регионе.0 комментариев
Эксперты МАГАТЭ подтвердили последствия обстрелов ЗАЭС
Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на месте лично ознакомились с последствиями ударов и пожара из-за обстрелов Запорожской АЭС украинскими беспилотниками, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
По ее словам, эксперты МАГАТЭ посетили территорию станции и осмотрели место, где произошел пожар в результате атаки украинских беспилотников, передает ТАСС.
Ранее гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев призвал МАГАТЭ дать политическую оценку обстрелам Запорожской АЭС.
Напомним, в результате атаки украинского беспилотника произошел пожар в районе охладительных систем ЗАЭС, возгорание локализовано.