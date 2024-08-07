Рогов допустил активные действия ВСУ в районе ЗАЭС после атаки в Курской области

Tекст: Ольга Иванова

Он полагает, что действия ВСУ направлены на усиление позиций Киева на фоне будущих переговоров с Россией, передает ТАСС.

«Они ищут что-то, чтобы показать, что не они по населенному пункту почти каждый день теряют. Даже с такой скоростью режим Зеленского понимает, что пахнет жареным. Поэтому, с одной стороны, мы видим заявления про переговоры, с другой стороны, попытки усилить свои позиции перед ними», – сказал Рогов.

При этом замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов считает, что атаками на Курскую область Украина решила израсходовать свои последние ресурсы. Он считает, что действия ВСУ обречены, а для захвата Курской АЭС у них нет никаких средств.

Ранее ВСУ предприняли попытку прорыва в Курской области. По данным Министерства обороны, продвинуться вглубь России противнику не удалось. За сутки боевых действий украинская армия в общей сложности потеряла до 260 солдат и 50 единиц бронетехники. Ее резервам нанесено поражение в нескольких населенных пунктах Сумской области. В настоящий момент операция по ликвидации формирований ВСУ продолжается.

В результате действий украинской армии получили ранения шестеро детей. Пострадавшим оказывается необходимая помощь. Кроме того, в районе города Суджа БПЛА атаковал машину скорой помощи. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов принес соболезнования родным и близким убитых, добавив, что ВСУ обязательно настигнет возмездие.

В общей сложности в результате обстрелов региона ранения и травмы получили 24 человека. По словам помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, госпитализированы 13 граждан, один из которых находится в тяжелом состоянии. В ходе атаки украинской армии также были разрушены храмы Горнальского Свято-Николаевского монастыря.

Атаки на российское приграничье начались в 8.00 мск во вторник. На тот момент Украина задействовала до трехсот солдат из 22-й механизированной бригады. Поддержка личного состава осуществлялась 11 танками и 20 ББМ.