Россия выбрала для себя тактику тоннелепроходческого комплекса: медленно, спокойно и безэмоционально идти к поставленной цели. В то же время Украина сделала выбор в пользу возмущения спокойствия и выталкивание из зоны комфорта. Рейд ВСУ в Курскую область – попытка перевернуть шахматную доску и вновь обеспечить себе праздничный победный настрой. Но Москва сохраняет «русскую холодность».10 комментариев
После украинского обстрела начался пожар в районе охладительных систем ЗАЭС
В результате украинского обстрела Энергодара произошло возгорание в районе охладительных систем ЗАЭС
Вооруженные силы Украины обстреляли Энергодар, на объекте охладительных систем Запорожской АЭС произошло возгорание, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. На ЗАЭС уточнили, что пожар начался «в районе расположения градирен». Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что российская сторона якобы «устроила пожар».
Балицкий подчеркнул в Telegram, что «все шесть энергоблоков станции находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва и иных последствий нет». Кроме того, он указал, что радиационный фон в норме. МЧС ликвидирует очаги возгорания. Балицкий призвал сохранять спокойствие, отметив, что «никакой угрозы нет».
На Запорожской АЭС уточнили, что пожар произошел «в результате обстрела ВСУ на берегу в районе расположения градирен» станции. «На работе станции возгорание никак не сказалось», – приводит ТАСС текст сообщения.
Градирня – специальное устройство для охлаждения большого количества воды посредством направленного потока воздуха. Градирни большой производительности используются для охлаждения теплообменных аппаратов, в частности, на ТЭС и АЭС.
Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что никто не пострадал. Указывается, что «охладительные системы ЗАЭС, по которым ударили ВСУ, находятся в отдалении от энергоблоков, на берегу Днепра».
Зеленский в соцсетях заявил, что российская сторона якобы «устроила пожар на территории» ЗАЭС. Он утверждает, что лишь «украинский контроль» над ЭАЭС «может гарантировать возврат к нормальности и полной безопасности».
Напомним, 9 августа в Энергодаре отключилось электричество из-за обстрелов ВСУ. Глава комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России Владимир Рогов заявлял, что ВСУ после атаки в Курской области могут предпринять активные действия в районе ЗАЭС.