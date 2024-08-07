Украинские чиновники во время Минского процесса поднаторели в том, чтобы находить причины затягивать выполнение договоренностей и в конце концов нивелировать их с благословения западных хозяев. Возможный новый референдум – это подготовка для подобной игры.2 комментария
В результате атаки ВСУ на Курскую область ранения получили шестеро детей
Шестеро детей получили ранения в результате массированной атаки вооруженных сил Украины в Курской области, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Трое из пострадавших детей – из одной семьи, сообщила в Telegram омбудсмен. Двое детей проходят лечение амбулаторно, четверо госпитализированы.
Трехлетняя девочка в состоянии средней степени тяжести «госпитализирована в детскую областную больницу», запланирована «телемедицицинская консультация с РДКБ». Двухлетнего мальчика с осколочным ранением спины доставят «санитарным транспортом в областную детскую больницу». «Мама погибла», – сообщила Львова-Белова. Также доставлены в больницу дети 2019 и 2015 годов рождения.
«Мы на связи с уполномоченной по правам ребенка Курской области. Вся необходимая помощь оказывается», – говорится в сообщении.
Напомним, сообщалось, что в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера пострадали два ребенка. Нападение произошло на дороге из Суджи в слободу Белую Беловского района. Детям на месте была оказана первая медицинская помощь, затем их направили в областную больницу.